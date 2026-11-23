Der höchste Schlusskurs der HPE-Aktie lag am 9. Oktober 2026 bei 73,46 USD. Am Freitag schloss das Papier bei 40,91 USD, ein Tagesminus von 10,07%. Binnen einer Woche gab die Aktie rund 15% ab. In Frankfurt notierte sie zuletzt bei rund 38,5 Euro. Damit hat sich die gesamte Dynamik des KI-Rallyjahres in wenigen Wochen umgekehrt.

Die Gründe sind vielschichtig. Nach den Midterm-Wahlen gerieten KI-Hardware-Werte unter Druck, weil Anleger Regulierung von Rechenzentren fürchten. Dazu kommt eine breite Skepsis gegenüber KI-Bewertungen: S&P 500 und Dow schlossen am 20. November im Korrekturterritorium. Hinzu kamen unternehmensspezifische Belastungen, allen voran die Untersuchung der US-Luftfahrtbehörde FAA rund um Juniper-Router.