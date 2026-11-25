Was baut ZF für Hensoldt?

ZF übernimmt die Serienfertigung der Spexer-Radare und entwickelt ein automatisiertes Testsystem. Die Schutzrechte bleiben bei Hensoldt.

Wofür werden Spexer-Radare eingesetzt?

Zur Überwachung von Boden-, See- und tief fliegenden Luftzielen, unter anderem zur Drohnenabwehr im Skyranger 30.

Welches Umsatzziel hat Hensoldt?

Bis 2030 strebt Hensoldt einen Umsatz von sechs Milliarden Euro an.