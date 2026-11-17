Die Hensoldt Aktie zählt am Dienstagvormittag zu den größten TecDAX Verlierern. Das Papier des Spezialisten für Verteidigungselektronik notierte um 9:46 Uhr bei 79,24 Euro (Kursdaten laut finanzen.net), ein Minus von 1,82 Euro oder 2,25 Prozent gegenüber dem Vortag von 81,06 Euro. Damit liegt Hensoldt auf Rang drei der schwächsten Werte im Technologieindex, hinter dem Raumfahrtkonzern OHB und dem Prothesenhersteller Ottobock. Der TecDAX selbst gab um 9:47 Uhr nur 0,62 Prozent auf 4.042,76 Punkte nach. Die Rüstungsaktie entwickelt sich also deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.
Hensoldt Aktie: TecDAX Verlierer – Friedensdiplomatie drückt den Radar-Spezialisten unter 80 Euro, wackelt jetzt die 200-Tage-Linie?
Die Hensoldt Aktie gehört am Dienstagvormittag zu den größten TecDAX Verlierern: Um 9:46 Uhr notierte sie bei 79,24 Euro, 2,25 Prozent unter dem Vortag. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht – Ukraine-Gespräche und das Dreiertreffen Trump–Xi–Putin am Donnerstag lassen Anleger bei Rüstungswerten vorsichtig werden. Was die Aktie belastet, was sie stützt und welche Marken jetzt zählen.
Der Auslöser
Hensoldt Aktie als TecDAX Verlierer: Friedenssignale statt Firmennews
Eine Unternehmensmeldung von Hensoldt lag am Dienstagmorgen nicht vor. Der Druck kommt aus der Politik – und er trifft die gesamte Branche.
Am Montag hatten Vertreter der Ukraine, der USA und Europas online verhandelt; US-Unterhändler Jared Kushner sprach anschließend von Fortschritten, die nächste Runde soll in Berlin stattfinden. Zudem will US-Präsident Donald Trump am Donnerstag mit Xi Jinping und Wladimir Putin in China zusammenkommen, auch der Krieg in der Ukraine soll Thema sein. Vor diesem Termin halten sich Anleger bei Rüstungswerten zurück. Wie stark die Stimmung kippt, zeigt Rheinmetall: Der DAX-Konzern lag vorbörslich noch im Plus und rutschte nach Handelsbeginn ins Minus, nahe an sein 52-Wochen-Tief.
Für die Hensoldt Aktie ist das ein schneller Stimmungswechsel. Noch am Montagvormittag hatte sie im Zuge einer Erholung des Sektors zeitweise rund 2,7 Prozent auf 82,66 Euro zugelegt, bis zum Abend schmolz das Plus jedoch weitgehend zusammen. Mit dem Rückgang am Dienstag notiert die Aktie nun auch unter dem Freitagsschluss von 80,42 Euro. Nach Einschätzung der Redaktion spiegelt das vor allem Positionierung vor dem Gipfel wider: Solange unklar ist, ob eine Waffenruhe näher rückt, reduzieren viele Investoren ihr Engagement in der Branche.
Friedensdiplomatie
Fortschritte bei den Ukraine-Gesprächen und das Dreiertreffen am Donnerstag nähren Spekulationen über eine Waffenruhe.
Schwacher Sektor
Rheinmetall, OHB und Hensoldt stehen am Morgen gemeinsam auf der Verliererseite.
Hohe Bewertung
Bei einem KGV von über 50 auf Basis der Schätzungen für 2026 reagiert die Aktie empfindlich auf Stimmungswechsel.
Die Zahlen
Rekordaufträge: das Fundament bleibt stark
Operativ läuft es bei Hensoldt gut. In den ersten neun Monaten stieg der Auftragseingang um 76,7 Prozent auf 3,56 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 10,4 Milliarden Euro einen Rekord. Der Umsatz lag bei 1,86 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA bei 281 Millionen Euro. Für 2026 erwartet der Konzern rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz bei einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 19 Prozent. Auf dem Kapitalmarkttag bestätigte Hensoldt das Umsatzziel von 6 Milliarden Euro für 2030 und nannte eine Ambition von 10 Milliarden Euro für 2035.
Das Problem ist weniger das Geschäft als der Preis. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 kommt die Hensoldt Aktie laut finanzen.net auf ein KGV von 56,6, für 2027 auf 38,9. Viel Zukunft ist damit bereits eingepreist. Rückenwind liefert dagegen der Bundeshaushalt: Der Haushaltsausschuss hat für 2027 Verteidigungsausgaben von 139 Milliarden Euro beschlossen. Dieses Geld fließt unabhängig vom Verlauf der Ukraine-Gespräche in die Modernisierung der Bundeswehr, und Sensorik, Radar und Luftverteidigung zählen zu den Prioritäten.
Die Marken
Zurück unter 80 Euro: die 200-Tage-Linie im Test
Charttechnisch kommt der Rückschlag zu einem heiklen Zeitpunkt. Erst am Freitag hatte die Hensoldt Aktie ihre 200-Tage-Linie im Bereich um 80 Euro zurückerobert. Mit 79,24 Euro notiert sie nun wieder knapp darunter. Aus Sicht der Redaktion entscheidet sich an dieser Zone, ob das jüngste Signal Bestand hat: Ein Schlusskurs deutlich unter 80 Euro würde es entwerten, als nächster Bereich käme dann die Zone um 75 Euro in den Blick. Nach oben bleibt die Marke um 88 bis 90 Euro relevant, an der die Aktie Mitte Oktober gescheitert war. Das 52-Wochen-Hoch liegt je nach Quelle bei rund 95 bis 97 Euro, das Tief bei rund 63 Euro. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose.
Die Analysten
Kursziele zwischen 85 und 105 Euro
Die Analysten sehen die jüngste Schwäche gelassener. JPMorgan hatte die Aktie nach dem Kapitalmarkttag auf „Overweight“ hochgestuft und nennt ein Kursziel von 105 Euro, die Deutsche Bank bleibt bei „Buy“ mit 100 Euro. Vorsichtiger ist die LBBW, die ihr Ziel Anfang November von 100 auf 85 Euro senkte. Im Schnitt kommen 14 Analysten auf 94,50 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose von aktiencheck.de. Neue Studien lagen am Dienstagmorgen nicht vor.
Häufige Fragen zur Hensoldt Aktie
Warum ist die Hensoldt Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Fortschritte bei den Ukraine-Gesprächen und das Treffen von Trump, Xi und Putin am Donnerstag belasten Rüstungswerte, auch Rheinmetall und OHB geben nach.
Wo notiert die Hensoldt Aktie?
Um 9:46 Uhr bei 79,24 Euro, 2,25 Prozent unter dem Vortag (Kursdaten laut finanzen.net). Handelssymbol ist HAG, die ISIN lautet DE000HAG0005.
Welche Kursziele nennen Analysten?
JPMorgan 105 Euro, Deutsche Bank 100 Euro, LBBW 85 Euro; der Durchschnitt von 14 Analysten liegt bei 94,50 Euro – Einschätzungen der Häuser.
Welche Marke ist charttechnisch wichtig?
Aus Sicht der Redaktion die Zone um 80 Euro mit der 200-Tage-Linie.
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