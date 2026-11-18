Die Herbstprognose der EU-Kommission vom 17. November bringt Deutschland eine Aufwertung: Für 2026 erwartet Brüssel nun 1,3 Prozent Wachstum statt 0,6 Prozent im Frühjahr. Der DAX (ISIN DE0008469008) notierte am Mittwoch um 09:13 Uhr MEZ bei 26.110,10 Punkten, ein Plus von 0,25 Prozent nach dem Rückschlag von 2,08 Prozent am Vortag (Quelle: finanzen.net). Die Frage für Anleger lautet weniger, ob Deutschland wächst, sondern wer vom Wachstum profitiert – und was die höhere Inflation davon übrig lässt.
Herbstprognose 2026: Wachstum Deutschland verdoppelt auf 1,3 % – welche DAX-Branchen profitieren wirklich?
Die EU-Kommission hebt Deutschlands Wachstum 2026 von 0,6 auf 1,3 Prozent an, sieht aber auch mehr Inflation. Der Vergleich Deutschland, Euroraum und EU – und was die Treiber Exporte, Rüstung und Infrastruktur für DAX-Branchen bedeuten.
Der Index steht damit rund 26.000 Punkte hoch, während die Prognose zeigt, wie unterschiedlich die Impulse sind: Exporte und Staatsausgaben tragen, private Investitionen und Konsum bremsen.
Der Vergleich
Wie schneidet Deutschland gegenüber Euroraum und EU ab?
Deutschland legt bei den Zahlen am deutlichsten zu, bleibt 2026 aber unter dem EU-Schnitt. Der Euroraum wächst laut Kommission 2026 um 1,2 Prozent, die EU insgesamt um 1,4 Prozent. Gegenüber dem Frühjahr wurden alle drei Werte angehoben.
|Region
|2026 (Herbst)
|2026 (Frühjahr)
|2027
|2028
|EU
|1,4
|1,1
|1,4
|1,5
|Euroraum
|1,2
|0,9
|1,2
|1,3
|Deutschland
|1,3
|0,6
|1,0
|0,7
Frühjahr: Prognose vom 21.05.2026. Werte Deutschland 2027/2028 laut Medienberichten über die Herbstprognose.
Quelle: EU-Kommission (Herbstprognose 17.11.2026, Frühjahrsprognose), Handelsblatt, cash-online, ad-hoc-news/dpa
Auffällig ist der Verlauf: Während EU und Euroraum 2028 leicht zulegen, flacht Deutschland auf 0,7 Prozent ab. Die Kommission begründet das nach Medienberichten damit, dass die Unterstützung durch Exporte und Staatsausgaben nachlässt.
|Region
|2026
|2027
|2028
|EU
|3,3
|3,2
|2,3
|Euroraum
|3,2
|3,1
|2,1
|Deutschland
|2,9
|3,2
|2,0
Quelle: EU-Kommission (Herbstprognose 17.11.2026; Frühjahr EU: Kommission 21.05.2026), cash-online
Die Teuerung ist das Gegenstück zum Wachstumsplus. Für die EU hatte die Kommission im Frühjahr noch 3,1 Prozent für 2026 und 2,4 Prozent für 2027 erwartet. Treiber sind Energiepreise: Laut Kommission hat der Nahost-Konflikt die Energieflüsse durch die Straße von Hormus stark gestört, Brent lag im Oktober über 100 US-Dollar. Im Euroraum lag die Inflation im Oktober bei 4,0 Prozent.
Die Treiber
Was trägt das Wachstum – Exporte oder Staatsausgaben?
Für 2026 nennt die Kommission vor allem einen starken Exportanstieg zu Jahresbeginn. Für 2027 erwartet sie Rückenwind aus dem weltweiten KI-Boom, der auch die Nachfrage nach Elektrifizierungstechnik treibt. Dazu kommen höhere Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben. Gebremst wird die Wirtschaft durch hohe Inflation, die den privaten Konsum drückt, sowie durch höhere Arbeits-, Energie- und Finanzierungskosten, die private Investitionen dämpfen.
Die Staatsausgaben haben ihren Preis: Die deutsche Schuldenquote soll von 62,8 Prozent (2025) auf 68,9 Prozent (2028) steigen. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis mahnte, die Stärke sei nicht selbstverständlich; Europa müsse seine Widerstandsfähigkeit in echte Dynamik verwandeln.
Das große Bild
Welche DAX-Branchen und Aktien profitieren von der Prognose?
Einschätzung der Redaktion: Die Prognose liefert Argumente, aber keine Garantie. Die folgende Übersicht ordnet Branchen nach den Treibern der Kommission; sie ist keine Kursprognose.
|Treiber laut Kommission
|Branche
|Beispiele
|Exporte, KI- und Elektrifizierungszyklus
|Industrie, Elektro, Energietechnik
|Siemens Aktie, Siemens Energy Aktie
|Verteidigungsausgaben
|Rüstung
|Rheinmetall Aktie
|Infrastrukturausgaben
|Baustoffe, Bau
|Heidelberg Materials Aktie, Hochtief
|Hohe Inflation, schwacher Konsum
|Konsumgüter, Handel
|Adidas Aktie, Zalando Aktie
|Höhere Zinsen und Renditen
|Banken, Immobilien
|Deutsche Bank Aktie, Vonovia Aktie
Quelle: Einschätzung der aktiencheck.de Redaktion auf Basis der EU-Herbstprognose
Die Zuordnung hat Grenzen. Die Kommission nennt die Wohnungsbauinvestitionen ausdrücklich als Schwäche; von öffentlichen Infrastrukturprojekten und vom privaten Hochbau profitieren Bauaktien also unterschiedlich. Exportorientierte Industriewerte hängen zudem an Handelspolitik und Wechselkursen; der Euro stand zuletzt bei rund 1,10 US-Dollar (Quelle: finanzen.net, 09:13 Uhr MEZ).
Bei den Energiepreisen gibt es eine Gegenbewegung: Nach cash-online sind Öl- und Gaspreise seit dem Redaktionsschluss der Kommission am 29. Oktober um rund 20 Prozent gefallen. Hält das an, könnte die Inflation 2027 und 2028 niedriger ausfallen als prognostiziert. Brent lag am Morgen bei rund 92 US-Dollar.
Die Zinsfrage
Was bedeutet das für die EZB-Zinsdebatte?
Nur kurz: Die EZB hob im Juni und im September um je 25 Basispunkte an, der Einlagensatz liegt bei 2,50 Prozent. In einer Reuters-Umfrage unter 71 Ökonomen (laut cash-online) erwarten alle eine weitere Erhöhung auf 2,75 Prozent im Dezember. Höheres Wachstum bei hoher Inflation macht es der Notenbank schwerer, Zinsen zu senken. Details zur Euro-Inflation behandeln wir in eigenen Beiträgen.
Termine
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Dezember: EZB-Zinsentscheidung, Markt erwartet laut Umfrage 2,75 Prozent.
Energiepreise: Anhaltender Rückgang bei Öl und Gas als Entlastung für die Inflationsprognose.
Handelspolitik: Zölle und Exportbeschränkungen als Risiko für die exportgetriebene Erholung.
Staatsausgaben: Umsetzung der Verteidigungs- und Infrastrukturprogramme im Haushalt 2027.
FAQ zur Herbstprognose 2026
Wie stark wächst Deutschland laut Herbstprognose? Die EU-Kommission erwartet für 2026 ein Plus von 1,3 Prozent, für 2027 1,0 Prozent und für 2028 0,7 Prozent. Im Frühjahr waren es für 2026 noch 0,6 Prozent.
Welche DAX-Branchen können profitieren? Nach Einschätzung der Redaktion Exportindustrie, Energie- und Elektrotechnik, Rüstung und Teile der Bauwirtschaft, weil die Kommission Exporte sowie Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben als Stützen nennt.
Warum steigt die Inflation trotz mehr Wachstum? Hauptgrund sind Energiepreise infolge des Nahost-Konflikts und der gestörten Lieferwege durch die Straße von Hormus.
Was sind die größten Risiken? Laut Kommission Geopolitik, Handelspolitik, eine mögliche Korrektur an den Aktienmärkten und steigende Langfristzinsen.
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