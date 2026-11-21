Besonders schmerzhaft: Die Bruttomarge brach auf 57 Prozent ein, nach 74 Prozent im Vorjahr. Grund ist der Umstieg auf Markenpräparate zum Abnehmen, an denen Hims and Hers deutlich weniger verdient als an selbst hergestellten Mitteln. Das Unternehmen senkte seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis 2026 auf 257 bis 277 Millionen Dollar, zuvor waren 275 bis 325 Millionen Dollar geplant. Die Zahl der Abonnenten sank um rund 100.000 auf 2,8 Millionen.