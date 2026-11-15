Hensoldt Aktienanalyse: 10 Milliarden Umsatz bis 2035, Rekordaufträge – warum die Rüstungsaktie trotzdem nicht abhebt

Hensoldt hat große Pläne: Auf seinem Kapitalmarkttag in London nannte der Spezialist für Verteidigungselektronik erstmals ein Umsatzziel von 10 Milliarden Euro für 2035 – fast viermal so viel wie in diesem Jahr. Die Auftragsbücher sind so voll wie nie. Die Hensoldt-Aktie gewann in dieser Woche 3,85 Prozent und schloss bei 80,42 Euro – liegt auf Jahressicht aber leicht im Minus. Diese Hensoldt Aktienanalyse zeigt, warum Anleger trotz Rekordaufträgen zögern und was die Hensoldt Aktienprognose bestimmt.