Die Spreads sind ein Frühwarnsystem, aber kein Urteil. Ausfallraten folgen steigenden Risikoaufschlägen meist mit Verzögerung von mehreren Quartalen. Die Ratingagenturen Moody's und S&P Global veröffentlichen ihre Ausfallstatistiken monatlich; entscheidend wird sein, ob die Zahl der Zahlungsausfälle im Winter steigt, wenn die höheren Zinsen in den Bilanzen ankommen.

Ein besonderer Brennpunkt ist Private Credit: Direktkredite von Fonds an mittelständische, oft hoch verschuldete Unternehmen sind seit Jahren der Wachstumsmarkt der Finanzbranche. Die EZB widmete dem Stress im globalen Private-Credit-Markt im Mai 2026 einen eigenen Abschnitt in ihrem Finanzstabilitätsbericht. Branchendienste wie BDC Credit Reporter fragen, ob die Turbulenzen bei CCC-Anleihen auf die Business Development Companies (BDC) überspringen, die solche Kredite bündeln. Da diese Kredite meist variabel verzinst sind, schlägt jede Fed-Erhöhung direkt auf die Zinslast der Schuldner durch.