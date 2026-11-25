Wie hoch ist der Auftragsbestand?

Ende September lag er bei rund 90 Milliarden Euro, einem Rekordwert.

Welche Rolle spielen Rechenzentren?

Hochtief erhielt in zwölf Monaten Rechenzentrums-Aufträge über knapp 27 Milliarden Euro.

Plant ACS eine Übernahme?

ACS hat Überlegungen zu einem Übernahmeangebot für Hochtief zurückgewiesen.