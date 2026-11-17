Charttechnisch kommt der Rückschlag zu einem heiklen Zeitpunkt. Erst am Freitag hatte die Hensoldt Aktie ihre 200-Tage-Linie im Bereich um 80 Euro zurückerobert. Mit 79,24 Euro notiert sie nun wieder knapp darunter. Aus Sicht der Redaktion entscheidet sich an dieser Zone, ob das jüngste Signal Bestand hat: Ein Schlusskurs deutlich unter 80 Euro würde es entwerten, als nächster Bereich käme dann die Zone um 75 Euro in den Blick. Nach oben bleibt die Marke um 88 bis 90 Euro relevant, an der die Aktie Mitte Oktober gescheitert war. Das 52-Wochen-Hoch liegt je nach Quelle bei rund 95 bis 97 Euro, das Tief bei rund 63 Euro. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose.