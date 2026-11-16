Andere Häuser sehen mehr Potenzial für die Hilton-Aktie. Laut TradingView stufte Mizuho Ende Oktober auf „Outperform“ mit Kursziel 421 Dollar hoch, Argus bestätigte „Buy“ mit 410 Dollar, Citigroup „Neutral“ mit 400 Dollar. Morgan Stanley („Overweight“, 362 Dollar) und Macquarie („Neutral“, 333 Dollar) liegen dagegen unter dem neuen Bernstein-Kursziel. Die jüngsten Ziele reichen damit von 333 bis 421 Dollar.

Rückenwind liefert die Kapitalrückgabe: Für 2026 stellt Hilton Aktienrückkäufe und Dividenden von rund 3,5 Milliarden Dollar in Aussicht, für das bereinigte EBITDA peilt der Konzern 4,06 bis 4,08 Milliarden Dollar an.