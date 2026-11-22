Die Auftragsbücher sind so voll wie nie, die Prognose steigt, und trotzdem rutscht die Hensoldt Aktie ab: Am 20. November verlor sie 3,64 Prozent auf 75,12 Euro, auf einen Monat 10,1 Prozent. Diese Hensoldt Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und warum die Hensoldt Aktie unter Druck steht.
Hensoldt Aktienanalyse: Rekord-Auftragsbestand von 10,4 Milliarden Euro, doch die Aktie verliert 10 Prozent im Monat – bremst der Friedensoptimismus die Rüstungsrally?
Hensoldt steigert in neun Monaten den Auftragseingang um 76,7 Prozent und hebt die Umsatzprognose an. Die Hensoldt Aktie fiel auf einen Monat um 10,1 Prozent. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hensoldt AG
- ISIN
- DE000HAG0005
- WKN
- HAG000
- Handelssymbol
- HAG (Xetra)
- US-Handelssymbol
- HAGHY (ADR, OTC)
- Branche
- Verteidigungselektronik, Sensorik
- Sitz
- Taufkirchen bei München
- Tagesspanne 20.11.2026
- 74,96 € bis 77,54 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Hensoldt Aktienanalyse: Die ersten neun Monate
Hensoldt steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 21,3 Prozent auf 1,86 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA wuchs um 33 Prozent auf 281 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich von 13,7 auf 15,1 Prozent. Der Auftragseingang sprang um 76,7 Prozent auf 3,56 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 10,37 Milliarden Euro einen Rekord.
Book-to-Bill
Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz lag bei 1,9 nach 1,3 im Vorjahr.
Sensors
Das größere Geschäftsfeld Sensors wuchs um 15,5 Prozent auf rund 1,52 Milliarden Euro, unter anderem durch mehr ausgelieferte Luftverteidigungsradare.
Prognose
Für 2026 erwartet Hensoldt nun rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz statt etwa 2,75 Milliarden Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 19 Prozent.
Cashflow
Der Cashflow lag nach neun Monaten noch im Minus.
Hensoldt: Umsatz und Auftragseingang nach neun Monaten
Mrd. €
- 9M 2025
- 9M 2026
Erste neun Monate 2025 und 2026.
Quelle: Hensoldt, Neunmonatsmitteilung vom 05.11.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|9M 2025
|9M 2026
|Umsatz
|1,54
|1,86
|Auftragseingang
|2,02
|3,56
Der Kurs
Warum die Hensoldt Aktie nachgibt
Laut aktiencheck.de gehörte Hensoldt am 17. November zu den größten Verlierern im TecDAX und fiel zeitweise unter 80 Euro, ohne Unternehmensmeldung. Als Gründe nennt der Bericht Gespräche über die Ukraine und ein geplantes Treffen von Trump, Xi und Putin. Schon nach den Neunmonatszahlen belastete laut Berichten die Prognosesenkung von Rheinmetall (ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY) die ganze Branche. Am 18. November beließ der Haushaltsausschuss den Wehretat 2027 bei 109,75 Milliarden Euro, schichtete die Mittel aber um.
Bewertung
Was der Kurs von 75,12 Euro einpreist
Mit einem KGV von 56,06 ist die Hensoldt Aktie weiter hoch bewertet, die Dividende von 0,55 Euro je Aktie bringt 0,73 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 8,7 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Minus von 3,2 Prozent. Die Bewertung setzt voraus, dass der Auftragsbestand in den kommenden Jahren in Umsatz und Gewinn umgewandelt wird.
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