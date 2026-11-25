Warum ist die Hims & Hers Aktie so stark gefallen?

Wegen eines Margeneinbruchs, rückläufiger Abonnenten gegenüber dem Vorquartal und einer erneuten Senkung der Gewinnziele.

Was hat Hims & Hers mit Eli Lilly vereinbart?

Das Unternehmen bietet die Abnehmspritze Zepbound für Selbstzahler ab 299 Dollar im Monat an.

Was sind Peptid-Behandlungen?

Wirkstoffe wie NAD+ oder Sermorelin, die Hims & Hers seit November anbietet; sie haben keine reguläre Arzneimittelzulassung.