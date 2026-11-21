Die Hims and Hers Aktie (ISIN: US4330001060, WKN: A3CWF4, Handelssymbol Frankfurt: 82W, US-Handelssymbol: HIMS, NYSE) kommt nicht zur Ruhe. Am Freitag, 20. November 2026, schloss das Papier bei 14,60 Dollar, ein Minus von 8,86 Prozent. Der Börsenwert des Telemedizin-Anbieters ist damit auf rund 3,4 Milliarden Dollar geschrumpft.
Hims and Hers Aktie: Minus 21 Prozent in einer Woche, Marge im freien Fall – rettet ausgerechnet der Peptid-Hype die Aktie?
Die Hims and Hers Aktie rutscht auf 14,60 Dollar und hat in dieser Woche rund ein Fünftel verloren. Nach schwachen Zahlen, gesenkter Prognose und schrumpfender Kundenzahl setzt der Telemedizin-Anbieter jetzt auf Peptide. Warum Anleger skeptisch bleiben.
Die Woche
Jeden Tag ein Stück tiefer: die Hims and Hers Aktie im Sinkflug
Schon am Montag ging es auf 17,92 Dollar abwärts. Bis Freitag fiel die Hims and Hers Aktie weiter auf 14,60 Dollar. Nach eigener Rechnung entspricht das einem Wochenverlust von rund 21 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 40,99 Dollar ist die Aktie inzwischen um fast zwei Drittel entfernt, das Jahrestief liegt bei 13,74 Dollar.
Die Zahlen
Umsatz top, Gewinn und Kunden flop
Der Absturz begann mit den Zahlen zum dritten Quartal am 9. November. Der Umsatz stieg zwar um 48,6 Prozent auf 890 Millionen Dollar, verfehlte die Erwartung aber knapp. Unter dem Strich stand überraschend ein Verlust. Für das vierte Quartal stellte Hims and Hers rund 885 Millionen Dollar Umsatz in Aussicht – Analysten hatten mit etwa 955 Millionen Dollar gerechnet.
Besonders schmerzhaft: Die Bruttomarge brach auf 57 Prozent ein, nach 74 Prozent im Vorjahr. Grund ist der Umstieg auf Markenpräparate zum Abnehmen, an denen Hims and Hers deutlich weniger verdient als an selbst hergestellten Mitteln. Das Unternehmen senkte seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis 2026 auf 257 bis 277 Millionen Dollar, zuvor waren 275 bis 325 Millionen Dollar geplant. Die Zahl der Abonnenten sank um rund 100.000 auf 2,8 Millionen.
Neue Hoffnung
Peptides+: Der nächste Wachstumsmotor oder das nächste Risiko?
Am 18. November startete Hims and Hers in den USA das neue Angebot Peptides+. Nach einem Arztgespräch können Kunden bis zu fünf Präparate erhalten, darunter Sermorelin, NAD+ und Glutathion. Die angebotenen Versionen werden in Apotheken individuell hergestellt und haben keine Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA. Hims and Hers verweist darauf, dass das Gesetz diese Herstellung erlaubt. Weitere Wirkstoffe sollen nur folgen, wenn die Regeln es zulassen.
Einordnung der Redaktion: Die Börse hat den Start kaum honoriert – die Hims and Hers Aktie fiel am Tag der Ankündigung weiter. Analysten erwarten laut Berichten, dass Peptide erst über Jahre nennenswert zum Umsatz beitragen. Zugleich bringt das neue Geschäftsfeld zusätzliche Aufmerksamkeit der Aufsicht mit sich.
Auch die Analysten werden vorsichtiger. Morgan Stanley senkte das Kursziel am 10. November von 28 auf 25 Dollar bei „Equal Weight“. Der Research-Dienst Wall Street Zen stufte die Aktie am Samstag von „Hold“ auf „Sell“ ab. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Was die Hims and Hers Aktie jetzt braucht
Die Hims and Hers Aktie braucht vor allem eines: Belege, dass die Kundenzahl wieder wächst und die Marge ihren Boden findet. Das Management hatte gewarnt, dass die Schwäche bei den Abonnenten bis ins vierte Quartal reichen kann. Bis neue Zahlen vorliegen, dürfte die Aktie stark schwankungsanfällig bleiben.
FAQ
Häufige Fragen zur Hims and Hers Aktie
Warum ist die Hims and Hers Aktie so stark gefallen?
Schwache Q3-Zahlen mit Verlust, eine gesenkte Gewinnprognose, eine eingebrochene Marge und weniger Abonnenten belasten die Aktie seit Anfang November.
Was ist Peptides+?
Ein am 18. November gestartetes Angebot, bei dem Kunden nach einem Arztgespräch individuell hergestellte Peptid- und Wirkstoffpräparate erhalten können.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Hims and Hers Aktie?
ISIN US4330001060, WKN A3CWF4, Handelssymbol Frankfurt 82W, US-Handelssymbol HIMS (NYSE).
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