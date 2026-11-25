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Heute im Fokus: US-Datenflut und Beige Book

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 10:00 2 Min. Helaba

Vor Thanksgiving erwartet die Helaba einen weiteren Anstieg der US-Kerninflation nach dem PCE-Maß.

Bild: Photo by Brandon Mowinkel / Unsplash

Während in Deutschland lediglich die Detailzahlen zum BIP-Wachstum im dritten Quartal veröffentlicht werden und nicht mit veränderten Wachstumsraten gerechnet wird, stehen in den USA viele Datenveröffentlichungen an, so die Analysten der Helaba. Schließlich werde morgen Thanksgiving gefeiert und Behörden und Finanzmärkte würden geschlossen bleiben. Entsprechend würden Datenveröffentlichungen vorgezogen. Der Fokus dürfte zum einen auf den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter liegen. Diese würden nicht nur Hinweise auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen geben, sondern auch über die Kauflaune bei den Verbrauchern. Die Indikationen aus der Unternehmenslandschaft seien per saldo freundlich, wenngleich beachtet werden sollte, dass gegenüber dem soliden Plus des Monats September nun mit etwas weniger Dynamik zu rechnen sei. Für den erwarteten Anstieg seien vornehmlich die Ordereingänge beim Flugzeughersteller Boeing verantwortlich zu machen. Zum anderen seien die Konsumzahlen (PCE) nebst den zugehörigen Deflatoren von Interesse. Diese stünden noch unter dem Eindruck der erhöhten Energiepreise und wie beim CPI werde die Jahresrate wohl nochmals zulegen. Großes Interesse richte sich bei diesen Zahlen auf den PCE-Kerndeflator. Das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß weise eine für die Notenbanker zu hohe Jahresrate auf und nach den CPI-Vorgaben dürfte die Zielabweichung auch der PCE-Kernrate wohl nochmals zunehmen. An der kurzfristigen Zinserhöhungserwartung für den Monat Dezember werde daher nicht zu rütteln sein, zumal die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wohl erneut auf einem tiefen Niveau um 200 Tsd. liegen würden. Die erste BIP-Revision werde darüber hinaus das solide Q3-Wachstum in den USA bestätigen. Marktseitig sei eine Zinserhöhung im Dezember vollständig eskomptiert und eine weitere per Ende des ersten Quartals. Ein dritter Schritt im Verlauf des Sommers sei derweil nicht zu 100% eingepreist. Hinweise auf die Fed-Neigung zu Zinserhöhungen gebe am Abend das Beige Book.

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