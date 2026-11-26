Am Mittwoch schloss die Aktie bei rund 140,4 Pence. Abzüglich der Dividende wäre ein Kurs von etwa 138,3 Pence zu erwarten. Die HICL-Infrastructure-Aktie notiert bei 138,0 Pence. Bereinigt bleibt also ein Minus von rund 0,2 Prozent – an einem Tag, an dem der Gesamtmarkt deutlich steigt. Defensive Dividendenwerte sind am Donnerstag weniger gefragt als die zuvor gefallenen Technologie- und Minenaktien.