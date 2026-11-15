Hermès galt lange als unangreifbar – die Festung des Luxus, in der die Wartelisten für eine Birkin-Bag länger sind als die Lieferzeiten für einen Sportwagen. Doch 2026 zeigt der Mythos Risse. Die Hermès Aktie verlor in dieser Woche 1,54 Prozent und gehört gemeinsam mit LVMH zu den Euro-Stoxx-50-Verlierern der Woche. Auf Jahressicht steht ein Minus von 38 Prozent, auf fünf Jahre sogar ein Verlust von 9 Prozent. Diese Hermès Aktienanalyse zeigt, warum selbst das exklusivste Luxushaus der Welt unter Druck steht und was die Hermès Aktienprognose bestimmt.
Hermès Aktie: Wachstum unter den Erwartungen, Asien stagniert – Aktienanalyse: Bröckelt der Mythos der Birkin-Bag?
Die Hermès Aktie verliert 1,54 Prozent und gehört zu den Euro-Stoxx-50-Verlierern der Woche, auf Jahressicht steht ein Minus von 38 Prozent. Das Luxushaus wächst langsamer als erwartet, in Asien stagnieren die Umsätze, und selbst die Wiederverkaufspreise der Birkin-Bag sinken. Unsere Hermès Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und was die Hermès Aktienprognose bestimmt.
Die Zahlen
Langsamer als erwartet: was die Hermès Aktie belastet
Im dritten Quartal setzte Hermès 4,10 Milliarden Euro um, währungsbereinigt ein Plus von 4,3 Prozent – weniger als Analysten erwartet hatten. Nach neun Monaten stehen 12,3 Milliarden Euro zu Buche, währungsbereinigt 6 Prozent mehr. Das Herzstück, die Lederwaren mit Birkin und Kelly, wuchs zwar um rund 10 Prozent. Doch in der Region Asien-Pazifik, die für rund 42 Prozent des Umsatzes steht, stagnierten die Erlöse. Die Aktie verlor am Zahlentag zeitweise 5,3 Prozent, auch LVMH und Kering gerieten unter Druck. Berenberg stufte Hermès auf Halten ab.
China als Bremse
Die schwache Nachfrage chinesischer Kunden trifft nun auch das exklusivste Luxushaus.
Birkin verliert im Wiederverkauf
Der Wiederverkaufswert ungetragener Birkin-Bags fiel seit 2022 um mehr als 6.000 Dollar, weil die Taschen leichter verfügbar sind.
Lederwaren ausverkauft
Nach Angaben des Managements wird die gesamte Lederwarenproduktion weiterhin vollständig verkauft.
Ziel bestätigt
Hermès bestätigte sein mittelfristiges Umsatzziel, nennt aber keine konkrete Zahl.
Die Bewertung
Teuer bleibt teuer: die Hermès Aktie im Check
Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Hermès 16 Milliarden Euro Umsatz und 4,52 Milliarden Euro Gewinn – eine Umsatzrendite von über 28 Prozent, die in der Branche ihresgleichen sucht. Die Dividende lag bei 18 Euro je Aktie. Trotz des Kurssturzes ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 38 auf Basis der vergangenen zwölf Monate weiterhin die teuerste Luxusaktie Europas. Santander senkte vor den Zahlen das Kursziel um 150 Euro, bleibt aber bei „Outperform“. Die Frage für Anleger lautet: Rechtfertigen 4 bis 6 Prozent Wachstum eine Bewertung, die für zweistellige Raten gemacht ist?
Die Szenarien
Hermès Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Rückkehr zur Stärke
Ein starkes Weihnachtsgeschäft und eine Erholung in Asien bringen das Wachstum zurück. Die Aktie baut ihr Monatsplus aus.
Szenario 2: Bewertung schrumpft weiter
Hermès wächst solide, aber langsamer. Das Bewertungsniveau sinkt schrittweise, die Aktie tritt auf der Stelle.
Szenario 3: Luxusflaute vertieft sich
Eine schwächere US-Nachfrage zusätzlich zu China würde auch Hermès treffen und die Jahreszahlen am 12. Februar 2027 belasten.
Häufige Fragen zur Hermès Aktienanalyse
Warum gehört die Hermès Aktie zu den Verlierern der Woche?
Der Luxussektor bleibt nach schwachen Quartalszahlen unter Druck. Hermès verlor 1,54 Prozent, auf Jahressicht 38 Prozent.
Wie stark wächst Hermès?
Im dritten Quartal währungsbereinigt um 4,3 Prozent auf 4,10 Milliarden Euro.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 12. Februar 2027 geplant.
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