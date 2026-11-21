Die Analysten bleiben überwiegend zuversichtlich. JPMorgan stufte die Hensoldt Aktie am 11. November von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch und hob das Kursziel von 100 auf 105 Euro an. Die Deutsche Bank bleibt bei „Buy“, senkte ihr Ziel aber von 105 auf 100 Euro. Jefferies bestätigte am 19. November seine Kaufempfehlung. Ein weiteres Haus senkte sein Ziel dagegen leicht auf 81 Euro bei „Equal Weight“. Im Schnitt liegt das Kursziel bei 94,50 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.