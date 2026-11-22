Laut aktiencheck.de gehörte Hensoldt am 17. November zu den größten Verlierern im TecDAX und fiel zeitweise unter 80 Euro, ohne Unternehmensmeldung. Als Gründe nennt der Bericht Gespräche über die Ukraine und ein geplantes Treffen von Trump, Xi und Putin. Schon nach den Neunmonatszahlen belastete laut Berichten die Prognosesenkung von Rheinmetall (ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY) die ganze Branche. Am 18. November beließ der Haushaltsausschuss den Wehretat 2027 bei 109,75 Milliarden Euro, schichtete die Mittel aber um.