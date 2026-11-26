Hermès unterscheidet sich von den meisten Luxuskonzernen. Das Unternehmen wird bis heute von den Nachfahren des Gründers kontrolliert und setzt auf ein einziges Haus statt auf viele Marken. Die berühmten Handtaschen Birkin und Kelly werden in Frankreich von Hand gefertigt, die Stückzahlen sind begrenzt, Kunden warten oft lange. Diese Knappheit sorgt für Preise und Margen, die in der Branche als Maßstab gelten. Deshalb hat sich Hermès in früheren Schwächephasen des Luxusmarkts besser gehalten als viele Wettbewerber. Unverwundbar ist das Modell nicht: Die Nachfrage in China, auf die auch LVMH zuletzt als Belastung verwies, trifft die ganze Branche.