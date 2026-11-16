Die Hensoldt Aktie bleibt bis in den Abend auf der Gewinnerseite. Im Späthandel kostete das Papier des Spezialisten für Verteidigungselektronik an der Börse Stuttgart um 19:46 Uhr 80,72 Euro, ein Plus von 1,02 Euro oder 1,28 Prozent gegenüber dem dortigen Vortagesschluss. Damit liegt Hensoldt auf Rang drei der TecDAX Gewinner. Am Morgen hatte die Aktie auf Xetra bei 81,34 Euro notiert, im Tagesverlauf gab sie einen Teil davon wieder ab. Gemessen am Umfeld ist das Ergebnis dennoch solide: Der TecDAX lag laut einer Ariva-Indikation um 22:00 Uhr 0,90 Prozent im Minus.
Hensoldt Aktie: TecDAX Gewinner – im Späthandel hält die Rüstungsaktie die 80-Euro-Zone gegen den Tech-Abverkauf, reicht der Rückenwind aus dem Baltikum?
Die Hensoldt Aktie gehört auch im Späthandel zu den TecDAX Gewinnern: Plus 1,28 Prozent auf 80,72 Euro an der Börse Stuttgart. Während Nasdaq und Chipwerte am Abend weiter abrutschten, blieb der Radar- und Sensorspezialist über der 200-Tage-Linie. Was die Aktie trägt, welche Rolle Estland und JPMorgan spielen und welche Marken jetzt zählen.
Der Auslöser
Sicherheit statt Software: warum Rüstung gefragt bleibt
Am Montag teilte sich der Technologieindex in zwei Lager. Auf der einen Seite KI- und Chipwerte, auf der anderen Titel, deren Nachfrage von Staatshaushalten getragen wird.
Den Anstoß für Rüstungswerte lieferte das Wochenende: Nach einem versuchten Brandanschlag auf den Drohnenhersteller Threod Systems bei Tallinn kündigte Estland an, ab dem 1. Dezember alle Grenzübergänge zu Russland zu schließen. Die estnischen Behörden machen den russischen Militärgeheimdienst verantwortlich. Für Anleger ist das ein weiteres Signal, dass Europa auf Jahre mehr in Aufklärung, Luftverteidigung und Drohnenabwehr investieren dürfte. Genau dort liegt das Kerngeschäft von Hensoldt mit Radaren, Sensoren und Optronik.
Am Abend kam ein zweiter Effekt hinzu. An der Wall Street lag der Nasdaq Composite kurz vor Handelsschluss 2,47 Prozent im Minus, Nvidia verlor gut 4 Prozent. Nach Einschätzung der Redaktion profitierte die Hensoldt Aktie davon, dass sie zwar im TecDAX notiert, aber kaum vom KI-Investitionszyklus abhängt. Ihre Kunden sind Verteidigungsministerien, nicht Rechenzentren.
Die Zahlen
Hensoldt Aktie als TecDAX Gewinner: Aufträge auf Rekordniveau
Fundamental steht Hensoldt so stark da wie nie. In den ersten neun Monaten stieg der Auftragseingang um 76,7 Prozent auf 3,56 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte 10,4 Milliarden Euro. Der Umsatz lag bei 1,86 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA bei 281 Millionen Euro. Für 2026 erwartet das Management rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz bei einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 19 Prozent. Auf dem Kapitalmarkttag bestätigte Hensoldt das Umsatzziel von 6 Milliarden Euro für 2030 und nannte eine Ambition von 10 Milliarden Euro für 2035.
Geschäftsmodell
Hensoldt (Kürzel HAG, ISIN DE000HAG0005) entwickelt Sensorlösungen für Kampfflugzeuge, Schiffe, Fahrzeuge und die Luftverteidigung.
Nachfrage aus Europa
Die Bedrohungslage an der NATO-Ostflanke erhöht den Bedarf an Aufklärung und Drohnenabwehr.
Große Investoren
BlackRock meldete zuletzt 4,93 Prozent einschließlich Instrumenten, Fidelity 3,02 Prozent.
Die Marken
Über der 200-Tage-Linie: was jetzt zählt
Charttechnisch ist die Zone um 80 Euro zentral. Am Freitag hatte die Hensoldt Aktie ihre 200-Tage-Linie im Bereich um 80,20 Euro zurückerobert, im Späthandel notiert sie knapp darüber. Aus Sicht der Redaktion wäre ein Halten dieser Zone die Voraussetzung dafür, dass der Bereich um 88 bis 90 Euro wieder in den Blick rückt, wo die Aktie Mitte Oktober abgeprallt war. Ein deutlicher Rückfall unter 80 Euro würde das Signal dagegen entwerten. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei rund 95 Euro. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose.
Die Analysten
JPMorgan sieht 105 Euro
JPMorgan hat die Aktie nach dem Kapitalmarkttag auf „Overweight“ hochgestuft und nennt ein Kursziel von 105 Euro. Die Deutsche Bank bleibt bei „Buy“ mit 100 Euro, die LBBW sieht 85 Euro. Das durchschnittliche Kursziel von 14 Analysten liegt bei 94,50 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Hensoldt Aktie
Warum ist die Hensoldt Aktie heute TecDAX Gewinner?
Rüstungswerte waren nach der angekündigten Grenzschließung Estlands gefragt. Zudem hängt Hensoldt kaum vom KI-Handel ab, der am Abend an der Wall Street unter Druck geriet.
Wo notiert die Hensoldt Aktie im Späthandel?
Um 19:46 Uhr an der Börse Stuttgart bei 80,72 Euro, 1,28 Prozent im Plus.
Welche Kursziele nennen Analysten?
JPMorgan 105 Euro, Deutsche Bank 100 Euro, LBBW 85 Euro – Einschätzungen der Häuser.
Welche Marke ist wichtig?
Aus Sicht der Redaktion die Zone um 80 Euro mit der 200-Tage-Linie.
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