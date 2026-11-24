Silber verlor am Dienstag 5,1 Prozent. Gold fiel von 3.669,27 auf 3.566,77 Dollar je Unze, ein Rückgang von knapp 3 Prozent. Die Erholung vom Montag, ausgelöst durch die Erleichterung an den Technologiebörsen, ist damit wieder verschwunden. Hinter der Schwäche stehen vor allem die Zinsen: Die US-Inflation lag drei Monate in Folge über den Erwartungen, für den 9. Dezember rechnen die Märkte mit einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank.