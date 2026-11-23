Heute Abend wird es ernst: Hewlett Packard Enterprise (HPE) legt nach US-Börsenschluss die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor. Die HPE-Aktie Prognose steht dabei im Zentrum einer größeren Frage: Trägt die Nachfrage nach KI-Serverinfrastruktur auch dann noch, wenn Anleger die Rentabilität der KI-Investitionen immer kritischer prüfen?
Hewlett Packard Enterprise Aktie Prognose: Nach -44% zum Zahlentest - Dreht das KI-Barometer heute Abend die Stimmung?
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Prognose vor den Zahlen am 23.11.2026: Nach dem Kursrutsch von rund 44% seit dem Oktoberhoch kostet der KI-Serveranbieter nur noch das 9-Fache des Gewinns. Entscheidend sind Ausblick 2027 und Marge.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hewlett Packard Enterprise Company
- ISIN
- US42824C1099
- Börsenplätze
- NYSE (HPE), Frankfurt (2HP)
- Marktkapitalisierung
- rund 54,3 Mrd. USD
- 52-Wochen-Spanne
- 19,84 - 73,56 USD
- Dividende
- 0,57 USD je Aktie (1,39%)
- Geschäftsjahresende
- 31. Oktober
- Zahlen
- 23.11.2026 nach US-Börsenschluss
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Ausgangslage
Vom Rekordhoch ins Tal: Was bei der HPE-Aktie passiert ist
Der höchste Schlusskurs der HPE-Aktie lag am 9. Oktober 2026 bei 73,46 USD. Am Freitag schloss das Papier bei 40,91 USD, ein Tagesminus von 10,07%. Binnen einer Woche gab die Aktie rund 15% ab. In Frankfurt notierte sie zuletzt bei rund 38,5 Euro. Damit hat sich die gesamte Dynamik des KI-Rallyjahres in wenigen Wochen umgekehrt.
Die Gründe sind vielschichtig. Nach den Midterm-Wahlen gerieten KI-Hardware-Werte unter Druck, weil Anleger Regulierung von Rechenzentren fürchten. Dazu kommt eine breite Skepsis gegenüber KI-Bewertungen: S&P 500 und Dow schlossen am 20. November im Korrekturterritorium. Hinzu kamen unternehmensspezifische Belastungen, allen voran die Untersuchung der US-Luftfahrtbehörde FAA rund um Juniper-Router.
Letztes Quartal
Rekord, aber der Markt wollte mehr
Im dritten Quartal (berichtet am 2. September) steigerte HPE den Umsatz um 34% auf 12,213 Mrd. USD und übertraf die Erwartungen deutlich. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,11 USD, die Prognose hatte 0,88 bis 0,93 USD betragen. Trotzdem gab die Aktie damals um rund 6% nach, weil die Latte hoch lag.
|Kennzahl
|Q3 GJ 2026
|Umsatz
|12,213 Mrd. USD (+34%)
|Bereinigte Bruttomarge
|40,4%
|Bereinigte operative Marge
|16,2%
|Bereinigtes EPS
|1,11 USD
|Free Cashflow
|rund 1,0 Mrd. USD
|Networking-Umsatz
|2,9 Mrd. USD (+74,9%)
|Cloud & AI-Umsatz
|9,0 Mrd. USD (+25,4%)
|Auftragsbestand KI-Systeme
|6,8 Mrd. USD
Q3 bis 31.07.2026. Non-GAAP-Werte bereinigt.
Quelle: HPE-Pressemitteilung vom 02.09.2026
Besonders wichtig für die HPE-Aktie Prognose ist die Verschiebung im Geschäftsmodell. Mit der Juniper-Übernahme hat sich HPE zum Netzwerkkonzern gewandelt. Das Networking-Segment erreichte eine operative Marge von 22,0%, der Bereich Cloud & AI lag bei 17,0% (Vorjahr 7,0%). Das Management hob zudem die erwarteten jährlichen Kosteneinsparungen aus der Integration auf 800 Mio. USD bis Ende des Geschäftsjahres 2028 an.
Erwartungen
Was der Markt heute Abend von HPE erwartet
Für das vierte Quartal liegt die Prognose des Unternehmens bei 13,9 bis 14,8 Mrd. USD Umsatz und 1,20 bis 1,30 USD bereinigtem Ergebnis je Aktie. Der Konsens bewegt sich je nach Anbieter bei 1,27 bis 1,29 USD und 14,39 bis 14,47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor waren es 0,62 USD und 9,68 Mrd. USD. HPE hat in sechs der letzten sieben Quartale die Gewinnerwartungen übertroffen.
Der Optionsmarkt preist eine Kursbewegung von rund 11% bis 14% in beide Richtungen ein. In den letzten vier Berichten bewegte sich die HPE-Aktie im Schnitt um 7,4%, in drei Fällen davon nach oben.
Ausblick für das Geschäftsjahr 2027
Die Prognose von +13% bis +17% Umsatz, 14% bis 15% Non-GAAP-Marge und mindestens 5,0 Mrd. USD Free Cashflow ist der wichtigste Hebel. Eine Bestätigung oder Anhebung könnte den Kurs stützen.
Marge nach Speicherkosten
Die operative Marge soll gegenüber dem dritten Quartal sinken, weil mehr margenschwache KI-Systeme ausgeliefert werden. Entscheidend ist, wie stark die höheren Speicherkosten über Preise weitergegeben werden.
KI-Auftragsbestand und Auslieferung
Der Bestand an KI-Systemen lag zuletzt bei 6,8 Mrd. USD. Anleger wollen sehen, ob Aufträge trotz Engpässen bei DRAM und NAND zügig umgesetzt werden.
Cashflow und Lagerbestand
Der Lagerbestand stieg auf 11,8 Mrd. USD, nach 6,4 Mrd. USD Ende Oktober 2025. Das Gesamtjahresziel von mindestens 3,75 Mrd. USD Free Cashflow steht im Fokus.
FAA und Juniper
Die FAA hat die Installation weiterer Juniper-Router vorerst ausgesetzt. Ein Update zum Behördengeschäft wäre kursrelevant.
Kapitalrückfluss
Geplant sind mindestens 75% des Free Cashflows im vierten Quartal und die Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe.
Chartbild
Charttechnik: Unterstützung gebrochen
Der seit April bestehende Aufwärtstrend ist gebrochen. Am Freitag fiel die HPE-Aktie per Schlusskurs unter die Unterstützung bei 43,26 USD. Die nächsten Marken liegen bei 37,83 USD und 31,67 USD. Auf der Oberseite würde erst ein Schlusskurs über 51,07 USD ein erstes Erholungssignal liefern, danach warten Widerstände bei 52,28 und 54,15 USD. Die 200-Tage-Linie verläuft nach Angaben von boerse.de bei rund 37 Euro, die Aktie steht also etwa auf dieser Marke. Der RSI lag vor dem Ausverkauf bei 35, nach dem Minus von 10% dürfte er im überverkauften Bereich liegen. Das Volumen war mit 21,4 Mio. Aktien nur leicht überdurchschnittlich, ein Panikverkauf sieht anders aus.
Zu beachten ist die Thanksgiving-Woche: Am 26. November bleibt die US-Börse geschlossen, am 27. November wird verkürzt gehandelt. Bei dünnem Volumen können Kursbewegungen übertrieben ausfallen.
Bewertung
Fundamentalbild: nur noch das 9-Fache des Gewinns
Auf Basis des Gewinns, der sich aus dem Rahmen für das Geschäftsjahr 2027 ergibt (rechnerisch rund 4,35 bis 4,62 USD je Aktie), kostet die HPE-Aktie nur noch das 9- bis 9,4-Fache. Zum Vergleich: Dell kommt auf rund das 13-Fache der Schätzungen. Der Abschlag spiegelt die geringere Marge bei KI-Servern, die Verschuldung von rund 20 Mrd. USD brutto und das Integrationsrisiko bei Juniper wider.
Die Analysten zeigen sich überwiegend positiv, aber unsicher. Laut TipRanks stehen 10 Kaufempfehlungen 8 Halteempfehlungen gegenüber, Verkaufsvoten gibt es praktisch keine. Zuletzt senkten unter anderem UBS und Morgan Stanley ihre Einschätzungen, viele Bewertungen stammen noch aus der Zeit vor dem Kursrutsch. Barclays hatte bereits im Oktober wegen der Bewertung nach der Rally abgestuft.
Szenarien
Die HPE-Aktie Prognose: Zwei Szenarien für die Reaktion
Gesamtbild
Mittel- bis langfristig: Netzwerkkonzern statt Serverhersteller
Mit Juniper steht HPE auf zwei Beinen. Networking liefert nach Einschätzung von Barclays rund die Hälfte des operativen Gewinns bei einer Marge von etwa 22%. Dazu kommen die Synergien von 800 Mio. USD bis 2028, der geplante Free Cashflow von mindestens 5,0 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2027 und die zurückkehrenden Aktienrückkäufe. Die HPE-Aktie Prognose für die kommenden Jahre hängt damit vor allem davon ab, ob die Margen im KI-Geschäft stabil bleiben.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.