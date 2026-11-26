Am Dienstag stand sie noch auf der Verliererliste, zwei Tage später ganz oben: Die Hochschild-Mining-Aktie (ISIN: GB00B1FW5029, WKN: A0LC38, Symbol London: HOC, Symbol Deutschland: H3M, US-Symbol: HCHDF) steigt am Donnerstagvormittag um 6,84 Prozent auf 393,8 Pence und zählt zu den stärksten FTSE 350 Gewinnern.
Hochschild-Mining-Aktie FTSE 350 Gewinner: Silber springt um 2,6 Prozent – und der Hebel wirkt diesmal nach oben
Die Hochschild-Mining-Aktie gehört am Donnerstagvormittag mit einem Plus von fast 7 Prozent zu den größten FTSE 350 Gewinnern. Gold, Silber und Platin erholen sich nach dem Ausverkauf der Vortage. Für einen Förderer mit vergleichsweise hohen Kosten zählt jeder Dollar doppelt.
FTSE 350 Gewinner Hochschild Mining
Warum die Hochschild-Mining-Aktie steigt: Die Edelmetalle drehen
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Kurs folgt dem, was das Unternehmen aus dem Boden holt.
Nach Tagen mit kräftigen Verlusten erholen sich die Metallpreise am Donnerstag auf breiter Front. Silber gewinnt 2,56 Prozent auf 41,08 Dollar je Unze, Platin gut 3 Prozent, Palladium 3,6 Prozent. Der Gold-Future legt um 0,82 Prozent auf 3.564,80 Dollar zu. In London gehören die Minenwerte geschlossen zu den Gewinnern, die Edelmetallförderer führen die Liste an.
Der Gesamtmarkt hilft mit. Der FTSE 100 liegt am Vormittag rund 1,4 Prozent im Plus, nachdem sich die Technologiewerte in Asien von ihrem jüngsten Ausverkauf erholt haben. Der Handel dürfte allerdings dünn bleiben: Die US-Börsen sind wegen Thanksgiving geschlossen.
Hintergrund
Operativ im Plan: Die Jahresziele stehen
Hochschild fördert Gold und Silber in Südamerika, unter anderem in der Mine Inmaculada in Peru und in Mara Rosa in Brasilien. Im dritten Quartal lag die Produktion bei 74.004 Unzen Goldäquivalent, die Jahresprognose von 300.000 bis 328.000 Unzen wurde bestätigt. Im ersten Halbjahr 2026 hatte das Unternehmen einen Rekordumsatz von 844,4 Millionen Dollar erzielt, 62 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Metallpreise
Sie bleiben der wichtigste Kurstreiber. Die Erholung vom Donnerstag gleicht nur einen Teil der Verluste dieser Woche aus.
US-Zinsen
Die US-Kerninflation lag im Oktober bei 3,3 Prozent und damit über den Erwartungen. Für den 9. Dezember gilt eine Zinserhöhung als wahrscheinlich.
Mara Rosa
Der Hochlauf der brasilianischen Mine ist das wichtigste operative Thema.
Kosten
Die im Sommer angehobene Kostenprognose macht die Hochschild-Mining-Aktie besonders preisempfindlich.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hochschild Mining plc
- Geschäft
- Gold- und Silberförderer in Südamerika
- ISIN
- GB00B1FW5029
- WKN
- A0LC38
- Symbol London / Deutschland
- HOC / H3M
- US-Symbol
- HCHDF
- Kurs London
- 393,8 Pence (+6,84 %)
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Hochschild-Mining-Aktie
Warum ist die Hochschild-Mining-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Weil sich Silber, Gold und Platin am Donnerstag deutlich erholen und Minenwerte in London geschlossen zulegen.
Gab es eine Meldung von Hochschild Mining?
Nein. Die letzte operative Meldung war der Quartalsbericht mit bestätigter Jahresprognose.
Warum schwankt die Aktie so stark?
Weil die Förderkosten vergleichsweise hoch sind. Schon kleine Bewegungen beim Metallpreis verändern die Marge deutlich.
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