Aus Hochzinsfonds fließt Geld ab: In der Woche bis zum 18. November 2026 verloren US-Fonds für Hochzinsanleihen nach Daten des Anbieters LSEG Lipper 2,31 Milliarden Dollar, globale Fonds 1,36 Milliarden Dollar. Zugleich ist der Aufschlag von Anleihen der niedrigsten Ratingstufe CCC auf 13,16 Prozent gestiegen, der des gesamten Hochzinsmarkts aber nur auf 3,23 Prozent. Die Zahlen zeigen: Der Kreditmarkt hat sich gespalten, und die Unruhe konzentriert sich auf die schwächsten Schuldner.
Hochzinsanleihen: US-Fonds verlieren 2,31 Milliarden Dollar in einer Woche, CCC-Aufschlag bei über 13 Prozent – beginnt der späte Zyklus am Kreditmarkt?
Anleger ziehen Geld aus Hochzinsfonds ab, und am untersten Ende der Ratingskala weiten sich die Aufschläge deutlich aus. Der breite Markt für Ramschanleihen bleibt dagegen ruhig. Was die Spaltung bedeutet und welche Warnungen Ökonomen aussprechen.
Die Spaltung
Was ist ein Credit Spread?
Ein Credit Spread ist der Renditeaufschlag, den eine Unternehmensanleihe über einer vergleichbaren Staatsanleihe zahlt. Er ist der Preis für Ausfallrisiko: Je höher der Aufschlag, desto mehr Risiko sieht der Markt. Hochzinsanleihen (High Yield) sind Anleihen mit Rating unter BBB-; CCC ist die Stufe, auf der ein Ausfall als realistische Möglichkeit gilt. Laut Marktdaten ist der CCC-Aufschlag zwischen dem 13. August und dem 13. November 2026 von 10,24 auf 13,16 Prozent gestiegen, ein Plus von 2,92 Prozentpunkten. Der Aufschlag des gesamten Hochzinsmarkts stieg dagegen von 2,71 auf 3,23 Prozent, der von Investment-Grade-Anleihen von 0,79 auf 0,89 Prozent.
|Segment
|13.08.2026
|13.11.2026
|Veränderung
|CCC
|10,24
|13,16
|+2,92
|Hochzins gesamt
|2,71
|3,23
|+0,52
|Investment Grade
|0,79
|0,89
|+0,10
Aufschlag über US-Staatsanleihen. Verschiedene Datenreihen nennen für CCC abweichende Werte (1.000 bis 1.353 Basispunkte), da Indizes unterschiedlich abgegrenzt sind.
Quelle: Marktdaten, Stand 13. August und 13. November 2026
Je nach Datenreihe liegt der CCC-Aufschlag zwischen rund 1.000 und 1.353 Basispunkten. Der Vermögensverwalter Vanguard nennt rund 1.000 Basispunkte am 10. November, mehr als 500 über den Jahrestiefs, und den größten Abstand von CCC zum übrigen Hochzinsmarkt seit dem Corona-Ausverkauf. Vier von mehr als 150 CCC-Emittenten erklären laut Vanguard über 30 Prozent der Ausweitung, viele davon aus Telekommunikation und Medien. Die besseren Hochzinsstufen BB und B bleiben nach Vanguard „relativ unauffällig“. CCC macht weniger als 10 Prozent des Hochzinsmarkts aus.
Die Warnung
Was sagen Ökonomen zum Zyklus?
Der Ökonom David Rosenberg (Rosenberg Research) sagte in dieser Woche: „These are all classic signs of a late cycle emerging right now.“ Gemeint sind steigende Aufschläge, Abflüsse und straffere Geldpolitik. Als Gegengewicht verweist Vanguard auf solide Bilanzen: Die Nettoverschuldung der Unternehmen im S&P 500 liegt etwa beim Doppelten des operativen Ergebnisses (EBITDA), dem niedrigsten Wert seit 2014.
Für den Euroraum verweist ein Bericht über die EZB-Analyse darauf, dass die Ausweitung der Unternehmensaufschläge überwiegend stimmungsgetrieben sei. Danach könne ein globaler Risikoschock High-Yield-Aufschläge etwa 4,7-mal stärker treffen als Investment-Grade-Aufschläge, und ein Neubewertungsschock könne den Bestand an Euro-Unternehmensanleihen um bis zu 4 Prozent belasten. Die EZB selbst warnt in ihrem Finanzstabilitätsbericht vom 18. November vor abrupten Neubewertungen und vor Verlusten, die von Aktien- auf Anleihemärkte überspringen könnten, wenn die KI-Euphorie kippt.
Was jetzt zählt
Welche Signale Anleger beobachten?
Fondsflüsse: Hält der Abfluss an, steigt der Druck auf schwächere Anleihen.
CCC-Aufschläge: Ein Anstieg über die Marke von 13 bis 14 Prozent würde die Spaltung vertiefen.
Zinsentscheide: Fed am 9. Dezember, EZB am 17. Dezember.
Ausfälle und Restrukturierungen schwacher Emittenten, besonders im KI- und Medienbereich.
FAQ
Häufige Fragen zu Hochzinsanleihen
Was sind Hochzinsanleihen? Unternehmensanleihen mit schwächerer Bonität (Rating unter BBB-), die höhere Zinsen zahlen, um das Ausfallrisiko auszugleichen.
Was bedeutet ein CCC-Spread von 13 Prozent? Anleger verlangen auf diese Anleihen 13 Prozentpunkte mehr Rendite als auf Staatsanleihen vergleichbarer Laufzeit – ein Zeichen hoher Ausfallsorgen.
Warum sind Fondsabflüsse ein Warnsignal? Weil Fonds Anleihen verkaufen müssen, wenn Anleger Geld abziehen, was die Kurse zusätzlich drücken kann.
Betrifft das Euro-Anleger? Ja, über Fonds und ETFs, die in US-Hochzinsanleihen investieren; für Euro-Anleger kommt ein Währungsrisiko hinzu.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.