Fünf Handelstage, fünf Verluste, 9,72 Prozent Wochenminus – und dann kommt der Montag. Die Hochtief-Aktie (ISIN: DE0006070006, FSE: HOT) springt am Nachmittag um rund 5,3 Prozent auf 355,80 Euro und gehört zu den stärksten Werten im DAX. Der Rebound fällt mit der Erholung der KI-Werte nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze zusammen. Denn wenn die KI-Wette wieder trägt, trägt sie auch die Rechenzentren – und die baut die Hochtief-Tochter Turner.
Hochtief-Aktie: Plus 5 Prozent nach fünf Verlusttagen - Kehrt der Rechenzentrums-Boom zurück?
Die Hochtief-Aktie springt am Montag auf 355,80 Euro (+5,3 %) und zählt zu den DAX-Spitzenreitern. Der Rebound folgt auf ein Wochenminus von 9,7 Prozent. Kurs, Hintergründe, Termine.
Der Montag
Warum steigt die Hochtief-Aktie heute – und wie weit trägt der Rebound?
Am Montag um 16:04 Uhr notiert die Hochtief-Aktie im Xetra-Handel 5,27 Prozent im Plus bei 355,80 Euro. Gut eine halbe Stunde zuvor lag sie laut dpa-AFX mit rund 6 Prozent auf Rang 3 der DAX-Gewinner, hinter Infineon (+9 %) und Siemens Energy (+7,3 %). Der Leitindex beendete seine sechstägige Verlustserie und stand am frühen Nachmittag rund 0,8 Prozent im Plus bei etwa 25.000 Punkten. Dabei führten Technologie-, Rohstoff- und Industriewerte die Erholung an.
Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Sprung wirkt damit wie eine Gegenbewegung auf eine Woche, in der die Sorge vor einer KI-Blase auch die Bauwerte mit nach unten zog. Das Muster passt: Je stärker die KI-Stimmung schwankt, desto stärker schwankt die Hochtief-Aktie mit.
Was hat die Hochtief-Aktie zuletzt belastet?
Hochtief-Aktie: Xetra-Schlusskurse der Vorwoche und Montag
Euro
Vorwochenschluss 13.11.: 374,40 Euro. Montag 23.11.: Kurs um 16:04 Uhr, kein Schlusskurs.
Quelle: aktiencheck.de-Wochenanalyse vom 21.11.2026; finanzen.net
Daten als Tabelle
|Handelstag
|Kurs
|Mo 16.11.
|371,80
|Di 17.11.
|363,40
|Mi 18.11.
|359,80
|Do 19.11.
|355,60
|Fr 20.11.
|338,00
|Mo 23.11. (16:04 Uhr)
|355,80
Hochtief-Tochter Turner baut Rechenzentren, darunter einen Campus für Meta. Das Geschäft macht rund ein Viertel des Auftragsbestands von etwa 90 Milliarden Euro aus. Als die Zweifel an den KI-Investitionen in der Vorwoche wuchsen, geriet damit auch die Hochtief-Aktie unter Druck. Hinzu kam ein Bericht über eine mögliche Komplettübernahme durch den Großaktionär ACS, der Anfang November dementiert wurde; ACS hält gut 75 Prozent der Anteile.
Wie läuft das Geschäft von Hochtief?
Operativ läuft es stark: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 22,3 Prozent auf fast 12 Milliarden Euro. Für 2026 peilt der Konzern einen bereinigten Nettogewinn von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro an. Der Rekord-Auftragsbestand sichert die Auslastung – die Frage ist, wie viel davon vom Rechenzentrumsbau abhängt.
Was sagen Analysten zur Hochtief-Aktie?
Jefferies belässt die Hochtief-Aktie laut einer Schlagzeile der Deutschen Börse auf „Hold“ mit einem Kursziel von 493 Euro. Das Datum der Studie konnte die Redaktion nicht verlässlich klären. Das Kursziel einer Bank ist keine Einschätzung von aktiencheck.de.
Was steht für die Hochtief-Aktie als Nächstes an?
Für die Stimmung bei Rechenzentrumswerten zählen diese Woche die US-Zahlen: Am Dienstag nach US-Börsenschluss berichten Dell, Autodesk und Workday. Am Mittwoch folgen die US-Inflationsdaten (PCE), am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen. Am 9. Dezember tagt die US-Notenbank Fed; Märkte rechnen laut Wettplattformen und Terminmarkt mit einer Zinserhöhung. Die nächsten Termine von Hochtief nennt der Konzern im Finanzkalender.
Häufige Fragen zur Hochtief-Aktie
Warum steigt die Hochtief-Aktie am Montag?
Sie erholt sich um rund 5,3 Prozent auf 355,80 Euro, nachdem sie in der Vorwoche 9,72 Prozent verloren hatte. Der Markt erholt sich insgesamt von der KI-Schwäche.
Wie hoch ist der Kurs der Hochtief-Aktie?
Am Montag um 16:04 Uhr lag der Kurs bei 355,80 Euro. Der Freitagsschluss betrug 338,00 Euro.
Wie lauten ISIN und Symbol der Hochtief-Aktie?
Die ISIN lautet DE0006070006, das Xetra-Symbol ist HOT.
Welches Kursziel gibt es für die Hochtief-Aktie?
Jefferies nennt laut Deutscher Börse 493 Euro bei „Hold“; das Datum ist ungeklärt. aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel.
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