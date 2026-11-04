HENSOLDT Aktie unter Druck: Hedgefonds reduziert Shortposition - kommt jetzt die überraschende Wende?

Die HENSOLDT-Aktie steht erneut im Spannungsfeld zwischen institutionellen Leerverkäufern und Anlegern, die auf die langfristigen Perspektiven des deutschen Rüstungselektronikkonzerns setzen. Während der Aktienkurs um 2,35 % auf 80,58 Euro nachgibt, sorgt eine Veränderung bei den Short-Positionen für Aufmerksamkeit: Der Hedgefonds PDT Partners, LLC hat seine Wette auf fallende Kurse leicht reduziert. Doch bedeutet dieser Schritt bereits eine Entspannung für die HENSOLDT-Aktie, oder bleibt der Druck der Leerverkäufer bestehen?