Während Chipwerte am Dienstag nachgeben, greifen Anleger wieder zu Rüstung. Die HENSOLDT Aktie notiert kurz nach der Eröffnung bei 77,74 Euro, ein Plus von 0,88 Euro oder 1,14 Prozent. Der Radar- und Sensorspezialist aus Taufkirchen steht damit in zwei Indizes gleichzeitig auf der Gewinnerliste: Platz drei im TecDAX, Platz vier im MDAX.
HENSOLDT Aktie: 1.000 Radare bis 2029 – die Rüstungsaktie steigt in TecDAX und MDAX
Die HENSOLDT Aktie legt zum Handelsstart am Dienstag um 1,14 Prozent auf 77,74 Euro zu und steht in TecDAX und MDAX unter den fünf größten Gewinnern. Der Radarspezialist will die Fertigung seiner Spexer-Systeme bis 2029 auf rund 1.000 Einheiten hochfahren. JPMorgan nennt 105 Euro.
Die Nachricht
Serienfertigung für das Drohnen-Radar Spexer
HENSOLDT hat mit Partnern die Serienfertigung seiner Spexer-Radare vereinbart. Diese Systeme erkennen kleine und langsame Flugobjekte und gelten als Baustein der Drohnenabwehr. Bis 2029 plant das Unternehmen nach einem Bericht von Stock-World eine Kapazität von rund 1.000 Einheiten. Die Vereinbarung sieht vor, niederländische Unternehmen und Forschungseinrichtungen einzubinden. Die konkreten Partner sollen später benannt werden. Daneben meldete der Vermögensverwalter BlackRock einen leicht gesunkenen Stimmrechtsanteil.
Die Einordnung
Zehn Milliarden als Fernziel
Auf seinem Kapitalmarkttag hatte HENSOLDT eine Umsatzambition von 10 Milliarden Euro für 2035 genannt. Die Reaktionen der Analysten fielen gemischt aus. JPMorgan stufte die Aktie hoch und nennt mit der Einstufung Overweight ein Kursziel von 105 Euro, rund 35 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. In den vergangenen zwölf Monaten schwankte der Kurs zwischen 63,18 und 96,70 Euro.
Einordnung der Redaktion: Die HENSOLDT Aktie profitiert am Dienstag von zwei Dingen: einer greifbaren Nachricht zur Produktion und einer Umschichtung aus Chipwerten in andere Themen. Der Ausbau auf 1.000 Radare ist ein Signal, dass das Unternehmen mit anhaltend hoher Nachfrage rechnet. Ob daraus die Erträge werden, die ein Fernziel von 10 Milliarden Euro verlangt, entscheidet sich an Aufträgen und Margen der kommenden Jahre.
FAQ
Häufige Fragen zur HENSOLDT Aktie
Warum steigt die HENSOLDT Aktie heute?
Das Unternehmen hat die Serienfertigung seiner Spexer-Radare vereinbart. Rüstungswerte sind am Morgen gefragt.
In welchen Indizes ist HENSOLDT notiert?
Im MDAX und im TecDAX.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der HENSOLDT Aktie?
ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000. Handelssymbol an deutschen Börsen: HAG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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