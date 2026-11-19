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HOCHTIEF Aktie: Übernahmegerücht dementiert – operativer Gewinn steigt um 44,8%

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 11:14 1 Min. ZertifikateJournal

Der Boom beim Bau von Rechenzentren treibt den Auftragsbestand von HOCHTIEF auf einen Rekordwert von knapp 90 Mrd. Euro.

Bild: HOCHTIEF Aktiengesellschaft

Die Spekulationen hielten gerade einmal einen Tag. Medienberichten zufolge soll Großaktionär ACS eine vollständige Übernahme von HOCHTIEF (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker: HOT) geprüft haben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Kurz darauf sei bereits das Dementi gefolgt. Doch selbst ohne solche Fantasie liefere der Baukonzern derzeit genügend Argumente für steigende Kurse. Im dritten Quartal habe sich das Wachstum deutlich beschleunigt. Der Umsatz habe um 22,3% auf 11,9 Mrd. Euro zugelegt, während der operative Gewinn um 44,8% auf 272 Mio. Euro gestiegen sei. Besonders beeindruckend sei der Auftragseingang ausgefallen, der um 62,6% auf 17,1 Mrd. Euro geklettert sei. Der Auftragsbestand habe mit knapp 90 Mrd. Euro einen Rekordwert erreicht. Damit habe sich der Konzern rechnerisch die Auslastung für rund zwei Jahre gesichert. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zähle der Boom beim Bau von Rechenzentren. Im Bereich KI, Digitalisierung und Technologie habe der Auftragsbestand sogar um mehr als 90% zugelegt. Auch charttechnisch verdichte sich das positive Bild. Nach zwei erfolgreichen Tests im Bereich von 165 Euro habe die Aktie einen Doppelboden ausgebildet – ein klassisches Signal für eine Trendwende. Dazu passe ein Discount Call (ISIN: DE000PM8D5Q1, WKN: PM8D5Q) von BNP Paribas. Der Cap liege auf Höhe dieser Zwischentiefs. Gehe das Kalkül auf, würden bis März 2027 attraktive 28,9% Rendite winken. (Ausgabe 46/2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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