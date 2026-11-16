Warum ist die Hensoldt Aktie heute TecDAX Gewinner?

Rüstungswerte waren nach der angekündigten Grenzschließung Estlands gefragt. Zudem hängt Hensoldt kaum vom KI-Handel ab, der am Abend an der Wall Street unter Druck geriet.

Wo notiert die Hensoldt Aktie im Späthandel?

Um 19:46 Uhr an der Börse Stuttgart bei 80,72 Euro, 1,28 Prozent im Plus.

Welche Kursziele nennen Analysten?

JPMorgan 105 Euro, Deutsche Bank 100 Euro, LBBW 85 Euro – Einschätzungen der Häuser.

Welche Marke ist wichtig?

Aus Sicht der Redaktion die Zone um 80 Euro mit der 200-Tage-Linie.