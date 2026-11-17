Vom Online-Casino zur Ereigniswette: A.G.P.-Analyst Brian Kinstlinger bleibt bei „Buy“ für die High-Roller-Aktie und senkt das Kursziel von 21 auf 16 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 2,56 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein rechnerisches Potenzial von rund 525 Prozent.
High-Roller-Aktie: Wetten auf Ereignisse statt Casino – A.G.P. sieht trotz Umsatzeinbruch ein Vielfaches
High Roller Technologies setzt auf Prognosemärkte und hat sein neues Angebot ROLR in den USA gestartet. A.G.P.-Analyst Brian Kinstlinger bleibt bei „Buy“ für die High-Roller-Aktie, senkt aber das Kursziel.
Steckbrief
- Unternehmen
- High Roller Technologies, Inc.
- Handelssymbol
- ROLR (NYSE American)
- Analyst
- Brian Kinstlinger
- Bank
- A.G.P.
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 16 US-Dollar (zuvor 21 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
A.G.P. zur High-Roller-Aktie
Neues Standbein ROLR – Kinstlinger bleibt beim Kauf
Brian Kinstlinger senkt das Kursziel, bleibt aber bei der Kaufempfehlung. Das Unternehmen steckt im Umbau.
High Roller Technologies betreibt Online-Casinos und hat mit ROLR eine Plattform für Prognosemärkte aufgebaut, auf der Kunden auf den Ausgang von Ereignissen setzen. Seit dem 21. Oktober steht ROLR berechtigten Kunden in den USA offen.
Im dritten Quartal sank der Umsatz um 51 Prozent auf 2,4 Millionen US-Dollar, weil das Casinogeschäft schrumpfte und ROLR noch nichts beitrug.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von A.G.P.-Analyst Brian Kinstlinger zu lesen ist:
Erster ROLR-Umsatz
Im vierten Quartal erzielt ROLR erstmals Umsätze.
Wachstumstreiber 2027
Vorstandschef Seth Young sieht in Prognosemärkten den möglichen Haupttreiber für 2027.
Keine Schulden
Ende September verfügte High Roller über 13,4 Millionen US-Dollar und hatte keine Kredite.
Ausbau geplant
Eine eigene Gesellschaft für den Terminhandel und ein Partnerabkommen mit ProphetX sollen das Angebot erweitern.
Viele offene Baustellen
Die Registrierung der geplanten eigenen Handelsgesellschaft ist noch nicht beantragt. Davon hängt auch die Vereinbarung mit ProphetX ab.
Im Oktober korrigierte High Roller zudem die Berichte für das erste und zweite Quartal wegen rund 1 Million US-Dollar an Optionskosten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist A.G.P./Alliance Global Partners, Analyst Brian Kinstlinger. Die Bestätigung mit Kurszielsenkung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 16 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.allianceg.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
High Roller Technologies, Inc. (ROLR): Kaufen, Kursziel 16,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Brian Kinstlinger, Aktienanalyst, A.G.P./Alliance Global Partners vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:33 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:33 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Brian Kinstlinger, Aktienanalyst, A.G.P./Alliance Global Partners.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.