Die runde Marke ist zurückerobert: Die Hensoldt Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 4,22 Prozent auf 80,48 Euro (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Der Rüstungselektroniker aus Taufkirchen ist damit einer der größten TecDAX Gewinner und der einzige Verteidigungswert in der Spitzengruppe neben dem Raumfahrtkonzern OHB.
Hensoldt Aktie: TecDAX Gewinner – zurück über 80 Euro, weil heute alle Augen auf Hamburg und Brüssel liegen
Die Hensoldt Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 4,22 Prozent auf 80,48 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Rheinmetall eröffnet seinen Kapitalmarkttag, die EU berät über die Ukraine-Finanzierung. Eine eigene Nachricht hat der Rüstungselektroniker nicht.
Warum steigt die Hensoldt Aktie heute?
Zwei Kräfte wirken zusammen. Die erste ist der Markt: Nach der Kehrtwende an der Wall Street eröffnete der DAX rund 2 Prozent höher, der TecDAX liegt 1,71 Prozent im Plus. Die zweite ist die Branche. Der 26. November ist für Rüstungswerte ein Tag mit dichtem Kalender, auch wenn Hensoldt selbst nichts gemeldet hat.
Hamburg
Rheinmetall beginnt heute seinen zweitägigen Kapitalmarkttag auf dem Gelände von Blohm+Voss. Erwartet werden neue Ziele bis 2030. Die Branche wartet seit Tagen auf diesen Termin.
Brüssel
Die EU-Staaten beraten auf einem Sondergipfel über die weitere Finanzierung der Ukraine.
Frankfurt
Beim European Defence Capital Summit treffen sich Investoren und Unternehmen der Verteidigungsindustrie.
Rüstung als Ausweichziel der Woche
Schon am Dienstag gehörten Rüstungswerte zu den größten Gewinnern, während Chipaktien einbrachen. Rheinmetall, Hensoldt, TKMS und Renk erholten sich von ihren jüngsten Tiefs. Bei Hensoldt reicht der Rückenwind heute für den Sprung über die 80 Euro. Erst am 17. November war die Aktie bei 79,20 Euro unter ihre 200-Tage-Linie gefallen.
Operativ baut Hensoldt weiter aus. Am Dienstag wurde bekannt, dass das Gemeinschaftsunternehmen HENSOLDT THEON NightVision seine Fertigungskapazität in Deutschland für ein großes europäisches Nachtsichtprogramm erweitert.
Was jetzt für die Hensoldt Aktie zählt
Die Signale aus Hamburg
Fallen die neuen Rheinmetall-Ziele besser aus als befürchtet, dürfte das auf die gesamte Branche abstrahlen.
Die 80 Euro zum Handelsschluss
Ein Schlusskurs über der runden Marke wäre das erste technische Kaufsignal seit Mitte November.
Der Gipfel in Brüssel
Beschlüsse zur Ukraine-Finanzierung bestimmen, wie viel Geld in den kommenden Jahren in Verteidigung fließt.
Stammdaten
HENSOLDT AG: ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000, Handelssymbol HAG, US-Handelssymbol HNSDF (OTC)
Rheinmetall AG: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY (OTC)
OHB SE: ISIN DE0005936124, WKN 593612, Handelssymbol OHB, US-Handelssymbol OHBTF (OTC)
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