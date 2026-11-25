Warum ist die HOCHTIEF Aktie heute DAX Verlierer?

HOCHTIEF baut über Turner viele Rechenzentren. Der anhaltende KI-Ausverkauf trifft deshalb auch den Baukonzern. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.

Welche ISIN und WKN hat die HOCHTIEF Aktie?

Die ISIN lautet DE0006070006, die WKN 607000, das Handelssymbol HOT. In den USA wird ein ADR unter HOCFY gehandelt.

Wie hoch ist der Auftragsbestand von HOCHTIEF?

Rund 90 Milliarden Euro, ein Rekord.