Holcim-Aktie: Jefferies stuft auf „Buy“ hoch – Kursziel steigt auf 88,90 Franken

Die Börse reagiert. Im vorbörslichen Handel bei Julius Bär lag die Holcim-Aktie laut cash.ch am Montag um 8.07 Uhr 1,43 Prozent im Plus – und damit gegen den Trend: Der Swiss Market Index wurde zum selben Zeitpunkt praktisch unverändert gestellt, 18 der 20 SMI-Titel notierten vorbörslich im Minus. Neben Holcim lag nur Lonza in der Gewinnzone.

Bemerkenswert: Mit dem bisherigen Kursziel von 73,50 Franken lag Jefferies sogar knapp unter dem Freitagsschluss. Die Holcim-Aktie hatte das alte Ziel also bereits überholt – die Anhebung auf 88,90 Franken schafft nun wieder deutlich Luft nach oben.