Hermès wächst weiter, nur eben langsamer, und der Markt hat sich an Zuwächse von fast 10% gewöhnt. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 4,3% bei konstanten Wechselkursen auf 4,096 Mrd. EUR, zu laufenden Kursen waren es 5,5%. Analysten hatten laut Reuters im Konsens 5,2% erwartet. Im Vorjahresquartal waren es noch 9,6%. Am Tag der Zahlen verlor die Aktie bis zu 9% im Handelsverlauf und schloss mit minus 4,9%.

Der Druck kam in Wellen. Schon die Zahlen zum ersten Quartal im April hatten den Kurs um fast 13% nach unten geschickt, die Halbjahreszahlen im Juli folgten mit einem weiteren deutlichen Minus. Zusätzlich belasteten Währungseffekte: Allein in den ersten neun Monaten kosteten sie rund 310 Mio. EUR Umsatz.