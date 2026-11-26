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Heute im Fokus: Kein monetärer Inflationsdruck

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 10:47 2 Min. Helaba

Während die US-Börsen an Thanksgiving geschlossen bleiben, rückt das Geldmengenwachstum im Euroraum in den Fokus.

Bild: DXR (Daniel Vorndran) / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

In den USA wird Thanksgiving gefeiert und so stehen weder US-Daten zur Veröffentlichung an noch gibt es Fed-Reden, so die Analysten der Helaba. Die Finanzmärkte seien geschlossen und morgen gebe es verkürzte Handelszeiten und somit wenig Impulse aus Übersee. Thanksgiving werde oftmals für ein verlängertes Wochenende genutzt und der Black Friday gehöre zu den umsatzstärksten Tagen des Jahres. Zuletzt habe sich die Konsumlaune der US-Amerikaner aufgehellt, allerdings von niedrigem Niveau aus. Die Konsumlaune sei heute auch in Deutschland von Interesse. Eine leichte Verbesserung des GfK-Konsumklimas werde erwartet. Zuletzt sinkende Spritpreise könnten unterstützend wirken. Wichtiger würden im Verlauf des Vormittags aber die Zahlen zur Geldmengenentwicklung in der Eurozone sein. Die Europäische Zentralbank stehe unter Druck, wegen der erhöhten Inflation die Zinsen zu erhöhen. Zwei Zinsschritte um je 25 Basispunkte seien bereits erfolgt und ein weiterer sei per Dezember nahezu vollständig eskomptiert. Die Notenbanker würden zwar auf die Notwendigkeit einer geldpolitischen Straffung verweisen, eine Vorfestlegung auf einen Zinspfad gebe es aber nicht. Im Hinblick auf die Teuerung seien die Geldmengenzahlen beachtenswert. Der letzte vonseiten der Energiepreise induzierte Inflationsschub 2021/22 sei auf eine infolge der Pandemie starke, teilweise zweistellige Geldmengenausweitung getroffen. Aktuell sei die Situation anders: Das M3-Wachstum sei mit 3,5% Vj. als moderat zu bezeichnen und M1 wachse noch schwächer mit unter drei Prozent. Während dabei die Kreditvergabe an den öffentlichen Sektor im Trend sinke, steige die Dynamik der Kredite an private Nichtbanken langsam an. Wesentliche Veränderungen an diesem Bild seien nicht zu erwarten, zumal die Kreditvergabestandards in diesem Jahr gestrafft worden seien. Monetärer Inflationsdruck scheine somit nicht vorhanden zu sein, was für ein vorsichtiges Vorgehen der Notenbank spreche, insbesondere dann, wenn die Inflation zu sinken beginne.

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