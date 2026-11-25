Die HOCHTIEF Aktie (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Handelssymbol: HOT, US-Handelssymbol: HOCFY) kommt nicht zur Ruhe. Am Mittwochabend notiert das Papier des Essener Baukonzerns bei 323,70 Euro, ein Minus von 3,95 Prozent. Damit gehört HOCHTIEF erneut zu den größten DAX Verlierern am Abend. Schon am Dienstag hatte die Hochtief-Aktie 5,39 Prozent verloren. Seit dem Montagsschluss summiert sich das Minus auf rund 9 Prozent.
HOCHTIEF Aktie: DAX Verlierer am Abend – die Unterstützung ist gebrochen, droht dem Rechenzentrums-Bauer jetzt der Fall auf 300 Euro?
Die HOCHTIEF Aktie gehört am Mittwochabend zu den größten DAX Verlierern: Minus 3,95 Prozent auf 323,70 Euro. Am zweiten Verlusttag in Folge durchbricht der Essener Baukonzern die wichtige Unterstützungszone um 338 Euro. Der Grund liegt im KI-Ausverkauf – rund ein Viertel der Aufträge hängt an Rechenzentren. Was hinter dem Kursrutsch der HOCHTIEF Aktie steckt.
Der Auslöser
Die KI-Wette kippt: warum die HOCHTIEF Aktie fällt
HOCHTIEF baut über die US-Tochter Turner zahlreiche Rechenzentren. An der Börse ist das derzeit kein Vorteil, sondern ein Risiko.
Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Nach Berichten entfällt rund ein Viertel des Auftragsbestands auf Rechenzentren – und genau dieser Bereich steht im Zentrum der Verkaufswelle. Infineon fiel am Mittwoch auf ein Tief seit April, Investoren zweifeln an den Bewertungen und an der zunehmenden Schuldenfinanzierung des KI-Ausbaus. Nach Einschätzung der Redaktion verkaufen Anleger deshalb auch die HOCHTIEF Aktie, die in den vergangenen Monaten als Profiteur des Rechenzentrumsbooms stark gestiegen war. Hinzu kommen Sorgen um neue US-Zölle und die schwache deutsche Konjunktur.
KI-Abhängigkeit
Rund ein Viertel der Aufträge betrifft Rechenzentren.
Unterstützung gebrochen
Die Zone um 338 bis 343 Euro hat nicht gehalten.
Zweiter Verlusttag
Der Kurssprung vom Montag ist mehr als ausradiert.
Marktumfeld
Der DAX fällt unter 25.000 Punkte, Zollsorgen belasten.
Die Fundamentaldaten
Rekordaufträge: das Geschäft brummt
Am Geschäft liegt der Kursrutsch nicht. HOCHTIEF steigerte den Gewinn in den ersten neun Monaten um rund 40 Prozent, der Auftragsbestand erreichte den Rekord von 90 Milliarden Euro, die Jahresprognose ist bestätigt. Mehrheitsaktionär ist der spanische Baukonzern ACS mit gut 75 Prozent. Die Deutsche Bank sah das Kursziel zuletzt bei 411 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
HOCHTIEF Aktie: 300 Euro rückt in den Blick
Charttechnisch hat die HOCHTIEF Aktie die Unterstützungszone zwischen 338 und 343 Euro nach unten durchbrochen. Diese Zone wird nun zum Widerstand. Nach unten rückt die runde Marke von 300 Euro in den Blick. Erst eine Rückkehr über 338 Euro würde das Bild aufhellen.
Häufige Fragen zur HOCHTIEF Aktie
Warum ist die HOCHTIEF Aktie heute DAX Verlierer?
HOCHTIEF baut über Turner viele Rechenzentren. Der anhaltende KI-Ausverkauf trifft deshalb auch den Baukonzern. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Welche ISIN und WKN hat die HOCHTIEF Aktie?
Die ISIN lautet DE0006070006, die WKN 607000, das Handelssymbol HOT. In den USA wird ein ADR unter HOCFY gehandelt.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von HOCHTIEF?
Rund 90 Milliarden Euro, ein Rekord.
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