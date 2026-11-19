News HAG aktien bullish Industrie

HENSOLDT Aktie: Von 130 auf 1.000 Spexer-Radare - was das Ziel für Anleger bedeutet

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 16:49 2 Min.

HENSOLDT peilt mit ZF bis 2029 eine Jahreskapazität von 1.000 Spexer-Radaren an, und Jefferies bestätigt das Rating "buy".

Bild: HENSOLDT AG

Die Analystin von Jefferies, Chloe Lemarie, bestätigt das Rating "buy" für die HENSOLDT-Aktie (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker: HAG). Das Papier legt um 0,80 Euro oder 1,03% auf 78,46 Euro zu. Im Mittelpunkt der HENSOLDT-Aktienanalyse steht eine Vereinbarung mit ZF Friedrichshafen, die für Anleger eine konkrete Frage aufwirft: Wie schnell kann HENSOLDT seine jährliche Fertigungskapazität von rund 130 auf etwa 1.000 Radarsysteme erhöhen? ZF steigt in die Serienfertigung ein Chloe Lemarie greift in ihrer HENSOLDT-Aktienanalyse die am Mittwoch unterzeichnete strategische Kooperationsvereinbarung mit der ZF Friedrichshafen AG auf. Gegenstand der Zusammenarbeit sei die Serienfertigung von Überwachungs- und Drohnenabwehrradaren der Spexer-Familie. Damit rücke ein Vorhaben in den Fokus, dessen Größenordnung HENSOLDT bereits auf dem Kapitalmarkttag am 10. November bekräftigt habe. Für Anleger gewinnt das Vorhaben durch zwei Angaben an Kontur. Mit ZF steht nun ein Partner für die Serienfertigung fest. Und mit 2029 hat HENSOLDT das Jahr benannt, in dem die angestrebte Kapazität erreicht werden soll. Zwischen dem Kapitalmarkttag und der Unterzeichnung der Vereinbarung lagen gerade einmal acht Tage. Von 130 auf 1.000 Systeme – was hinter dem Ziel steckt Wie Chloe Lemarie von Jefferies in Erinnerung ruft, wolle HENSOLDT die jährliche Produktionskapazität für Spexer-Radarsysteme von rund 130 Einheiten im Jahr 2026 auf etwa 1.000 Einheiten steigern. Dieses Niveau strebe das Unternehmen für 2029 an. Rechnerisch entspricht das rund 870 zusätzlichen Einheiten an möglicher Jahresproduktion. Die Fertigung müsste dann etwa das 7,7-Fache der für 2026 genannten Stückzahl bewältigen können. Für die Bewertung der Aktie kommt es darauf an, was aus dieser zusätzlichen Kapazität wird. Die Zielgröße beschreibt, wie viele Systeme HENSOLDT künftig pro Jahr herstellen können will. Wie viele davon Kunden bestellen, wann die Auslieferungen erfolgen und welchen Gewinn sie abwerfen, bleibt offen. Für Anleger werden deshalb neben den Fortschritten beim Aufbau der Fertigung vor allem die Auftragseingänge und die späteren Auslieferungen interessant. Jefferies hält am positiven Urteil fest Am Tag der HENSOLDT-Aktienanalyse steigt der Kurs auf 78,46 Euro. Während das Tagesplus von 1,03% eine Momentaufnahme ist, reicht der industrielle Zeitplan bis 2029. Mit jedem Zwischenstand beim Ausbau lässt sich künftig genauer beurteilen, wie nahe HENSOLDT seinem Ziel kommt. Chloe Lemarie von Jefferies bleibt bei ihrem Rating "buy" für die HENSOLDT-Aktie. Teilen Sie den Artikel mit dem Freund, der bei jeder Börsennachricht behauptet: "Hatte ich längst auf dem Radar." Diesmal haben Sie den Zeitstempel im Gruppenchat auf Ihrer Seite. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 19. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.