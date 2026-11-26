Kaum ein deutscher Bauwert hat so direkt vom KI-Boom profitiert wie Hochtief. Die US-Tochter Turner baut Rechenzentren für Technologiekonzerne, darunter einen Campus für Meta. Die Kehrseite zeigte sich am Mittwoch: Die Hochtief Aktie fiel um 3,4 Prozent, im Sog der Verluste bei KI-Werten. Vom Rekordhoch bei 554 Euro im Mai ist das Papier inzwischen weit entfernt, am 20. November notierte es bei rund 338 Euro.
Hochtief Aktie: Rechenzentren für 27 Milliarden Euro im Auftragsbuch – warum der Baukonzern trotzdem unter Druck gerät
Die Hochtief Aktie verliert am Mittwoch 3,4 Prozent. Der Baukonzern verdient über seine US-Tochter Turner kräftig am Bau von KI-Rechenzentren. Genau das macht ihn anfällig, wenn Zweifel am KI-Boom aufkommen.
Das Geschäft
Bauen für die KI-Revolution
Hochtief steigerte den operativen Gewinn in den ersten neun Monaten um 40 Prozent auf 752 Millionen Euro. Der Auftragsbestand liegt bei rund 90 Milliarden Euro, davon entfallen etwa 27 Milliarden Euro auf Rechenzentren. Turner gehört in den USA zu den großen Bauunternehmen für diese Anlagen.
Anders als Chiphersteller bekommt Hochtief sein Geld für Bauleistungen, die bereits vertraglich vereinbart sind. Das gibt dem Geschäft eine gewisse Stabilität, selbst wenn die Börse an der KI-Rendite zweifelt.
Das Risiko
Was passiert, wenn die Bauherren bremsen?
Die Sorge der Anleger: Wenn die großen Cloud-Konzerne ihre Budgets kürzen, könnten neue Aufträge ausbleiben oder Projekte verschoben werden. Laufende Verträge schützen kurzfristig, mittelfristig hängt die Hochtief Aktie aber an der Investitionsbereitschaft der Technologiebranche.
Hinzu kommt die Bewertung, die nach dem Kursanstieg der vergangenen Jahre hohe Erwartungen enthält.
Die Hochtief Aktie ist zu einem KI-Wert im Bauhelm geworden. Das bringt Wachstum, aber auch die Schwankungen der Technologiebranche.
Häufige Fragen zur Hochtief Aktie
Warum fiel die Hochtief Aktie am 25. November 2026?
Die Aktie folgte den Verlusten bei KI-Werten, weil Hochtief stark am Bau von Rechenzentren verdient.
Wie groß ist das Rechenzentrumsgeschäft?
Im Auftragsbestand stehen rund 27 Milliarden Euro für Rechenzentren.
Wo lag das Rekordhoch?
Bei 554 Euro im Mai 2026.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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