Der bei der Investmentbank Oddo BHF neu für HOCHTIEF zuständige Analyst Luis de Toledo Heras hat die Aktie am Mittwochabend mit „Outperform“ und einem Kursziel von 458 Euro in die Bewertung aufgenommen. Gemessen am Xetra-Schluss vom Mittwoch signalisiert das rund 40 Prozent Potenzial. Seine Begründung: Der jüngste Kapitalmarkttag des spanischen Großaktionärs ACS habe Zweifel an der Nachhaltigkeit und Profitabilität des Geschäfts mit digitaler Infrastruktur ausgeräumt. Zusätzlich profitiert die HOCHTIEF Aktie von der Erholung der KI-Werte, denn die US-Tochter Turner baut Rechenzentren für große Technologiekonzerne. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.