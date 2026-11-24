Wer auf Edelmetalle setzt, hatte am Dienstag einen schweren Tag. Die Hochschild-Mining-Aktie (ISIN: GB00B1FW5029, WKN: A0LC38, Symbol London: HOC, Symbol Deutschland: H3M, US-Symbol: HCHDF) reiht sich unter die FTSE Verlierer ein: Im späten deutschen Handel fiel das Papier um 4,47 Prozent auf 4,612 Euro. In London lag die Hochschild-Mining-Aktie am Nachmittag zeitweise mehr als 5 Prozent im Minus.
Hochschild-Mining-Aktie FTSE Verlierer: Gold und Silber geben nach – der Hebel wirkt jetzt in die falsche Richtung
Die Hochschild-Mining-Aktie gehört am Dienstag zu den größten Verlierern am Londoner Aktienmarkt. Im späten deutschen Handel verliert der Gold- und Silberförderer 4,47 Prozent. Die Jahresziele stehen, doch gegen fallende Edelmetallpreise hilft das an diesem Tag nicht.
FTSE Verlierer Hochschild Mining
Warum die Hochschild-Mining-Aktie fällt: Jeder Dollar weniger trifft die Marge direkt
Die Erklärung steht nicht in einer Unternehmensmeldung, sondern auf den Kurstafeln der Edelmetallmärkte.
Silber verlor am Dienstag 5,1 Prozent. Gold fiel von 3.669,27 auf 3.566,77 Dollar je Unze, ein Rückgang von knapp 3 Prozent. Die Erholung vom Montag, ausgelöst durch die Erleichterung an den Technologiebörsen, ist damit wieder verschwunden. Hinter der Schwäche stehen vor allem die Zinsen: Die US-Inflation lag drei Monate in Folge über den Erwartungen, für den 9. Dezember rechnen die Märkte mit einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank.
Hintergrund
Operativ auf Kurs: Was Hochschild Mining zuletzt gemeldet hat
Das Unternehmen fördert Gold und Silber in Peru, Brasilien und Argentinien. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Hochschild einen Rekordumsatz von 844,4 Millionen Dollar, ein Plus von 62 Prozent, und wechselte von einer Nettoverschuldung zu einer Nettoliquidität. Im dritten Quartal lag die Produktion bei 74.004 Unzen Goldäquivalent; die Jahresprognose von 300.000 bis 328.000 Unzen wurde bestätigt. Die Kostenprognose hatte das Management im Sommer wegen höherer Abgaben und Inflation angehoben.
Mara Rosa
Der Hochlauf der brasilianischen Mine ist das wichtigste operative Thema. Hier hat das Management den größten eigenen Einfluss.
Kosten
Die angehobene Kostenprognose macht die Hochschild-Mining-Aktie empfindlicher für fallende Metallpreise.
Wachstum
Das Projekt Royropata in Peru soll ab 2028 zur Produktion beitragen.
Zinsen
Die US-Inflationsdaten am Mittwoch und die Notenbanksitzung am 9. Dezember bestimmen die Richtung bei Gold und Silber.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hochschild Mining plc
- Geschäft
- Gold- und Silberförderer in Peru, Brasilien und Argentinien
- ISIN
- GB00B1FW5029
- WKN
- A0LC38
- Symbol London / Deutschland
- HOC / H3M
- US-Symbol
- HCHDF
- Kurs in Euro
- 4,612 Euro (-4,47 %)
Stand: 24.11.2026, Eurokurs comdirect 25.11.2026, 00:06 Uhr
Häufige Fragen zur Hochschild-Mining-Aktie
Warum ist die Hochschild-Mining-Aktie heute unter den FTSE Verlierern?
Weil Silber um rund 5 Prozent und Gold um knapp 3 Prozent gefallen sind. Als Förderer mit vergleichsweise hohen Kosten reagiert Hochschild darauf überproportional.
Hat Hochschild Mining die Prognose gesenkt?
Nein. Die Produktionsprognose für 2026 wurde zuletzt bestätigt, am Dienstag gab es keine Unternehmensmeldung.
Was ist der nächste Termin?
Die US-Inflationsdaten am Mittwoch und die Zinsentscheidung der US-Notenbank am 9. Dezember.
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