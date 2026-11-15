Hermès Aktie: Wachstum unter den Erwartungen, Asien stagniert – Aktienanalyse: Bröckelt der Mythos der Birkin-Bag?

Hermès galt lange als unangreifbar – die Festung des Luxus, in der die Wartelisten für eine Birkin-Bag länger sind als die Lieferzeiten für einen Sportwagen. Doch 2026 zeigt der Mythos Risse. Die Hermès Aktie verlor in dieser Woche 1,54 Prozent und gehört gemeinsam mit LVMH zu den Euro-Stoxx-50-Verlierern der Woche. Auf Jahressicht steht ein Minus von 38 Prozent, auf fünf Jahre sogar ein Verlust von 9 Prozent. Diese Hermès Aktienanalyse zeigt, warum selbst das exklusivste Luxushaus der Welt unter Druck steht und was die Hermès Aktienprognose bestimmt.