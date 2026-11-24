HENSOLDT Aktie: 1.000 Radare bis 2029 – die Rüstungsaktie steigt in TecDAX und MDAX

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:33 2 Min.

Die HENSOLDT Aktie legt zum Handelsstart am Dienstag um 1,14 Prozent auf 77,74 Euro zu und steht in TecDAX und MDAX unter den fünf größten Gewinnern. Der Radarspezialist will die Fertigung seiner Spexer-Systeme bis 2029 auf rund 1.000 Einheiten hochfahren. JPMorgan nennt 105 Euro.

Bild: Foto: HENSOLDT AG (Pressebild, aus Medium 1554), zugeschnitten durch aktiencheck.de

Während Chipwerte am Dienstag nachgeben, greifen Anleger wieder zu Rüstung. Die HENSOLDT Aktie notiert kurz nach der Eröffnung bei 77,74 Euro, ein Plus von 0,88 Euro oder 1,14 Prozent. Der Radar- und Sensorspezialist aus Taufkirchen steht damit in zwei Indizes gleichzeitig auf der Gewinnerliste: Platz drei im TecDAX, Platz vier im MDAX. Kurs der HENSOLDT Aktie 77,74 EUR Tagesgewinn am Morgen +1,14 % geplante Radarkapazität bis 2029 rund 1.000 Kursziel von JPMorgan 105 EUR Quelle : Kursliste 24.11.2026, 09:05 Uhr; Stock-World; aktiencheck.de Die Nachricht Serienfertigung für das Drohnen-Radar Spexer HENSOLDT hat mit Partnern die Serienfertigung seiner Spexer-Radare vereinbart. Diese Systeme erkennen kleine und langsame Flugobjekte und gelten als Baustein der Drohnenabwehr. Bis 2029 plant das Unternehmen nach einem Bericht von Stock-World eine Kapazität von rund 1.000 Einheiten. Die Vereinbarung sieht vor, niederländische Unternehmen und Forschungseinrichtungen einzubinden. Die konkreten Partner sollen später benannt werden. Daneben meldete der Vermögensverwalter BlackRock einen leicht gesunkenen Stimmrechtsanteil. Die Einordnung Zehn Milliarden als Fernziel Auf seinem Kapitalmarkttag hatte HENSOLDT eine Umsatzambition von 10 Milliarden Euro für 2035 genannt. Die Reaktionen der Analysten fielen gemischt aus. JPMorgan stufte die Aktie hoch und nennt mit der Einstufung Overweight ein Kursziel von 105 Euro, rund 35 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. In den vergangenen zwölf Monaten schwankte der Kurs zwischen 63,18 und 96,70 Euro. Was für die HENSOLDT Aktie spricht Serienfertigung für Spexer-Radare vereinbart

Hohe Nachfrage nach Drohnenabwehr

Umsatzambition von 10 Milliarden Euro bis 2035

Gewinner in TecDAX und MDAX Was Anleger bedenken sollten Rund 20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch

Abhängigkeit von staatlichen Bestellungen

Kapazitätsausbau kostet Geld und Zeit

Analysten uneins über die Langfristziele Einordnung der Redaktion: Die HENSOLDT Aktie profitiert am Dienstag von zwei Dingen: einer greifbaren Nachricht zur Produktion und einer Umschichtung aus Chipwerten in andere Themen. Der Ausbau auf 1.000 Radare ist ein Signal, dass das Unternehmen mit anhaltend hoher Nachfrage rechnet. Ob daraus die Erträge werden, die ein Fernziel von 10 Milliarden Euro verlangt, entscheidet sich an Aufträgen und Margen der kommenden Jahre. FAQ Häufige Fragen zur HENSOLDT Aktie Warum steigt die HENSOLDT Aktie heute?

Das Unternehmen hat die Serienfertigung seiner Spexer-Radare vereinbart. Rüstungswerte sind am Morgen gefragt. In welchen Indizes ist HENSOLDT notiert?

Im MDAX und im TecDAX. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der HENSOLDT Aktie?

ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000. Handelssymbol an deutschen Börsen: HAG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.