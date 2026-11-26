Die HOCHTIEF Aktie (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Handelssymbol: HOT, US-Handelssymbol: HOCFY) erholt sich kräftig. Am Donnerstagmorgen steigt das Papier des Essener Baukonzerns auf 336,40 Euro, ein Plus von 3,32 Prozent. Damit gehört HOCHTIEF zu den größten DAX Gewinnern am Morgen. Am Mittwoch war die Hochtief-Aktie zeitweise bis auf 323,60 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit Mitte Dezember 2025.
HOCHTIEF Aktie: DAX Gewinner am Morgen – Oddo BHF sieht 40 Prozent Potenzial, dreht der Rechenzentrums-Bauer jetzt nach oben?
Die HOCHTIEF Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den größten DAX Gewinnern: Plus 3,32 Prozent auf 336,40 Euro. Einen Tag nach dem tiefsten Stand seit fast einem Jahr startet Oddo BHF mit „Outperform“ und einem Kursziel von 458 Euro. Was hinter dem Anstieg der HOCHTIEF Aktie steckt.
Der Auslöser
Neue Kaufempfehlung: warum die HOCHTIEF Aktie steigt
Ein neuer Analyst, ein neues Votum – und eine klare These zu den Rechenzentren.
Der bei der Investmentbank Oddo BHF neu für HOCHTIEF zuständige Analyst Luis de Toledo Heras hat die Aktie am Mittwochabend mit „Outperform“ und einem Kursziel von 458 Euro in die Bewertung aufgenommen. Gemessen am Xetra-Schluss vom Mittwoch signalisiert das rund 40 Prozent Potenzial. Seine Begründung: Der jüngste Kapitalmarkttag des spanischen Großaktionärs ACS habe Zweifel an der Nachhaltigkeit und Profitabilität des Geschäfts mit digitaler Infrastruktur ausgeräumt. Zusätzlich profitiert die HOCHTIEF Aktie von der Erholung der KI-Werte, denn die US-Tochter Turner baut Rechenzentren für große Technologiekonzerne. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Neue Kaufempfehlung
Oddo BHF startet mit „Outperform“ und Kursziel 458 Euro.
KI-Erholung
Die Nasdaq-Wende stützt die Rechenzentrums-Story.
Turner als Motor
Die US-Tochter gehört zu den führenden Bauern von Rechenzentren.
Tief abgefedert
Am Mittwoch fiel die Aktie auf den tiefsten Stand seit fast einem Jahr.
Die Fundamentaldaten
Gewinn plus 40 Prozent: operativ brummt es
Die Zahlen passen nicht zum Kursverfall. Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 32,1 Milliarden Euro, der operative Reingewinn um 40 Prozent auf 752 Millionen Euro. Der Auftragsbestand erreicht 90 Milliarden Euro, davon entfallen rund 27 Milliarden Euro auf Rechenzentren. Die Ratingagentur S&P hob die Bonitätsnote auf BBB an. Nicht alle Analysten sind so optimistisch wie Oddo: Jefferies und die Deutsche Bank stufen die Aktie mit „Hold“ ein.
Die Marken
HOCHTIEF Aktie: 340 Euro als Hürde
Charttechnisch muss die HOCHTIEF Aktie die Zone um 340 Euro überwinden, die sie vorbörslich bereits antestete. Darüber wartet der Bereich um 356 Euro, wo sie am Montag schloss. Nach unten bildet das Mittwochstief bei 323,60 Euro die entscheidende Unterstützung.
Häufige Fragen zur HOCHTIEF Aktie
Warum ist die HOCHTIEF Aktie heute DAX Gewinner?
Oddo BHF hat die Aktie mit „Outperform“ und Kursziel 458 Euro neu bewertet. Zudem erholen sich KI-Werte, von denen HOCHTIEF über Turner profitiert.
Welche ISIN und WKN hat die HOCHTIEF Aktie?
Die ISIN lautet DE0006070006, die WKN 607000, das Handelssymbol HOT. In den USA wird die Aktie außerbörslich unter HOCFY gehandelt.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von HOCHTIEF?
Rund 90 Milliarden Euro, davon etwa 27 Milliarden Euro für Rechenzentren.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.