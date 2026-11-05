HENSOLDT Aktie: Zahlen schlagen Erwartungen - Rund 22% Abstand zum Kursziel

HENSOLDT liefert eine positive Überraschung, doch JPMorgan hält an seiner abwartenden Bewertung fest. In der HENSOLDT-Aktienanalyse vom 5. November 2026 bestätigt David H. Perry das Rating "neutral" und das Kursziel 100 Euro. Die HENSOLDT-Aktie (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker: HAG) notiert nach der vorliegenden Kursangabe bei 81,80 Euro und gewinnt damit 0,36 Euro beziehungsweise 0,44%. Zwischen dem aktuellen Kurs und der Zielmarke von JPMorgan liegt somit ein beachtlicher Abstand.