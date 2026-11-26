HOCHTIEF ist über Turner stark am Bau von Rechenzentren beteiligt. Laut Berichten entfällt rund ein Viertel des Auftragsbestands darauf. Das trieb die Aktie bis zum Rekordhoch von 554 Euro im Mai und half beim Aufstieg in den DAX Ende Juni. Es macht sie aber auch anfällig, sobald Zweifel am KI-Ausbau aufkommen.

Zuletzt zeigte sich das deutlich: Nach fünf Verlusttagen und einem Wochenminus von 9,72% schloss die Aktie am 20.11. bei 338 Euro. Am Montag sprang sie im Zuge der KI-Erholung um rund 5% nach oben, gab die Gewinne aber bis Mittwoch wieder ab.