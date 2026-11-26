Die HOCHTIEF Aktie erholt sich kräftig: Der Essener Baukonzern gewinnt am Donnerstagmittag 3,44% auf 336,80 Euro und gehört damit zu den fünf DAX Gewinnern. Am Mittwoch war die Aktie zeitweise auf 323,60 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Dezember 2025 abgesackt.
HOCHTIEF Aktie DAX Gewinner am Mittag: Oddo BHF startet mit Kaufempfehlung - KI-Erholung hilft
Die HOCHTIEF Aktie ist mit +3,44% auf 336,80 Euro DAX Gewinner am Mittag. Eine Kaufempfehlung von Oddo BHF und die Erholung der KI-Werte stützen den Rechenzentrums-Bauer nach dem Rücksetzer.
HOCHTIEF Aktie: Warum der DAX Gewinner steigt
Neue Kaufempfehlung
Oddo BHF hat die Bewertung von HOCHTIEF mit Outperform aufgenommen. Analyst Luis de Toledo Heras sieht die Sorgen um Nachhaltigkeit und Profitabilität im Geschäft mit digitaler Infrastruktur nach dem jüngsten Kapitalmarkttag des spanischen Großaktionärs ACS als zerstreut an.
KI-Erholung
Die US-Tochter Turner baut Rechenzentren für große Technologiekonzerne. Die Stabilisierung am Nasdaq stützt deshalb auch die HOCHTIEF Aktie.
Marktrebound
Der DAX steigt nach dem Tief seit Juli um rund 2%, Technologie- und KI-nahe Werte führen die Erholung an.
Die Analystenstudie gilt als Hauptauslöser der vorbörslichen Erholung. Dass auch die KI-Werte wieder gefragt sind, verstärkt die Bewegung.
Rechenzentren-Wette: Segen und Risiko
HOCHTIEF ist über Turner stark am Bau von Rechenzentren beteiligt. Laut Berichten entfällt rund ein Viertel des Auftragsbestands darauf. Das trieb die Aktie bis zum Rekordhoch von 554 Euro im Mai und half beim Aufstieg in den DAX Ende Juni. Es macht sie aber auch anfällig, sobald Zweifel am KI-Ausbau aufkommen.
Zuletzt zeigte sich das deutlich: Nach fünf Verlusttagen und einem Wochenminus von 9,72% schloss die Aktie am 20.11. bei 338 Euro. Am Montag sprang sie im Zuge der KI-Erholung um rund 5% nach oben, gab die Gewinne aber bis Mittwoch wieder ab.
|Datum
|Kurs
|Ereignis
|Mai 2026
|554,00 Euro
|Rekordhoch
|20.11. (Schluss)
|338,00 Euro
|Nach fünf Verlusttagen
|23.11. (Nachmittag)
|355,80 Euro
|+5,3% nach KI-Erholung
|25.11. (Tagestief)
|323,60 Euro
|Tiefster Stand seit Mitte Dezember 2025
|26.11. (Mittag)
|336,80 Euro
|+3,44%
Quelle: Xetra, aktiencheck.de, dpa-AFX; Stand 26.11.2026
Hintergrund: Zahlen am 5. November
Mit den Quartalszahlen am 5.11. meldete HOCHTIEF einen Rekord-Auftragsbestand und bestätigte das erst im Sommer angehobene Gewinnziel. Die Aktie fiel zunächst um bis zu 9%, der Abschlag schmolz zeitweise auf rund 2% bei 360,60 Euro. Seitdem pendelt sie stark und notiert heute rund 39% unter dem Rekordhoch.
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