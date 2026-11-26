Nach Tagen mit kräftigen Verlusten erholen sich die Metallpreise am Donnerstag auf breiter Front. Silber gewinnt 2,56 Prozent auf 41,08 Dollar je Unze, Platin gut 3 Prozent, Palladium 3,6 Prozent. Der Gold-Future legt um 0,82 Prozent auf 3.564,80 Dollar zu. In London gehören die Minenwerte geschlossen zu den Gewinnern, die Edelmetallförderer führen die Liste an.

Der Gesamtmarkt hilft mit. Der FTSE 100 liegt am Vormittag rund 1,4 Prozent im Plus, nachdem sich die Technologiewerte in Asien von ihrem jüngsten Ausverkauf erholt haben. Der Handel dürfte allerdings dünn bleiben: Die US-Börsen sind wegen Thanksgiving geschlossen.