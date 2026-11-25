Die Hims & Hers Aktie gehört zu den großen Verlierern des Herbstes. Dabei wächst die Telemedizin-Plattform weiter mit hohem Tempo: Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 48,6 Prozent auf 890 Millionen Dollar. Doch die Bruttomarge brach um 17 Prozentpunkte auf 57 Prozent ein, und die Zahl der Abonnenten fiel nach Berichten erstmals gegenüber dem Vorquartal. Am Tag nach den Zahlen verlor die Hims & Hers Aktie 16,6 Prozent.
Hims & Hers Aktie: Umsatz plus 49 Prozent, Marge eingebrochen, Peptid-Offensive gestartet – Comeback oder Kursfalle?
Die Telemedizin-Plattform wächst rasant, verdient aber weniger und hat ihre Gewinnziele zum dritten Mal gekappt. Jetzt sollen Markenmedikamente und Peptide die Wende bringen. Was die Hims & Hers Aktie bewegt.
Der Umbau
Vom Nachahmer zum Markenhändler
Hinter dem Margeneinbruch steckt ein bewusster Strategiewechsel. Seit März setzt Hims & Hers bei der Gewichtsreduktion verstärkt auf Markenmedikamente statt auf selbst hergestellte Nachahmerpräparate. Anfang November vereinbarte das Unternehmen mit Eli Lilly, dessen Abnehmspritze Zepbound für Selbstzahler ab 299 Dollar im Monat anzubieten. Markenpräparate bringen mehr Kunden, aber weniger Marge. Das Management senkte deshalb die Gewinnziele für 2026 bereits zum dritten Mal.
Die neue Wette
Peptide als Hoffnungsträger
Neue Hoffnung sollen Peptid-Behandlungen bringen, die Hims & Hers nach einer Lockerung der US-Regeln seit November anbietet – darunter Präparate wie NAD+ und Sermorelin, die keine reguläre Zulassung als Arzneimittel haben. Zudem holte das Unternehmen den bekannten Stanford-Neurowissenschaftler Andrew Huberman in den Verwaltungsrat. Skeptiker verweisen dagegen auf Insiderverkäufe von rund 19 Millionen Dollar im vergangenen Jahr und regulatorische Risiken.
Die Hims & Hers Aktie ist eine Wette darauf, dass Wachstum die Marge zurückholt. Solange die Gewinnziele sinken und die Regulierung unsicher ist, bleibt der Titel einer der nervösesten im Gesundheitssektor.
Häufige Fragen zur Hims & Hers Aktie
Warum ist die Hims & Hers Aktie so stark gefallen?
Wegen eines Margeneinbruchs, rückläufiger Abonnenten gegenüber dem Vorquartal und einer erneuten Senkung der Gewinnziele.
Was hat Hims & Hers mit Eli Lilly vereinbart?
Das Unternehmen bietet die Abnehmspritze Zepbound für Selbstzahler ab 299 Dollar im Monat an.
Was sind Peptid-Behandlungen?
Wirkstoffe wie NAD+ oder Sermorelin, die Hims & Hers seit November anbietet; sie haben keine reguläre Arzneimittelzulassung.
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