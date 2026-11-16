Aufträge verschoben, Ziel gesenkt: Stifel-Analyst Stephen Gengaro bleibt bei „Buy“ für die HMH-Aktie, senkt das Kursziel aber von 28 auf 25 US-Dollar. Zum Kurs von 12 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 108 Prozent. HMH liefert Bohranlagen-Technik und Service für Offshore- und Landbohrungen.
HMH-Aktie: Stifel-Analyst Stephen Gengaro bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt auf 25 Dollar, doppelt so hoch wie der Kurs
Stifel-Analyst Stephen Gengaro bleibt bei „Buy“ für die Aktie von HMH Holding, senkt das Kursziel aber von 28 auf 25 US-Dollar. Zum Kurs von 12 US-Dollar sind das rund 108 Prozent Potenzial. Der Bohrtechnik-Spezialist leidet unter verschobenen Aufträgen.
Steckbrief
- Unternehmen
- HMH Holding Inc.
- Handelssymbol
- HMH (Nasdaq)
- Analyst
- Stephen Gengaro
- Bank
- Stifel
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 25 US-Dollar (zuvor 28 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Stifel zur HMH-Aktie
Prognose gesenkt – Gengaro bleibt bei Kauf
Stephen Gengaro nimmt sein Kursziel nach gesenkter Prognose zurück, hält aber an der Kaufempfehlung fest.
Im dritten Quartal sank der Umsatz um 21 Prozent auf 171,1 Millionen US-Dollar. Der Verkauf neuer Ausrüstung brach um 69 Prozent ein.
HMH senkte die Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 auf 135 bis 140 Millionen US-Dollar. Als Gründe nannte das Unternehmen verschobene Aufträge, langsamere Reaktivierungen von Bohranlagen und Störungen im Nahen Osten.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Stifel-Analyst Stephen Gengaro zu lesen ist:
Aufträge nur verschoben
Laut Management wurden einige große Aufträge verschoben, nicht gestrichen.
Mehr Bestellungen
Der Auftragseingang stieg um 12 Prozent auf 191 Millionen US-Dollar.
Stabiles Servicegeschäft
Service und Ersatzteile stützen das Ergebnis, die Marge stieg auf 22,3 Prozent.
Solide Bilanz
HMH verfügt über rund 165 Millionen US-Dollar an Liquidität, langfristige Schulden werden nicht vor Juni 2028 fällig.
Schwacher Kurs seit dem Frühjahr
Im Mai notierte die Aktie noch bei über 21 US-Dollar. Inzwischen hat sie fast die Hälfte ihres Werts verloren.
Ab 2027 soll in Lagerbeständen gebundenes Kapital wieder freiwerden.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Analyst Stephen Gengaro. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 25 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.stifel.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
HMH Holding Inc. (HMH): Kaufen, Kursziel 25,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Stephen Gengaro, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Stephen Gengaro, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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