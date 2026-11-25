Die Holcim Aktie steigt am Mittwochmittag um 1,34% auf 74,26 Franken und zählt damit zu den SMI Gewinnern. Im Vormittagshandel stand der Baustoffkonzern zeitweise mehr als 2% im Plus. Der SMI selbst notierte am Vormittag rund 0,7% fester bei etwa 14.835 Punkten.
Holcim Aktie als SMI Gewinner: Bauwerte gefragt - starke Quartalszahlen liefern den Rückenwind
Die Holcim Aktie steigt am Mittag um 1,34% auf 74,26 Franken und gehört zu den SMI Gewinnern. Ein gefragter Bausektor und die kräftig angehobenen Gewinnziele für 2026 sprechen für den Baustoffkonzern.
Warum die Holcim Aktie als SMI Gewinner steigt
Eine neue Unternehmensnachricht gibt es für die Holcim Aktie heute nicht. Die Gewinne bei Holcim, Amrize, Sika und Geberit gehen laut Marktberichten auf die Schweizer Bauindustrie zurück, die im dritten Quartal schneller gewachsen ist. Der Baumeisterverband (SBV) bewertet zudem die Aussichten für das Schlussquartal als gut.
Dazu kommt ein defensiv geprägtes Umfeld: Technologiewerte stehen nach Turbulenzen um Nvidia und Gerüchten über neue US-Zölle unter Druck, der SMI gilt Händlern als sicherer Hafen. Am Nachmittag stehen US-Konjunkturdaten an, allen voran der PCE-Deflator.
Drittes Quartal: Umsatz und Gewinn über den Erwartungen
Den eigentlichen Kurstreiber lieferte Holcim am 23. Oktober. Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen, die operative Marge stieg leicht auf 20,9% nach 20,7% im Vorjahresquartal. Das Management hob die Ziele für 2026 zum zweiten Mal in Folge an: Der wiederkehrende EBIT soll organisch um 10 bis 12% wachsen, bisher waren rund 10% angepeilt. Beim organischen Umsatzwachstum bleibt es bei rund 5%, beim Free Cashflow vor Leasing peilt Holcim rund 2 Mrd. Franken an. Die Preise liegen in allen Regionen das 18. Quartal in Folge über den Kosten.
Die Aktie sprang am Tag der Zahlen um 5,8% auf 67,30 Franken und führte den SMI an. Mit 74,26 Franken notiert sie heute gut 10% über diesem Niveau.
Vom Börsenstar 2025 zum Comeback-Kandidaten
2025 war die Holcim Aktie mit einem Plus von 71% die stärkste SMI-Aktie des Jahres, nachdem das Nordamerikageschäft als Amrize abgespalten und separat an die Börse gebracht worden war. Im laufenden Jahr durchlief der Titel eine längere Schwächephase und stand zur Zeit der Quartalszahlen auf Jahressicht noch deutlich im Minus. Die Zahlen und die angehobenen Ziele haben diese Stimmung gedreht.
Die SMI Gewinner am Mittag im Überblick
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Amrize
|34,64
|+1,76%
|Geberit
|593,40
|+1,64%
|Sika
|187,45
|+1,38%
|Holcim
|74,26
|+1,34%
|Nestlé
|87,33
|+1,22%
Kurse in Franken, Stand Mittag.
Quelle: Börsenkurse SIX, Stand Mittag 25.11.2026
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.