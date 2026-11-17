Am Markt für High-Yield-Anleihen öffnet sich eine Schere, die Anleger kennen sollten: Während der Risikoaufschlag des gesamten US-Junk-Bond-Markts laut Datendiensten im November bei rund 3,2 bis 3,3 Prozentpunkten liegt, ist der Spread der schwächsten Schuldner mit CCC-Rating Anfang Oktober auf rund 12 Prozentpunkte gesprungen – den höchsten Stand seit November 2022. Ausgerechnet jetzt steuert die US-Notenbank auf eine Zinserhöhung im Dezember zu, und die Rendite zehnjähriger Treasuries liegt über fünf Prozent. Für Unternehmensanleihen mit schwacher Bonität wird Refinanzierung damit teuer.
High-Yield-Anleihen: CCC-Spreads auf dem höchsten Stand seit 2022, die Fed vor der Zinserhöhung – bricht das schwächste Glied im Kreditmarkt?
Der Gesamtmarkt für Junk Bonds wirkt ruhig, doch bei den riskantesten Schuldnern brennt es: Die Risikoaufschläge für CCC-Anleihen sind binnen fünf Monaten um fast drei Prozentpunkte gestiegen. Mit Zehnjahresrenditen über fünf Prozent und einer fast sicher eingepreisten Fed-Zinserhöhung wächst der Druck auf hoch verschuldete Unternehmen.
Die Lage
Was ist bei High-Yield-Anleihen gerade los?
Oben ruhig, unten Stress: So beschreiben Marktbeobachter derzeit den Kreditmarkt. Die Zahlen geben ihnen recht.
Nach Daten, die der Kobeissi Letter am 6. Oktober auf Basis der ICE-BofA-Indizes veröffentlichte, lag der Risikoaufschlag für US-Unternehmensanleihen mit CCC-Rating und schlechter bei 12,0 Prozentpunkten. Innerhalb von fünf Monaten hatte er sich um 298 Basispunkte ausgeweitet und damit sogar die Spitze vom April 2025 übertroffen, als die Zollpanik nach dem sogenannten „Liberation Day“ die Märkte erschütterte (11,4 Prozent). Der Finanzdienst Seeking Alpha meldete CCC-Spreads auf Vierjahreshoch, Bloomberg sprach Ende Oktober von einer „totalen Kernschmelze“ im riskantesten Teil des Marktes.
Der Spread ist der Renditeaufschlag, den eine Unternehmensanleihe gegenüber einer Staatsanleihe gleicher Laufzeit bietet. Er ist der Preis, den Investoren für das Ausfallrisiko verlangen. Steigt er, misstrauen Anleger dem Schuldner – oder der Konjunktur.
Bemerkenswert ist der Kontrast: Für den gesamten US-High-Yield-Index (ICE BofA US High Yield Index, Option-Adjusted Spread) weisen Datendienste im November Aufschläge von rund 3,2 bis 3,3 Prozentpunkten aus – historisch eher niedrig. Advisor Perspectives fasste das Bild am 9. November in der Formel „Ruhe oben, Sorge unten“ zusammen. Die besseren Junk-Bond-Schuldner mit BB-Rating finanzieren sich also weiter vergleichsweise günstig, während die schwächsten Adressen vom Markt abgestraft werden.
Der Treiber
Warum trifft die Fed-Zinserhöhung gerade Junk Bonds so hart?
Die Zinswende hat den Anleihemarkt binnen weniger Tage umgekrempelt. Nach den heißen US-Inflationsdaten für Oktober stiegen die Anleiherenditen laut CNN am 10. November so stark wie seit 19 Monaten nicht. Die zehnjährige Treasury rentierte laut CNBC am 13. November bei 5,17 Prozent. Am Terminmarkt preisen Händler laut CME FedWatch eine Anhebung der Leitzinsen um 25 Basispunkte im Dezember mit über 95 Prozent Wahrscheinlichkeit ein.
Für High-Yield-Emittenten wirkt das doppelt. Erstens steigt der risikolose Basiszins, auf den der Spread aufgeschlagen wird – die Gesamtrendite für neue Schulden klettert. Zweitens haben viele schwache Unternehmen variabel verzinste Kredite oder müssen in den kommenden Jahren Anleihen refinanzieren, die sie in der Niedrigzinsphase zu Kupons von fünf oder sechs Prozent begeben hatten. Wer heute mit CCC-Rating refinanzieren muss, zahlt bei Treasury-Renditen um fünf Prozent und einem Spread von rund zwölf Punkten Gesamtrenditen um die 17 Prozent. Solche Finanzierungskosten halten schwache Geschäftsmodelle kaum dauerhaft aus.
Hinzu kommt das Angebot: Goldman Sachs warnte laut Medienberichten Ende September, das Volumen neuer Junk Bonds überfordere die Investoren. Gleichzeitig konkurrieren die Rekordemissionen der US-Tech-Konzerne für KI-Rechenzentren um das Geld der Anleiheinvestoren.
Das große Bild
Droht eine Pleitewelle bei Unternehmensanleihen?
Die Spreads sind ein Frühwarnsystem, aber kein Urteil. Ausfallraten folgen steigenden Risikoaufschlägen meist mit Verzögerung von mehreren Quartalen. Die Ratingagenturen Moody's und S&P Global veröffentlichen ihre Ausfallstatistiken monatlich; entscheidend wird sein, ob die Zahl der Zahlungsausfälle im Winter steigt, wenn die höheren Zinsen in den Bilanzen ankommen.
Ein besonderer Brennpunkt ist Private Credit: Direktkredite von Fonds an mittelständische, oft hoch verschuldete Unternehmen sind seit Jahren der Wachstumsmarkt der Finanzbranche. Die EZB widmete dem Stress im globalen Private-Credit-Markt im Mai 2026 einen eigenen Abschnitt in ihrem Finanzstabilitätsbericht. Branchendienste wie BDC Credit Reporter fragen, ob die Turbulenzen bei CCC-Anleihen auf die Business Development Companies (BDC) überspringen, die solche Kredite bündeln. Da diese Kredite meist variabel verzinst sind, schlägt jede Fed-Erhöhung direkt auf die Zinslast der Schuldner durch.
Auch Europa bleibt nicht verschont: Bloomberg berichtete, dass die riskantesten Junk Bonds wegen steigender Ausfallrisiken auch in Europa gemieden werden. Dort kommt der Druck vom Anstieg der Bundrenditen auf über 3,3 Prozent und der Aussicht auf eine EZB-Zinserhöhung im Dezember.
|S&P/Fitch
|Moody's
|Bedeutung
|BB
|Ba
|Obere Stufe des High-Yield-Markts, knapp unter Investment Grade
|B
|B
|Spekulative Bonität, erhöhtes Ausfallrisiko
|CCC und schlechter
|Caa und schlechter
|Hohes Ausfallrisiko; Spread Anfang Oktober rund 12 Prozentpunkte
Quelle: Ratingskalen von S&P/Fitch und Moody's; CCC-Spread: Kobeissi Letter, 6.10.2026
Wechselwirkungen
Was bedeutet der Kreditstress für Aktien, Sparer und Anleihe-ETFs?
Kreditmärkte gelten als der nüchterne Bruder des Aktienmarkts. Weiten sich Spreads aus, während Aktienindizes noch nahe ihrer Hochs notieren, ist das historisch oft ein Warnsignal gewesen – allerdings kein verlässlicher Zeitgeber. Für Anleger in Anleihe-ETFs wie dem iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) gilt: Steigende Renditen drücken die Kurse, die laufenden Erträge steigen dafür. Bei USD-ETFs kommt für Euro-Anleger das Währungsrisiko hinzu.
Für Sparer ist der Kontrast entscheidend: Mit sicheren Staatsanleihen lassen sich derzeit Renditen von über drei Prozent (Bund) beziehungsweise über fünf Prozent (Treasury) erzielen. Der Zusatzertrag, den Junk Bonds im Durchschnitt bieten, ist mit rund drei Prozentpunkten vergleichsweise schmal – nur im CCC-Segment lockt deutlich mehr, und das aus gutem Grund.
Der Fahrplan
Welche Termine bewegen High-Yield-Anleihen jetzt?
FAQ zu High-Yield-Anleihen
Was sind High-Yield-Anleihen? Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von BBB- (S&P/Fitch) beziehungsweise Baa3 (Moody's), umgangssprachlich Junk Bonds oder Hochzinsanleihen. Sie bieten höhere Renditen als Anleihen guter Bonität, weil das Ausfallrisiko höher ist.
Was bedeutet ein CCC-Spread von 12 Prozent? Anleihen der schwächsten Bonitätsstufe rentierten Anfang Oktober rund 12 Prozentpunkte über vergleichbaren US-Staatsanleihen. Bei Treasury-Renditen um fünf Prozent ergibt das Gesamtrenditen um die 17 Prozent.
Warum belastet eine Fed-Zinserhöhung Junk Bonds? Sie erhöht den Basiszins und damit die Kosten jeder Refinanzierung. Schwach finanzierte Unternehmen geraten so schneller unter Druck.
Wie können Privatanleger in High-Yield-Anleihen investieren? Über Einzelanleihen, Rentenfonds oder Anleihe-ETFs; ob das passt, hängt von Risikotragfähigkeit und Anlagehorizont ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.