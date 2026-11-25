Die Hochtief Aktie ist zum Barometer für den KI-Bauboom geworden. Im dritten Quartal steigerte der Essener Baukonzern den Umsatz um gut 22 Prozent auf 11,9 Milliarden Euro, der operative Gewinn kletterte um fast 49 Prozent auf knapp 272 Millionen Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit 90 Milliarden Euro einen Rekord. Die Börse reagierte dennoch mit einem Kursminus von knapp 5 Prozent.
Hochtief Aktie: 90 Milliarden Euro Auftragsbestand, 27 Milliarden allein für Rechenzentren – ist der Absturz vom Rekordhoch eine Chance oder eine Warnung?
Hochtief baut die KI-Rechenzentren für Meta und Co. und hat so viele Aufträge wie nie. Trotzdem liegt die Aktie weit unter dem Rekordhoch vom Mai. Was die Hochtief Aktie zwischen KI-Boom und Blasenangst bewegt.
Der Treiber
Turner baut die KI-Fabriken
Allein für Rechenzentren erhielt Hochtief in den vergangenen zwölf Monaten Aufträge über knapp 27 Milliarden Euro, vor allem über die US-Tochter Turner, die unter anderem einen Campus für Meta errichtet. Rund ein Viertel des Auftragsbestands entfällt inzwischen auf Rechenzentren. Die im Sommer angehobene Prognose für einen operativen Gewinn von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro bestätigte der Konzern.
Die Zweifel
Blasenangst und ACS-Dementi
Seit dem Rekordhoch von rund 550 Euro im Mai hat die Hochtief Aktie deutlich nachgegeben – Sorgen vor Überinvestitionen der KI-Konzerne lasten auf dem Kurs. Für Bewegung sorgte zudem ein Bericht über eine mögliche Komplettübernahme durch den Mehrheitsaktionär ACS, der mehr als 75 Prozent hält. ACS wies Pläne für ein Übernahmeangebot und einen Verkauf von Turner-Anteilen jedoch zurück.
Die Hochtief Aktie ist eine Wette auf die Dauer des KI-Baubooms. Die Auftragsbücher sind voll wie nie – die Frage ist, ob die Börse dem Investitionstempo der Tech-Konzerne weiter traut.
Häufige Fragen zur Hochtief Aktie
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
Ende September lag er bei rund 90 Milliarden Euro, einem Rekordwert.
Welche Rolle spielen Rechenzentren?
Hochtief erhielt in zwölf Monaten Rechenzentrums-Aufträge über knapp 27 Milliarden Euro.
Plant ACS eine Übernahme?
ACS hat Überlegungen zu einem Übernahmeangebot für Hochtief zurückgewiesen.
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