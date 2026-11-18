Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat den Verteidigungsetat 2027 bei 109,75 Milliarden Euro gelassen, ihn innerhalb des Plans aber umfassend umgebaut: Die Fregatte 126 ist gestrichen, dafür fließt Geld in Eurofighter, Eurodrohne und Satellitenkommunikation. Die Hensoldt Aktie (Ticker HAG, ISIN DE000HAG0005) gab am Mittwochmorgen vorbörslich um 0,30 Prozent auf 79,16 Euro nach, der DAX lag um 9:13 Uhr bei 26.110 Punkten 0,25 Prozent im Plus. Die Umschichtungen sind seit der Bereinigungssitzung vom 12. auf den 13. November beschlossen, die Details veröffentlichte der Bundestag am 16. November – für Rüstungsaktien ist das die Feinjustierung hinter der großen Zahl.

Dieser Beitrag grenzt sich bewusst ab: Die Eckdaten des Gesamthaushalts hatten wir bereits eingeordnet. Hier geht es um das, was im Einzelplan 14 selbst verschoben wurde und welche Unternehmen daran hängen.