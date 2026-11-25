Die Hensoldt Aktie bekommt Rückenwind aus einer ungewöhnlichen Richtung. Der Sensorspezialist hat mit dem Autozulieferer ZF Friedrichshafen eine Kooperation zur Fertigung von Radaren unterzeichnet. Die Vereinbarung wurde im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin unterschrieben, im Beisein von Ministerin Katherina Reiche. Für Hensoldt-Chef Oliver Dörre geht es um eine Frage, die die ganze Rüstungsbranche umtreibt: Wie lässt sich die Produktion schnell genug hochfahren?
Hensoldt Aktie: Autozulieferer ZF baut jetzt Radare zur Drohnenabwehr – zündet der Produktions-Turbo?
Im Bundeswirtschaftsministerium haben Hensoldt und ZF Friedrichshafen eine Kooperation unterschrieben: Der Autozulieferer übernimmt die Serienfertigung der Spexer-Radare, die auch im Flugabwehrsystem Skyranger 30 stecken. Was das für die Hensoldt Aktie bedeutet.
Die Kooperation
ZF fertigt, Hensoldt behält das Know-how
Die Aufgaben sind klar verteilt. ZF baut eine skalierbare Serienfertigung für die Spexer-Radare auf und entwickelt dazu ein automatisiertes Testsystem. Der Konzern fertigt die Geräte eigenständig und liefert sie direkt an die Kunden aus. Die geistigen Eigentumsrechte bleiben vollständig bei Hensoldt. Für die Hensoldt Aktie ist das ein interessantes Modell: Mehr Kapazität, ohne selbst umfangreich in neue Fabriken investieren zu müssen.
Die Spexer-Familie umfasst Überwachungsradare für verschiedene Reichweiten, die Boden-, See- und tief fliegende Luftziele automatisch erkennen und einordnen. Besonders gefragt ist der Spexer 2000: Er ist Bestandteil des Flugabwehrsystems Skyranger 30 von Rheinmetall, das unter anderem das Österreichische Bundesheer beschafft und das auch in Deutschland zum Schutz vor Drohnen eingesetzt wird.
Der Hintergrund
Drohnen verändern die Nachfrage
Hensoldt hatte die Spexer-Fertigung bereits im Frühjahr 2025 mit einer neuen Radar-Messkammer in Ulm ausgebaut und damals angekündigt, die Produktion innerhalb von drei Jahren mehr als zu verdreifachen. Die Partnerschaft mit ZF ist nun die nächste Stufe. Bis 2030 peilt der Konzern einen Umsatz von sechs Milliarden Euro an. ZF wiederum sucht neue Geschäftsfelder außerhalb der kriselnden Autoindustrie und bringt Erfahrung in Hochfrequenztechnik und Großserie mit.
Rüstung im Takt der Autoindustrie: Wenn ZF Radare in Serie baut, wird aus Nachfrage schneller Umsatz – sofern die Fertigung zuverlässig anläuft.
Zusätzliche Erlöse lassen sich aus der Vereinbarung allerdings noch nicht beziffern. Für die Hensoldt Aktie kommt es darauf an, ob der Aufbau bei ZF planmäßig gelingt und ob sich die steigende Nachfrage in feste Aufträge übersetzt.
Häufige Fragen zur Hensoldt Aktie
Was baut ZF für Hensoldt?
ZF übernimmt die Serienfertigung der Spexer-Radare und entwickelt ein automatisiertes Testsystem. Die Schutzrechte bleiben bei Hensoldt.
Wofür werden Spexer-Radare eingesetzt?
Zur Überwachung von Boden-, See- und tief fliegenden Luftzielen, unter anderem zur Drohnenabwehr im Skyranger 30.
Welches Umsatzziel hat Hensoldt?
Bis 2030 strebt Hensoldt einen Umsatz von sechs Milliarden Euro an.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung der Wertpapiere. ZF Friedrichshafen ist nicht börsennotiert.
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