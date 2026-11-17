High Roller Technologies betreibt Online-Casinos und hat mit ROLR eine Plattform für Prognosemärkte aufgebaut, auf der Kunden auf den Ausgang von Ereignissen setzen. Seit dem 21. Oktober steht ROLR berechtigten Kunden in den USA offen.

Im dritten Quartal sank der Umsatz um 51 Prozent auf 2,4 Millionen US-Dollar, weil das Casinogeschäft schrumpfte und ROLR noch nichts beitrug.