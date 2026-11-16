Kräftige Anhebung, aber kein Kaufsignal: Bernstein hebt das Kursziel für die Hilton-Aktie von 320 auf 380 US-Dollar an und bestätigt das Rating „Market Perform“. Das entspricht einem Sprung um 18,8 Prozent. Gemessen am Schlusskurs vom Freitag (13. November) von 373,09 Dollar an der New York Stock Exchange signalisiert das neue Bernstein-Kursziel allerdings nur ein Kurspotenzial von rund 1,9 Prozent.
Hilton-Aktie: Bernstein bleibt bei „Market Perform“ – Kursziel springt von 320 auf 380 Dollar
Bernstein hebt das Kursziel für die Hilton-Aktie um 18,8 Prozent von 320 auf 380 US-Dollar an, bleibt aber beim neutralen Votum „Market Perform“. Zum Freitags-Schlusskurs von 373,09 Dollar bleibt nur ein Kurspotenzial von rund 1,9 Prozent – die Bewertung bleibt der Knackpunkt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hilton Worldwide Holdings Inc.
- Handelssymbol
- HLT (NYSE)
- ISIN
- US43300A2033
- Analyst
- Bernstein-Hotelteam (Name nicht veröffentlicht)
- Bank
- Bernstein
- Rating
- Market Perform (unverändert)
- Kursziel
- 380 US-Dollar (zuvor 320 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs NYSE vom Freitag, 13.11.2026 (laut TradingView)
Die Hilton-Aktie ist damit weitgehend auf dem Niveau angekommen, das Bernstein für angemessen hält. Mit dem alten Kursziel von 320 Dollar hatte das Researchhaus sogar rund 14 Prozent unter dem Börsenkurs gelegen.
Das neue Kursziel
Bernstein zieht nach – die Hilton-Aktie war schneller
Bernstein überarbeitet die Hotelwerte auf breiter Front: Am selben Tag hob das Haus auch die Kursziele für Marriott (von 445 auf 479 Dollar, „Outperform“) und Hyatt (von 202 auf 231 Dollar) an.
|Kennzahl
|Bisher
|Neu
|Rating
|Market Perform
|Market Perform
|Kursziel
|320 $
|380 $
|Abstand zum Schlusskurs 13.11. (373,09 $)
|–14,2 %
|+1,9 %
Quelle: TradingView, Rallies (16.11.2026)
Eine ausführliche Begründung der neuen Bernstein-Studie ist nicht frei zugänglich veröffentlicht. Die Grundhaltung des Hauses zur Hilton-Aktie ist aber bekannt: Bereits im April hatte Bernstein das Votum „Market Perform“ laut Investing.com mit der hohen Bewertung begründet.
Die Argumente
Starkes Geschäft – aber ein stolzer Preis
Bewertung auf Luxusgüter-Niveau
Im April verwies Bernstein laut Investing.com darauf, dass die Hilton-Aktie mit dem 34-Fachen der Gewinne der kommenden zwölf Monate bewertet sei – mehr als Ferrari oder Nike und leicht über Hermès. Hilton zähle zu den teuersten Konsumwerten im S&P 500.
Verlässliches Wachstum
Zugleich würdigte Bernstein, dass Hilton jährlich rund 7 Prozent neue Hotels eröffnet – bei steigender Auslastung, höheren Preisen und Gebührensätzen. Zweifel an der Widerstandskraft des Geschäftsmodells schwänden mit jedem Quartal.
Solides drittes Quartal
Im dritten Quartal 2026 stieg der vergleichbare Erlös pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) laut Hilton um 5,8 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,45 Dollar, das bereinigte EBITDA bei 1,058 Milliarden Dollar.
Volle Pipeline
Das Nettowachstum der Zimmerzahl erreichte 6,0 Prozent, die Entwicklungspipeline wuchs auf 543.100 Zimmer.
Einordnung
Wo Bernstein im Analystenfeld steht
Andere Häuser sehen mehr Potenzial für die Hilton-Aktie. Laut TradingView stufte Mizuho Ende Oktober auf „Outperform“ mit Kursziel 421 Dollar hoch, Argus bestätigte „Buy“ mit 410 Dollar, Citigroup „Neutral“ mit 400 Dollar. Morgan Stanley („Overweight“, 362 Dollar) und Macquarie („Neutral“, 333 Dollar) liegen dagegen unter dem neuen Bernstein-Kursziel. Die jüngsten Ziele reichen damit von 333 bis 421 Dollar.
Rückenwind liefert die Kapitalrückgabe: Für 2026 stellt Hilton Aktienrückkäufe und Dividenden von rund 3,5 Milliarden Dollar in Aussicht, für das bereinigte EBITDA peilt der Konzern 4,06 bis 4,08 Milliarden Dollar an.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Bernstein (Sanford C. Bernstein); der Name des zuständigen Analysten ist in den frei zugänglichen Quellen nicht genannt. Ein Datum der Originalstudie ist nicht veröffentlicht; die früheste belegte Veröffentlichung datiert vom 16.11.2026 (Rallies, ohne Uhrzeitangabe). Die Einstufung „Market Perform“ und das Kursziel von 380 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: bernsteinresearch.com/CMSObjectBR/disclosures.pdf. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT): Halten, Kursziel 380,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein (Analyst nicht namentlich veröffentlicht) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 21:48 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 21:48 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
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Quelle der Empfehlung: Bernstein (Analyst nicht namentlich veröffentlicht).
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