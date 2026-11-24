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Heute im Fokus: ifo Geschäftsklima Deutschland

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:41 1 Min. Helaba

Die Helaba hält einen Anstieg des ifo-Geschäftsklimas für möglich und sieht beim US-Verbrauchervertrauen wenig Spielraum nach oben.

Bild: Photo by Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

Die Finanzmärkte werden derzeit von einer Vielzahl an Krisenherden beeinflusst, was sich in erhöhten Kursschwankungen widerspiegelt, so die Analysten der Helaba. Hinzu komme die Verunsicherung im Zusammenhang mit dem KI-Sektor. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze sorge für einen Sentimentwechsel. Die in dieser Woche anstehenden Datenveröffentlichungen hätten das Potenzial, die Zinserwartungen zu beeinflussen. Heute richte sich der Blick auf das ifo Geschäftsklima Deutschland. Die Analysten würden einen Anstieg für möglich halten, da andere Stimmungsindikatoren bereits eine Verbesserung angezeigt hätten. Dazu würden die sentix- und ZEW-Umfragen sowie die Einkaufsmanagerindizes zählen. Zwar würden weiterhin positive Perspektiven hinsichtlich des Ukraine- und des Irankriegs fehlen, die Energiepreise lägen jedoch deutlich unter ihren Höchstständen. Zudem seien die Renditen und EWU-Spreads zurückgegangen. All dies könnte zu einer aufgehellten Stimmung in den Führungsetagen der Unternehmen beitragen, wodurch bestätigt würde, dass die deutsche Wirtschaft den (geo-)politischen Herausforderungen standhalten könne. In den USA stehe das Verbrauchervertrauen des Conference Boards auf der Agenda. Es gebe Aufschluss darüber, wie private Haushalte die aktuelle Lage sowie die Zukunft hinsichtlich Einkommen, Beschäftigung und Konjunktur einschätzen würden. Die Erwartungen sollten nicht zu hoch angesetzt werden. Zwar könnten die zuletzt rückläufigen Benzin- und Dieselpreise stützend gewirkt haben, die Inflation bleibe aber weiterhin hoch. Zudem sei der Index im Vormonat bereits überraschend gestiegen. Die Analysten würden daher nur eine kleine Verbesserung für möglich halten.

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