Für 2026 nennt die Kommission vor allem einen starken Exportanstieg zu Jahresbeginn. Für 2027 erwartet sie Rückenwind aus dem weltweiten KI-Boom, der auch die Nachfrage nach Elektrifizierungstechnik treibt. Dazu kommen höhere Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben. Gebremst wird die Wirtschaft durch hohe Inflation, die den privaten Konsum drückt, sowie durch höhere Arbeits-, Energie- und Finanzierungskosten, die private Investitionen dämpfen.

Die Staatsausgaben haben ihren Preis: Die deutsche Schuldenquote soll von 62,8 Prozent (2025) auf 68,9 Prozent (2028) steigen. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis mahnte, die Stärke sei nicht selbstverständlich; Europa müsse seine Widerstandsfähigkeit in echte Dynamik verwandeln.