Die Hensoldt Aktie (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Handelssymbol Xetra: HAG, US-Handelssymbol: HNSDF, OTC) setzt ihre Korrektur fort. Am Freitag, 20. November 2026, notierte der Spezialist für Radar und Optronik am späten Abend bei 74,76 Euro, ein Minus von 2,63 Prozent. Auf Wochensicht ergibt sich laut Börse-Express ein Verlust von 7,13 Prozent.
Hensoldt Aktie: 10 Milliarden Umsatz-Ziel, aber minus 7 Prozent in einer Woche – glaubt die Börse dem Radar-Spezialisten nicht?
Hensoldt will bis 2035 auf 10 Milliarden Euro Umsatz wachsen, Analysten sehen im Schnitt fast 95 Euro. Trotzdem rutscht die Hensoldt Aktie in dieser Woche um rund 7 Prozent auf unter 75 Euro. Was hinter dem Widerspruch steckt.
Der Kurs
Rüstungsaktien unter Druck
Vom 52-Wochen-Hoch bei 95,70 Euro ist die Hensoldt Aktie inzwischen über 20 Prozent entfernt, auf Monatssicht steht ein Minus von gut 11 Prozent. Einordnung der Redaktion: Die gesamte Rüstungsbranche leidet derzeit unter Spekulationen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs und unter dem allgemeinen Ausverkauf an den Börsen. Auch Renk und Rheinmetall gaben deutlich nach.
Die Ziele
Vom Rüstungszulieferer zum Wachstumskonzern
Dabei hat Hensoldt große Pläne. Auf dem Kapitalmarkttag am 10. November bestätigte das Unternehmen sein Ziel von 6 Milliarden Euro Umsatz für 2030 und setzte sich für 2035 die Marke von 10 Milliarden Euro. Ab 2027 soll der Umsatz jedes Jahr um 15 bis 20 Prozent wachsen. In dieser Woche kündigte Hensoldt zudem eine zentrale Softwarefabrik für 2027 an. Außerdem steigt die niederländische Industrie in das Minenabwehr-Programm Knifefish ein, an dem Hensoldt beteiligt ist.
Analysten
Viele Kaufempfehlungen, ein Skeptiker
Die Analysten bleiben überwiegend zuversichtlich. JPMorgan stufte die Hensoldt Aktie am 11. November von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch und hob das Kursziel von 100 auf 105 Euro an. Die Deutsche Bank bleibt bei „Buy“, senkte ihr Ziel aber von 105 auf 100 Euro. Jefferies bestätigte am 19. November seine Kaufempfehlung. Ein weiteres Haus senkte sein Ziel dagegen leicht auf 81 Euro bei „Equal Weight“. Im Schnitt liegt das Kursziel bei 94,50 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Die Hensoldt Aktie braucht neue Aufträge
Damit die Börse den Wachstumszielen glaubt, braucht Hensoldt vor allem eines: neue Großaufträge. Gelingt das, könnte die Hensoldt Aktie die Lücke zu den Analystenzielen schließen. Bleibt die Stimmung für Rüstungswerte schwach, dürfte die Aktie weiter schwanken.
FAQ
Häufige Fragen zur Hensoldt Aktie
Warum fällt die Hensoldt Aktie?
Die gesamte Rüstungsbranche steht unter Druck. Spekulationen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs und der allgemeine Börsenausverkauf belasten.
Welche Umsatzziele hat Hensoldt?
6 Milliarden Euro im Jahr 2030 und 10 Milliarden Euro im Jahr 2035.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Hensoldt Aktie?
ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000, Handelssymbol Xetra HAG, US-Handelssymbol HNSDF (OTC).
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