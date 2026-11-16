Rückenwind für den Schweizer Baustoffriesen zum Wochenstart: Jefferies stuft die Holcim-Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch und hebt das Kursziel kräftig von 73,50 auf 88,90 Franken an. Das ist ein Sprung um gut 21 Prozent beim Kursziel – und gemessen am Schlusskurs vom Freitag von 74,56 Franken an der SIX ein Aufwärtspotenzial von rund 19 Prozent für die Holcim-Aktie.
Holcim-Aktie: Jefferies stuft auf „Buy“ hoch – Kursziel steigt auf 88,90 Franken
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Holcim AG (HOLN): Kaufen, Kursziel 88,90 CHF.
- Quelle
- Empfehlung von Jefferies (Analyst in den Quellen nicht genannt) vom 16.11.2026, 05:37 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 08:24 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 08:24 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Kurswechsel bei Jefferies: Das US-Investmenthaus hebt die Holcim-Aktie von „Hold“ auf „Buy“ und das Kursziel von 73,50 auf 88,90 Franken. Gemessen am Freitagsschluss von 74,56 Franken signalisiert das rund 19 Prozent Kurspotenzial – vorbörslich zieht der Baustoffkonzern bereits an.
Steckbrief
- Unternehmen
- Holcim AG
- Handelssymbol
- HOLN (SIX Swiss Exchange)
- ISIN
- CH0012214059
- Analyst
- in den vorliegenden Meldungen nicht namentlich genannt
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Buy (zuvor Hold)
- Kursziel
- 88,90 CHF (zuvor 73,50 CHF)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs SIX Swiss Exchange vom 13.11.2026
Das Rating im Detail
Von „Hold“ auf „Buy“ – Jefferies dreht die Holcim-Aktie ins Positive
Die Hochstufung der Holcim-Aktie durch Jefferies wurde am Montagmorgen, 16. November 2026, unter anderem im Börsen-Ticker von cash.ch (AWP) sowie von goldesel.de gemeldet. Beide Quellen nennen übereinstimmend die neue Ratingstufe „Buy“, die alte Einstufung „Hold“, das neue Kursziel von 88,90 Franken und das bisherige Kursziel von 73,50 Franken.
Den Namen des verantwortlichen Jefferies-Analysten nennen die vorliegenden Meldungen nicht. Auch eine ausführliche Begründung der Hochstufung ist in den öffentlich zugänglichen Kurzmeldungen bislang nicht enthalten. Für Anleger zählt zunächst das Signal: Jefferies traut der Holcim-Aktie nach der jüngsten Erholung deutlich mehr zu als bisher.
|Kennzahl
|Bisher
|Neu
|Rating
|Hold
|Buy
|Kursziel
|73,50 CHF
|88,90 CHF
|Abstand zum Schlusskurs (74,56 CHF)
|–1,4 %
|+19,2 %
Quelle: cash.ch (AWP), goldesel.de; Kurspotenzial: eigene Berechnung
Kursreaktion
Holcim-Aktie vorbörslich gefragt
Die Börse reagiert. Im vorbörslichen Handel bei Julius Bär lag die Holcim-Aktie laut cash.ch am Montag um 8.07 Uhr 1,43 Prozent im Plus – und damit gegen den Trend: Der Swiss Market Index wurde zum selben Zeitpunkt praktisch unverändert gestellt, 18 der 20 SMI-Titel notierten vorbörslich im Minus. Neben Holcim lag nur Lonza in der Gewinnzone.
Bemerkenswert: Mit dem bisherigen Kursziel von 73,50 Franken lag Jefferies sogar knapp unter dem Freitagsschluss. Die Holcim-Aktie hatte das alte Ziel also bereits überholt – die Anhebung auf 88,90 Franken schafft nun wieder deutlich Luft nach oben.
Fundamentaler Hintergrund
Starkes drittes Quartal als Rückenwind
Ein Blick auf die jüngsten Zahlen zeigt, worauf sich die Fantasie bei der Holcim-Aktie stützen kann. Am 23. Oktober 2026 legte der Konzern unter CEO Miljan Gutovic starke Quartalszahlen vor:
Umsatzsprung im dritten Quartal
Der Nettoumsatz stieg laut AWP/cash.ch um 15,5 Prozent auf 4,66 Milliarden Franken, organisch betrug das Plus 5,1 Prozent. Zukäufe steuerten 331 Millionen Franken bei.
Ergebnis wächst schneller als der Umsatz
Der wiederkehrende EBIT kletterte um 16,8 Prozent auf 976 Millionen Franken, die Marge verbesserte sich auf 20,9 Prozent (Vorjahr: 20,7 Prozent).
Prognose zum zweiten Mal angehoben
Für 2026 erwartet Holcim nun ein Wachstum des wiederkehrenden EBIT von 10 bis 12 Prozent (zuvor rund 10 Prozent). Beim Umsatz bleibt es bei rund 5 Prozent Wachstum.
Kurs seit den Zahlen deutlich erholt
Am Zahlentag schoss die Holcim-Aktie um 5,8 Prozent auf 67,30 Franken nach oben. Bis zum Freitagsschluss von 74,56 Franken kamen weitere rund 11 Prozent hinzu.
Wir erhöhen die EBIT-Ziele für das Gesamtjahr 2026 zum zweiten Mal hintereinander.
Wichtig für die Einordnung: Ob und in welchem Umfang Jefferies diese Zahlen in seiner Begründung anführt, geht aus den vorliegenden Meldungen nicht hervor. Die Quartalsdaten liefern aber den Rahmen, in dem die Hochstufung der Holcim-Aktie zu lesen ist.
Einordnung
Jefferies trennt Mutter und Abspaltung
Spannend ist der Blick auf die frühere Konzerntochter: Am selben Morgen hat Jefferies laut cash.ch die Aktie von Amrize – dem 2025 abgespaltenen Nordamerika-Geschäft von Holcim – von „Hold“ auf „Underperform“ abgestuft und das Kursziel gesenkt. Jefferies sendet damit ein klares Differenzierungssignal innerhalb der Baustoffbranche: positiv für die Holcim-Aktie, negativ für Amrize.
Aus dem übrigen Analystenlager gibt es keine einheitliche Linie. So hatte Berenberg im September 2026 seine „Hold“-Einstufung für Holcim bestätigt. Mit dem neuen „Buy“-Votum und dem Kursziel von 88,90 Franken positioniert sich Jefferies nun klar auf der optimistischen Seite.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies, der Analyst wird in den vorliegenden Quellen nicht namentlich genannt. Die Originalstudie ist nicht öffentlich zugänglich; die früheste belegte Veröffentlichung der Einstufung datiert vom 16.11.2026, 04:37 Uhr UTC (goldesel.de), bestätigt durch den Börsen-Ticker von cash.ch (AWP). Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 88,90 Franken wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: javatar.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Quelle der Empfehlung: Jefferies (Analyst in den Quellen nicht genannt).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.