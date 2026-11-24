Die Hochtief Aktie (Xetra: HOT, ISIN DE0006070006) schloss am Dienstag bei 337,00 Euro, ein Minus von 5,39 Prozent. Am Montag hatte das Papier noch 5,38 Prozent zugelegt, auf 356,20 Euro. Einen unternehmensspezifischen Grund für den Rücksetzer gab es nicht: Der Bauriese wird am Markt zunehmend als Wette auf den Rechenzentrumsbau gehandelt und folgte damit der Schwäche bei Chip- und KI-Werten. Diese Hochtief Aktienanalyse zeigt, wie viel Substanz hinter den Zahlen steckt und wie die Hochtief Aktienprognose der Analysten aussieht. Eine eigene Kauf- oder Verkaufsempfehlung gibt aktiencheck.de nicht ab.
Hochtief Aktienanalyse: Gewinn plus 40 Prozent, Aktie minus 5,4 Prozent an einem Tag – wie viel KI-Wette steckt im Kurs?
Die Hochtief Aktie fiel am Dienstag auf 337 Euro und war damit einer der größten DAX-Verlierer, ohne dass das Unternehmen eine Nachricht lieferte. Die Hochtief Aktienanalyse prüft Zahlen, Rechenzentrums-Fantasie, Analystenstimmen und die Hochtief Aktienprognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- HOCHTIEF Aktiengesellschaft
- ISIN
- DE0006070006
- Ticker
- HOT (Xetra)
- Index
- DAX
- Hauptaktionär
- ACS-Gruppe (Spanien)
- Wichtigste Töchter
- Turner (USA), CIMIC (Australien), Hochtief Europe
Stand: 24.11.2026, Xetra-Schluss, Zahlen aus der Neunmonatsmitteilung vom 05.11.2026
Der Auslöser
Was ist bei der Hochtief Aktie passiert?
Der DAX schloss am Dienstag rund 1,3 Prozent im Minus bei etwa 25.000 Punkten. Chipwerte wie Infineon fielen um knapp 10 Prozent, Siemens Energy verlor knapp 7 Prozent, Hochtief gab 5,4 Prozent ab. Nach der Erholung am Montag, die an den Aufschwung bei KI-Werten gekoppelt war, blieben die Anschlusskäufe aus. Eine Meldung von Hochtief lag nicht vor, auch einen Analystenkommentar zum Tag konnten wir nicht belegen. Marktbeobachter sehen Gewinnmitnahmen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, kein belegter Auslöser.
Der Schluss von 337 Euro liegt knapp unter dem Freitagsschluss von 338 Euro, der zuletzt als Unterstützung beobachtet wurde, und weit unter dem Rekordhoch von 554 Euro aus dem Mai. Das Papier notiert damit rund ein Drittel unter dem Höchststand.
Wie funktioniert das Geschäftsmodell hinter der Hochtief Aktie?
Hochtief ist einer der weltgrößten Baukonzerne und zu einem großen Teil im Ausland aktiv. Das Geschäft stützt sich auf drei Säulen: Turner in den USA (unter anderem Hochhäuser, Krankenhäuser und Rechenzentren), CIMIC in Australien (Infrastruktur und Bergbau-Dienstleistungen) und Hochtief Europe. Hauptaktionär ist die spanische ACS-Gruppe. ACS stockte nach einer Meldung an die spanische Börsenaufsicht vom 11. November in den ersten neun Monaten 2026 für insgesamt 524 Millionen Euro auf. Medienberichte über mögliche strategische Optionen für ACS und Hochtief hat ACS nach Angaben aus dem Umfeld dementiert; ein Übernahmeangebot oder ein Verkauf von Turner stehe nicht an.
Wie sehen Umsatz, Gewinn und Bewertung der Hochtief Aktie aus?
Die Neunmonatszahlen vom 5. November fielen stark aus. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 32,1 Milliarden Euro, das operative Konzernergebnis (Operational Net Profit) um 40 Prozent auf 752 Millionen Euro. Im dritten Quartal allein lag es bei 272 Millionen Euro, ein Plus von 49 Prozent. Der Auftragseingang kletterte um 33 Prozent auf 48,6 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 90 Milliarden Euro (plus 29 Prozent) einen Rekord und sichert rund 24 Monate Arbeit. Die Ratingagentur S&P hob die Bonitätsnote auf BBB an. Turner steigerte den Umsatz währungsbereinigt um 24 Prozent, das Ergebnis vor Steuern stieg um 47 Prozent auf 891 Millionen Euro.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Umsatz
|32,1 Mrd. EUR
|+14 %
|Operational Net Profit
|752 Mio. EUR
|+40 %
|Operational Net Profit Q3
|272 Mio. EUR
|+49 %
|Auftragseingang
|48,6 Mrd. EUR
|+33 %
|Auftragsbestand
|90 Mrd. EUR
|+29 %
|Turner: Ergebnis vor Steuern
|891 Mio. EUR
|+47 %
Operational Net Profit ist die Leitgröße von Hochtief. Veränderungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Quelle: Hochtief-Mitteilung zu den neun Monaten 2026 vom 05.11.2026
Die Prognose für 2026 liegt bei 1.025 bis 1.100 Millionen Euro Operational Net Profit (plus 30 bis 40 Prozent) und wurde bestätigt. Dass es keine Anhebung gab, deutete Jefferies am 5. November als mögliche Abschwächung im vierten Quartal. Die Dividende für 2025 betrug 6,60 Euro je Aktie, nach der Zahlung im April. Auf Basis der Konsensschätzungen liegt das KGV für 2026 bei 24,5 und für 2027 bei 19,4, das EV/EBITDA bei 10,1 und 8,7 (Stand 20. November, Kurs 338 Euro). Das ist deutlich über dem langjährigen Niveau eines klassischen Baukonzerns, spiegelt aber das starke Gewinnwachstum und die Rechenzentrums-Fantasie.
Was sagen Analysten zur Hochtief Aktie?
Die Analysten sind zurückhaltend. Jefferies stufte die Hochtief Aktie am 5. November mit „Hold“ bei einem Kursziel von 493 Euro ein. Die Deutsche Bank bestätigte am 6. November ihr „Hold“ und senkte das Kursziel von 411 auf 403 Euro. Als Gründe nannte sie den KI-Ausverkauf bei Turner-Wettbewerbern, höhere Zinsen und politischen Gegenwind. Beide Ziele liegen deutlich über dem Schlusskurs von 337 Euro, die Einstufung bleibt aber neutral. Ein belastbarer Konsens aus Kauf-, Halte- und Verkaufsvoten ließ sich nicht eindeutig belegen, die Quellen weichen ab.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Jefferies
|Hold
|493 EUR
|Deutsche Bank Research
|Hold
|403 EUR (zuvor 411 EUR)
Einstufungen Dritter, unverändert weitergegeben. Kurs am 24.11.2026: 337,00 EUR.
Quelle: Jefferies (05.11.2026), Deutsche Bank Research (06.11.2026)
Wie sieht die Charttechnik der Hochtief Aktie aus?
Der Chart zeigt eine ausgeprägte Berg- und Talfahrt: Vom Rekordhoch bei 554 Euro im Mai ging es bis auf rund 337 Euro hinunter. Als Unterstützung wird die Marke von 338 Euro (Freitagsschluss) beobachtet, die der Schlusskurs vom Dienstag knapp unterschritt. Als Widerstand gilt der Montagsschluss bei 356 Euro. Belegte Werte für die 50- und 200-Tage-Linie liegen uns nicht vor, die Angaben zur 52-Wochen-Spanne weichen je nach Quelle voneinander ab.
Wie steht es um die Hochtief Aktienprognose?
Eine eigene Hochtief Aktienprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden zwei Lesarten diskutiert. Die erste: Hochtief ist ein Gewinner des Rechenzentrums- und Infrastrukturbooms, der Rekordauftragsbestand trägt das Wachstum, und die Aktie schwankt mit der KI-Stimmung. Die zweite: Die Bewertung nimmt bereits viel vorweg, und bei einer Abkühlung der KI-Investitionen oder höheren Zinsen könnte die Dynamik nachlassen. Die Kursziele von Jefferies und der Deutschen Bank (493 und 403 Euro) liegen jeweils über dem aktuellen Kurs, sind aber mit „Hold“ verbunden.
Was sollten Anleger bei der Hochtief Aktie jetzt beobachten?
die Stimmung bei KI- und Chipwerten, die Hochtief zuletzt mitbewegt hat,
die Marken um 338 Euro (Unterstützung) und 356 Euro (Widerstand),
Hinweise zum vierten Quartal und eine mögliche Prognoseanhebung,
weitere Schritte der Hauptaktionärin ACS,
die Abstimmung über den Bundeshaushalt am Freitag und die Pläne für Infrastruktur,
den Termin für die Jahreszahlen 2026, der in unseren Quellen nicht genannt wurde.
FAQ zur Hochtief Aktie
Warum ist die Hochtief Aktie am Dienstag gefallen? Ein unternehmensspezifischer Grund lag nicht vor. Die Aktie folgte der Schwäche bei Chip- und KI-Werten, nachdem sie am Montag stark gestiegen war.
Wie hoch ist der Gewinn bei Hochtief? Das operative Konzernergebnis lag in den ersten neun Monaten 2026 bei 752 Millionen Euro, ein Plus von 40 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt Hochtief 1.025 bis 1.100 Millionen Euro an.
Welche Hochtief Aktienprognose geben Analysten ab? Jefferies sieht ein Kursziel von 493 Euro, die Deutsche Bank von 403 Euro, jeweils mit „Hold“.
Wie teuer ist die Hochtief Aktie? Das KGV liegt laut Konsens für 2026 bei 24,5 und für 2027 bei 19,4.
Was ist der Zusammenhang mit der Hochtief Aktienanalyse und ACS? ACS ist Hauptaktionär und hat die Beteiligung 2026 weiter aufgestockt.
Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebenen Einstufungen und Kursziele stammen von Jefferies (05.11.2026) und der Deutschen Bank Research (06.11.2026) und werden von aktiencheck.de unverändert weitergegeben. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung. Offenlegungen: Deutsche Bank Research, Jefferies.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
HOCHTIEF Aktiengesellschaft (HOT): Halten, Kursziel 403,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Deutsche Bank Research, Jefferies vom 06.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 24.11.2026, 23:25 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 24.11.2026, 23:25 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank Research, Jefferies.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.