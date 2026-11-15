Hensoldt hat große Pläne: Auf seinem Kapitalmarkttag in London nannte der Spezialist für Verteidigungselektronik erstmals ein Umsatzziel von 10 Milliarden Euro für 2035 – fast viermal so viel wie in diesem Jahr. Die Auftragsbücher sind so voll wie nie. Die Hensoldt-Aktie gewann in dieser Woche 3,85 Prozent und schloss bei 80,42 Euro – liegt auf Jahressicht aber leicht im Minus. Diese Hensoldt Aktienanalyse zeigt, warum Anleger trotz Rekordaufträgen zögern und was die Hensoldt Aktienprognose bestimmt.
Hensoldt Aktienanalyse: 10 Milliarden Umsatz bis 2035, Rekordaufträge – warum die Rüstungsaktie trotzdem nicht abhebt
Hensoldt hat einen Rekord-Auftragsbestand von über 10 Milliarden Euro, die Prognose angehoben und auf dem Kapitalmarkttag erstmals ein Umsatzziel von 10 Milliarden Euro für 2035 genannt. Trotzdem tritt die Aktie auf der Stelle. Unsere Hensoldt Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Wachstumsplan steckt, warum Anleger zögern und was die Hensoldt Aktienprognose bestimmt.
HAGHAG
Steckbrief
- Unternehmen
- Hensoldt AG
- Sitz
- Taufkirchen bei München
- Ticker
- HAG (Xetra)
- Index
- MDAX
- Kurs
- 80,42 Euro
- Börsenwert
- rund 9 Milliarden Euro
- KGV
- rund 52
- Dividendenrendite
- rund 0,9 Prozent
- Vorstandschef
- Oliver Dörre
Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV, Dividendenrendite und Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Die Augen und Ohren der Bundeswehr
Die Hensoldt Aktie profitiert wie kaum ein anderer Wert von der europäischen Aufrüstung.
Hensoldt baut Radare, Sensoren, Optronik und Software für Kampfflugzeuge, Schiffe, Panzer und die Luftverteidigung. Den für sich zugänglichen Markt sieht das Unternehmen bis 2031 um rund 10 Prozent pro Jahr auf etwa 76 Milliarden Euro wachsen. Die Aktie hat sich in fünf Jahren fast versechsfacht, zuletzt litt sie aber unter der allgemeinen Skepsis gegenüber Rüstungswerten – etwa nach der Prognosesenkung von Rheinmetall.
Die Zahlen
Aufträge explodieren, Ergebnis wächst kräftig
Für jede Hensoldt Aktienanalyse gilt: Die Nachfrage ist gesichert, die Umsetzung ist die Herausforderung.
In den ersten neun Monaten stieg der Auftragseingang um 76,7 Prozent auf 3,56 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit 10,4 Milliarden Euro einen Rekord. Der Umsatz lag bei 1,86 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA wuchs um 33 Prozent auf 281 Millionen Euro. Im dritten Quartal drehte der bereinigte Free Cashflow mit 32 Millionen Euro ins Plus.
Hensoldt: Umsatzziele
Milliarden Euro
Quelle: Hensoldt, Kapitalmarkttag vom 10. November 2026
Daten als Tabelle
|Jahr
|Umsatz
|2026 Prognose
|2,8
|2030 Ziel
|6
|2035 Ambition
|10
Der Ausblick
Vom Kapitalmarkttag: 6 Milliarden bis 2030, 10 bis 2035
Für 2026 hob Hensoldt die Umsatzprognose auf rund 2,8 Milliarden Euro an, die bereinigte EBITDA-Marge soll rund 19 Prozent erreichen. Zum Jahresende erwartet der Konzern einen Auftragsbestand von rund 11,2 Milliarden Euro. Auf dem Kapitalmarkttag bestätigte Hensoldt das Umsatzziel von 6 Milliarden Euro für 2030 und nannte erstmals eine Ambition von 10 Milliarden Euro für 2035. Die Marge soll jährlich um rund einen halben Prozentpunkt auf etwa 21 Prozent im Jahr 2030 steigen.
Die strukturell hohen Verteidigungsausgaben in Deutschland und Europa füllen weiter unsere Auftragsbücher.
Die Bewertung
KGV um 52: der Preis der Wachstumsstory
Mit einem KGV von rund 52 ist die Hensoldt Aktie eine der teuersten im MDAX. Die LBBW hält sie im Vergleich zum Getriebehersteller RENK für zu hoch bewertet. Befürworter argumentieren, dass sich das Unternehmen bis 2030 mehr als verdoppeln soll und die Bewertung damit schnell sinken würde. Die Dividendenrendite liegt unter einem Prozent.
Die Analysten
Kursziele zwischen 85 und 100 Euro
Nach dem Kapitalmarkttag gingen die Einschätzungen auseinander. Die LBBW senkte ihr Kursziel auf 85 Euro, die Deutsche Bank auf 100 Euro. JPMorgan stufte die Aktie dagegen auf „Overweight“ hoch. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Hensoldt Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Wachstumsplan überzeugt
Großaufträge wie PEGASUS kommen, die Umsetzung gelingt. Dann könnte die Aktie Richtung 100 Euro steigen.
Szenario 2: Warten auf Belege
Die Aufträge wachsen, der Umsatz folgt langsamer. Die Aktie pendelt zwischen 70 und 95 Euro.
Szenario 3: Rüstungsrally endet
Friedensgespräche und Bewertungsskepsis drücken den Sektor. Dann droht ein Rückfall unter 70 Euro.
Häufige Fragen zur Hensoldt Aktienanalyse
Was erwartet Hensoldt für 2026?
Einen Umsatz von rund 2,8 Milliarden Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 19 Prozent.
Welche Ziele hat Hensoldt bis 2035?
6 Milliarden Euro Umsatz bis 2030 und eine Ambition von 10 Milliarden Euro bis 2035.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
Rund 10,4 Milliarden Euro, ein Rekord.
Was macht Hensoldt?
Hensoldt entwickelt Radare, Sensoren, Optronik und Software für militärische Anwendungen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.