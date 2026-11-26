Schon am Dienstag gehörten Rüstungswerte zu den größten Gewinnern, während Chipaktien einbrachen. Rheinmetall, Hensoldt, TKMS und Renk erholten sich von ihren jüngsten Tiefs. Bei Hensoldt reicht der Rückenwind heute für den Sprung über die 80 Euro. Erst am 17. November war die Aktie bei 79,20 Euro unter ihre 200-Tage-Linie gefallen.

Operativ baut Hensoldt weiter aus. Am Dienstag wurde bekannt, dass das Gemeinschaftsunternehmen HENSOLDT THEON NightVision seine Fertigungskapazität in Deutschland für ein großes europäisches Nachtsichtprogramm erweitert.