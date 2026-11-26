Hochtief steigerte den operativen Gewinn in den ersten neun Monaten um 40 Prozent auf 752 Millionen Euro. Der Auftragsbestand liegt bei rund 90 Milliarden Euro, davon entfallen etwa 27 Milliarden Euro auf Rechenzentren. Turner gehört in den USA zu den großen Bauunternehmen für diese Anlagen.

Anders als Chiphersteller bekommt Hochtief sein Geld für Bauleistungen, die bereits vertraglich vereinbart sind. Das gibt dem Geschäft eine gewisse Stabilität, selbst wenn die Börse an der KI-Rendite zweifelt.