HMH-Aktie: Stifel-Analyst Stephen Gengaro bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt auf 25 Dollar, doppelt so hoch wie der Kurs

Im dritten Quartal sank der Umsatz um 21 Prozent auf 171,1 Millionen US-Dollar. Der Verkauf neuer Ausrüstung brach um 69 Prozent ein.

HMH senkte die Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 auf 135 bis 140 Millionen US-Dollar. Als Gründe nannte das Unternehmen verschobene Aufträge, langsamere Reaktivierungen von Bohranlagen und Störungen im Nahen Osten.