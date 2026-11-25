Den eigentlichen Kurstreiber lieferte Holcim am 23. Oktober. Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen, die operative Marge stieg leicht auf 20,9% nach 20,7% im Vorjahresquartal. Das Management hob die Ziele für 2026 zum zweiten Mal in Folge an: Der wiederkehrende EBIT soll organisch um 10 bis 12% wachsen, bisher waren rund 10% angepeilt. Beim organischen Umsatzwachstum bleibt es bei rund 5%, beim Free Cashflow vor Leasing peilt Holcim rund 2 Mrd. Franken an. Die Preise liegen in allen Regionen das 18. Quartal in Folge über den Kosten.