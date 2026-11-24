Der DAX schloss am Dienstag rund 1,3 Prozent im Minus bei etwa 25.000 Punkten. Chipwerte wie Infineon fielen um knapp 10 Prozent, Siemens Energy verlor knapp 7 Prozent, Hochtief gab 5,4 Prozent ab. Nach der Erholung am Montag, die an den Aufschwung bei KI-Werten gekoppelt war, blieben die Anschlusskäufe aus. Eine Meldung von Hochtief lag nicht vor, auch einen Analystenkommentar zum Tag konnten wir nicht belegen. Marktbeobachter sehen Gewinnmitnahmen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, kein belegter Auslöser.

Der Schluss von 337 Euro liegt knapp unter dem Freitagsschluss von 338 Euro, der zuletzt als Unterstützung beobachtet wurde, und weit unter dem Rekordhoch von 554 Euro aus dem Mai. Das Papier notiert damit rund ein Drittel unter dem Höchststand.