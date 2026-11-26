Mit einem Kurs von fast 1.300 Euro ist sie die optisch teuerste Aktie im Euro Stoxx 50, und für viele Anleger der Inbegriff von Luxus an der Börse. Die Hermès-Aktie (ISIN: FR0000052292, WKN: 886670, deutsches Handelssymbol: HMI, US-Handelssymbol: HESAY) steigt am Donnerstag um 10:24 Uhr um 2,20 Prozent auf 1.279,50 Euro. Das sind 27,50 Euro mehr als am Vortag. Damit zählt der Pariser Konzern zu den Eurostoxx50 Gewinnern.
Hermès-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 2,2 Prozent – der Luxus-Primus erholt sich, die Skeptiker melden sich trotzdem
Die Hermès-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:24 Uhr steigt der französische Luxuskonzern um 2,20 Prozent auf 1.279,50 Euro. Luxuswerte sind nach dem KI-Ausverkauf gefragt, eine Bank stuft die Branche dennoch ab. Die Gründe für den Kursgewinn und die Einordnung.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Hermès-Aktie heute steigt
Die Hermès-Aktie steigt im Gleichschritt mit dem Markt und mit der Branche. Eine eigene Nachricht gibt es nicht.
Nach der späten Wende an der Wall Street erholen sich Europas Börsen am Donnerstag auf breiter Front. Der Pariser CAC 40 lag am Morgen rund 1,7 Prozent im Plus, der Euro Stoxx 50 gewinnt 2,03 Prozent. Luxuswerte sind dabei gefragt: Auch LVMH gehört mit einem Plus von knapp 3 Prozent zu den Eurostoxx50 Gewinnern. In den Tagen zuvor hatten Anleger Geld aus abstürzenden KI-Aktien in Konsumwerte umgeschichtet.
Bemerkenswert ist der Zeitpunkt. Ausgerechnet am Donnerstag stufte die britische Bank Barclays laut Reuters den gesamten Luxussektor ab. Schon am 10. November hatte die Privatbank Berenberg geraten, die Erholung der Branche kritisch zu sehen. Dass die Hermès-Aktie trotzdem zulegt, zeigt die Kraft der Marktbewegung an diesem Tag. Es zeigt nicht, dass die Zweifel ausgeräumt wären.
Markterholung
Der Euro Stoxx 50 gewinnt gut 2 Prozent, Paris zieht mit.
Luxus gefragt
Auch LVMH zählt zu den Gewinnern des Morgens.
Umschichtung
Anleger verlagern Geld aus KI-Werten in Konsumaktien.
Gegenstimme
Barclays sieht den Sektor laut Reuters kritischer.
Das Unternehmen
Knappheit als Geschäftsmodell
Hermès unterscheidet sich von den meisten Luxuskonzernen. Das Unternehmen wird bis heute von den Nachfahren des Gründers kontrolliert und setzt auf ein einziges Haus statt auf viele Marken. Die berühmten Handtaschen Birkin und Kelly werden in Frankreich von Hand gefertigt, die Stückzahlen sind begrenzt, Kunden warten oft lange. Diese Knappheit sorgt für Preise und Margen, die in der Branche als Maßstab gelten. Deshalb hat sich Hermès in früheren Schwächephasen des Luxusmarkts besser gehalten als viele Wettbewerber. Unverwundbar ist das Modell nicht: Die Nachfrage in China, auf die auch LVMH zuletzt als Belastung verwies, trifft die ganze Branche.
Häufige Fragen zur Hermès-Aktie
Warum ist die Hermès-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die Hermès-Aktie profitiert von der breiten Markterholung und der Nachfrage nach Luxuswerten. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wie stark steigt die Hermès-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:24 Uhr lag sie in Paris bei 1.279,50 Euro, ein Plus von 2,20 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Hermès-Aktie?
Die ISIN lautet FR0000052292, die WKN 886670. In Deutschland wird die Aktie unter HMI gehandelt, in den USA als ADR unter HESAY.
Wofür ist Hermès bekannt?
Für handgefertigte Lederwaren wie die Taschen Birkin und Kelly sowie für Seidentücher, Mode und Uhren.
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