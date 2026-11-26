Ein Minus, das im Kalender stand: Die HICL-Infrastructure-Aktie (ISIN: GB00BJLP1Y77, Symbol London: HICL, Symbol Deutschland: 2U4) fällt am Donnerstagvormittag um 1,72 Prozent auf 138,0 Pence und zählt damit zu den FTSE 350 Verlierern. Es ist der erste Handelstag ohne Anspruch auf die nächste Quartalsdividende.
HICL-Infrastructure-Aktie FTSE 350 Verlierer: 2,12 Pence Dividende gehen ab – bereinigt bewegt sich der Kurs kaum
Die HICL-Infrastructure-Aktie gibt am Donnerstagvormittag um 1,7 Prozent nach und steht auf der Liste der FTSE 350 Verlierer. Der Infrastrukturfonds wird erstmals ohne die Quartalsdividende von 2,12 Pence gehandelt. Das erklärt den Rückgang fast vollständig.
FTSE 350 Verlierer HICL Infrastructure
Warum die HICL-Infrastructure-Aktie fällt: Der Dividendenabschlag
HICL schüttet viermal im Jahr aus. Am Tag des Abschlags sinkt der Kurs um etwa den Betrag der Dividende.
Diesmal sind es 2,12 Pence je Aktie, gezahlt wird am 31. Dezember. Anspruch hat, wer die Aktie vor dem 26. November besaß.
Hintergrund
Der Fonds: Krankenhäuser, Straßen, Netze
HICL Infrastructure hält Beteiligungen an Infrastrukturprojekten – von öffentlichen Gebäuden über Verkehrswege bis zu Netzanschlüssen für Windparks auf See. Die Erträge sind langfristig vertraglich geregelt und häufig an die Inflation gekoppelt. Verwaltet wird der Fonds von InfraRed Capital Partners. Im Geschäftsjahr bis Ende März 2026 erzielte er eine Rendite auf den Nettoinventarwert von 10,3 Prozent und kaufte eigene Aktien für knapp 189 Millionen Pfund zurück.
Abschlag
Die Aktie notiert rund 14 Prozent unter dem zuletzt gemeldeten Nettoinventarwert von 160,2 Pence.
Dividende
Die Dividendenrendite liegt bei gut 6 Prozent.
Zinsen
Steigen die Anleiherenditen, sinkt der Wert langfristiger Zahlungsströme. Die US-Kerninflation lag zuletzt über den Erwartungen.
Kursspanne
Das Jahreshoch liegt bei 141 Pence, das Jahrestief bei 109,2 Pence.
Steckbrief
- Unternehmen
- HICL Infrastructure PLC
- Geschäft
- Börsennotierter Fonds für Infrastrukturbeteiligungen
- ISIN
- GB00BJLP1Y77
- Symbol London / Deutschland
- HICL / 2U4
- Kurs London
- 138,0 Pence (−1,72 %)
- Dividende
- 2,12 Pence, Zahlung am 31. Dezember 2026
- Nettoinventarwert
- 160,2 Pence (31. März 2026)
- Verwalter
- InfraRed Capital Partners
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ; Fondsdaten laut AJ Bell
Häufige Fragen zur HICL-Infrastructure-Aktie
Warum ist die HICL-Infrastructure-Aktie heute FTSE 350 Verlierer?
Weil sie erstmals ohne die Quartalsdividende von 2,12 Pence gehandelt wird.
Wann wird die Dividende gezahlt?
Am 31. Dezember 2026.
Worin investiert HICL?
In Infrastrukturprojekte wie öffentliche Gebäude, Verkehrswege und Stromnetzanschlüsse.
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