Warum steigt die Hochtief-Aktie am Montag?

Sie erholt sich um rund 5,3 Prozent auf 355,80 Euro, nachdem sie in der Vorwoche 9,72 Prozent verloren hatte. Der Markt erholt sich insgesamt von der KI-Schwäche.

Wie hoch ist der Kurs der Hochtief-Aktie?

Am Montag um 16:04 Uhr lag der Kurs bei 355,80 Euro. Der Freitagsschluss betrug 338,00 Euro.

Wie lauten ISIN und Symbol der Hochtief-Aktie?

Die ISIN lautet DE0006070006, das Xetra-Symbol ist HOT.

Welches Kursziel gibt es für die Hochtief-Aktie?

Jefferies nennt laut Deutscher Börse 493 Euro bei „Hold“; das Datum ist ungeklärt. aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel.