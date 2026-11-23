Der Black Friday ist für Hermès kein Verkaufstag, aber ein Stimmungstest: Wenn die wohlhabende Kundschaft in den USA in der Vorweihnachtszeit weniger Kauflaune zeigt, trifft das den Luxussektor zuerst im Kurs. Die Hermès-Aktie hat das in diesem Jahr schmerzhaft erlebt. Seit Januar hat sie rund 42% ihres Werts verloren.
Hermès Aktie Prognose: Kurs auf Jahrestief vor dem Black Friday, schwächstes Wachstum seit 2020 - Ist der Luxus-Primus jetzt reif für die Wende?
Die Hermès-Aktie steht vor dem Black Friday bei rund 1.225 Euro und damit etwa 42% im Minus seit Jahresbeginn. Die Hermès Aktie Prognose zwischen schwächerem Wachstum, China-Flaute und Rekordmarge von 41%.
Am Freitag schloss die Hermès-Aktie (ISIN: FR0000052292, FSE: HMI, Paris: RMS) in Paris bei 1.225,50 EUR, das Tagestief lag bei 1.213 EUR. In fünf Handelstagen gab sie rund 9% ab, seit dem Hoch von 2.281 EUR im Januar fehlen gut 1.000 EUR. Laut Bloomberg steuert die Aktie auf ihr schwächstes Jahr seit dem Börsengang 1993 zu. Die Hermès Aktienanalyse muss deshalb eine einfache, aber unbequeme Frage beantworten: Ist das Geschäft oder nur die Bewertung unter Druck?
Was passiert ist
Warum die Hermès-Aktie so stark gefallen ist
Hermès wächst weiter, nur eben langsamer, und der Markt hat sich an Zuwächse von fast 10% gewöhnt. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 4,3% bei konstanten Wechselkursen auf 4,096 Mrd. EUR, zu laufenden Kursen waren es 5,5%. Analysten hatten laut Reuters im Konsens 5,2% erwartet. Im Vorjahresquartal waren es noch 9,6%. Am Tag der Zahlen verlor die Aktie bis zu 9% im Handelsverlauf und schloss mit minus 4,9%.
Der Druck kam in Wellen. Schon die Zahlen zum ersten Quartal im April hatten den Kurs um fast 13% nach unten geschickt, die Halbjahreszahlen im Juli folgten mit einem weiteren deutlichen Minus. Zusätzlich belasteten Währungseffekte: Allein in den ersten neun Monaten kosteten sie rund 310 Mio. EUR Umsatz.
|Sparte
|Q3 2026
|9 Monate
|Lederwaren und Sattlerei
|+10,8%
|+10,2%
|Parfum und Beauty
|+7,5%
|-0,7%
|Seide und Textilien
|+1,4%
|+7,0%
|Bekleidung und Accessoires
|-2,0%
|+0,6%
|Uhren
|-6,0%
|-1,9%
Neun-Monats-Werte in der letzten Spalte.
Quelle: Hermès, Mitteilung zum dritten Quartal 2026
Das Bild ist zweigeteilt. Lederwaren und Sattlerei wuchsen um 10,8%, die Sparte lieferte rechnerisch praktisch den gesamten Wachstumsbeitrag. Bekleidung und Accessoires gingen dagegen um 2,0% zurück, bei Uhren waren es sogar 6,0%.
Regionen
Amerika und Japan stützen, Asien bremst
Regional ist die Lage ebenfalls zweigeteilt. Amerika wuchs im dritten Quartal um 8,8%, Japan um 9,6% und Europa ohne Frankreich um 9,5%. Dagegen stagnierte Asien-Pazifik ohne Japan bei 0,0%, Greater China war nach neun Monaten nur "stabil". Der Nahe Osten verlor 4,5%.
Für die Hermès-Aktie Prognose ist das entscheidend. Die USA sind derzeit der wichtigste Wachstumstreiber der Marke, und genau dort hängt die Nachfrage am Vermögenseffekt der Kundschaft. Am 17.11. fielen europäische Luxuswerte um rund 2%, weil Anleger fürchteten, ein Ausverkauf bei KI-Aktien könne die Kauflaune der Wohlhabenden in den USA bremsen. Hermès verlor an diesem Tag über 4%.
Das große Bild
Luxussektor: stabil, aber mit weniger Käufern
Der Luxussektor insgesamt tritt 2026 auf der Stelle. Laut Bain-Altagamma-Monitor vom 18.11. liegt der weltweite Markt bei rund 1,5 Bio. EUR, bei konstanten Wechselkursen zwischen null und plus 2%. Die Zahl der Käufer persönlicher Luxusgüter sinkt von 330 auf rund 315 Millionen. Für Amerika erwartet die Studie bei persönlichen Luxusgütern ein Plus von 7% bis 9%, für Europa nur 1% bis 3%.
Verglichen mit den Wettbewerbern hat sich Hermès dennoch gut gehalten. LVMH erzielte im dritten Quartal organisch nur plus 1%, in der Sparte Mode und Lederwaren sogar minus 5%. Kering verzeichnete einen Rückgang um 1% und nahm das Umsatzziel für Gucci zurück. In den letzten drei Monaten bis zum 17.11. verlor Kering rund 30% bis 33%, Hermès rund 18% und LVMH rund 12%.
Fundamentaldaten
Wie stark sind Zahlen und Bewertung der Hermès-Aktie?
Die Profitabilität bleibt außergewöhnlich. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz um 6,1% bei konstanten Wechselkursen auf 8,163 Mrd. EUR. Das wiederkehrende operative Ergebnis lag bei 3,351 Mrd. EUR und die Marge bei 41,0% nach 41,4% im Vorjahr. Der Nettogewinn betrug 2,238 Mrd. EUR, der bereinigte Free Cashflow 2,182 Mrd. EUR (plus 18%).
|Kennzahl
|Wert
|KGV 2026e
|28-29
|KGV 2027e
|26,2
|KGV 2028e
|23,8
|Dividende 2025
|18 EUR je Aktie
|Dividendenrendite
|rund 1,5%
|Marktkapitalisierung
|rund 129 Mrd. EUR
Kurs: 1.225,50 EUR (Schluss 20.11.2026). KGV laut Datenanbietern, abweichende Abgrenzungen möglich.
Quelle: ideal-investisseur.fr, onvista, Hermès
Die Bewertung hat sich innerhalb eines Jahres fast halbiert: Das Forward-KGV lag Anfang 2025 noch über 54, heute sind es noch etwa 28. Trotzdem bleibt Hermès der am höchsten bewertete große europäische Luxuswert. Die Dividende für 2025 betrug 18 EUR je Aktie, im Vorjahr waren es 26 EUR inklusive einer Sonderdividende von 10 EUR.
Die Profis
Was sagt die Hermès Aktienprognose der Analysten?
Die Analysten bleiben im Schnitt freundlich, senken aber ihre Ziele Schritt für Schritt. Zonebourse zählt 24 Analysten mit der Gesamteinschätzung "Outperform" und einem durchschnittlichen Kursziel von rund 1.547 EUR, die Spanne reicht von 1.150 bis 1.920 EUR. Die jüngsten Studien zeigen klar nach unten.
|Haus
|Urteil
|Kursziel
|Datum
|Bernstein
|Outperform
|1.325 EUR (zuvor 1.480)
|23.11.2026
|Goldman Sachs
|Sell
|1.325 EUR (zuvor 1.340)
|13.11.2026
|Berenberg
|Hold (zuvor Buy)
|1.230 EUR (zuvor 1.850)
|23.10.2026
|Barclays
|Equal Weight
|1.570 EUR (zuvor 1.660)
|23.10.2026
|Deutsche Bank
|Buy
|1.920 EUR
|23.10.2026
|UBS
|Sell (zuvor Neutral)
|1.168 EUR (zuvor 1.695)
|5.10.2026
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung der Redaktion. Datum jeweils laut Meldung.
Quelle: Finanzen.net, Zonebourse, ad-hoc-news, Reuters
Das Chartbild
Wie steht die Hermès-Aktie technisch da?
Der Trend ist seit Mitte Januar abwärts gerichtet. Die Aktie notiert rund 23% unter dem 200-Tage-Durchschnitt, der je nach Datenanbieter zwischen 1.607 und 1.707 EUR liegt. Am 17.11. fiel sie unter die 50-Tage-Linie, der 20-Tage-Durchschnitt liegt bei rund 1.320 EUR.
Drei Wege
Hermès-Aktie Prognose: Szenarien für die kommenden Wochen
Szenario 1: Stimmung dreht
Ein solides Black-Friday- und Weihnachtsgeschäft im Luxussegment und eine Beruhigung bei US-Technologiewerten könnten die Aktie aus dem überverkauften Bereich zurück in Richtung der Widerstände bei 1.320 bis 1.350 EUR führen.
Szenario 2: Seitwärtsphase
Ohne neue Impulse dürfte die Aktie zwischen dem Jahrestief und den ersten Widerständen pendeln, bis die Jahreszahlen am 12.2.2027 mehr Klarheit bringen.
Szenario 3: Weitere Abwärtswelle
Neue Hinweise auf eine schwächere US-Nachfrage oder weitere Kürzungen der Analystenziele könnten den Kurs unter das Jahrestief von 1.213 EUR drücken. Dann fehlt im Chart eine nahe Unterstützung.
Langfristig spricht für Hermès, was seit Jahren trägt: Knappheit statt Rabatt, eine Marge von über 40%, eine Nettoliquidität von 12,3 Mrd. EUR und neue Kapazitäten. Bis 2030 entstehen weitere Lederwerkstätten, und die Familienholding H51 kontrolliert das Unternehmen. Dagegen stehen die gesunkenen Wachstumsraten, die Währungsbelastung, die schwache Nachfrage in Asien und eine Bewertung, die auch nach der Halbierung noch ambitioniert ist. Die Hermès-Aktie Prognose bleibt damit eine Wette darauf, dass der Wachstumsrückgang konjunkturell ist und nicht strukturell.
Auf die Agenda
Was Anleger bei der Hermès-Aktie jetzt beobachten
Stimmung im US-Luxuskonsum rund um Black Friday und Weihnachten
Kursreaktion auf weitere Analystenschätzungen, zuletzt Bernstein am 23.11.
Entwicklung der Nachfrage in China und Asien
Preiserhöhungen: Das Management erwartet für 2027 etwas niedrigere als 2026
Erste Herrenkollektion von Grace Wales Bonner im Januar 2027
Jahreszahlen 2026 am 12.2.2027, Umsatz Q1 2027 am 22.4.2027
Häufige Fragen zur Hermès-Aktie
Warum ist die Hermès-Aktie 2026 so stark gefallen? Das Wachstum verlangsamte sich, Währungseffekte belasteten und die Bewertung wurde nach unten angepasst. Das Q3-Wachstum war das schwächste seit Anfang 2020.
Gibt es bei Hermès Black-Friday-Rabatte? Nein, Hermès verkauft grundsätzlich ohne Rabatte.
Wann legt Hermès die nächsten Zahlen vor? Die Jahreszahlen 2026 folgen am 12.2.2027.
Wie hoch ist die Dividende? Für das Geschäftsjahr 2025 zahlte Hermès insgesamt 18 EUR je Aktie, das entspricht rund 1,5% Rendite.
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