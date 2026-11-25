Die HENSOLDT Aktie gehört am Mittwochmittag erneut zu den TecDAX-Gewinnern: Der Titel des Sensorspezialisten steigt um 1,37% auf 78,46 Euro. Der Markt blendet dabei eine Kurszielsenkung der Barclays-Analysten aus und setzt auf Rückenwind aus dem gesamten Rüstungssektor.
HENSOLDT Aktie TecDAX-Gewinner am Mittag: Rüstungswerte gefragt, Barclays-Senkung verpufft
Die HENSOLDT Aktie steigt am Mittag unter den TecDAX-Gewinnern auf 78,46 Euro. Rüstungs-Rückenwind, ein Knifefish-Serienauftrag und der Haushalt 2027 überlagern die Kurszielsenkung von Barclays.
Warum die HENSOLDT Aktie als TecDAX-Gewinner steigt
Einen harten Einzelauslöser gibt es am 25.11.2026 nicht. Die Bewegung kommt aus dem Sektor, kombiniert mit mehreren Auftragsmeldungen.
Seit Dienstag erholen sich Rüstungswerte. Am 24.11.2026 war HENSOLDT zeitweise größter TecDAX-Gewinner und schloss auf Xetra bei 77,40 Euro. Gestützt wird der Kurs von mehreren Meldungen:
Knifefish-Serienauftrag: HENSOLDT liefert das Funkstörsystem Knifefish in Serie an die Streitkräfte der Niederlande und Deutschlands, inklusive Integration in GDELS-Piranha-5-Fahrzeuge, Qualifizierung, Erprobung und Schulung.
Neue Fertigung: Ein Gemeinschaftsunternehmen von HENSOLDT Optronics und THEON eröffnete am 23.11.2026 in Wetzlar eine Produktionsstätte für das OCCAR-Nachtsichtprogramm.
Politischer Rahmen: Der Bundestag berät am 27.11.2026 abschließend den Haushalt 2027 mit einem Verteidigungsetat von fast 140 Mrd. Euro. Hinzu kommen Berichte über eine Bundeswehr-Satellitenkonstellation und der Rheinmetall-Kapitalmarkttag am Wochenende.
Barclays senkt, der Markt ignoriert
Gegenwind kam am 24.11.2026 von Barclays: Analyst Afonso Osorio senkte das Kursziel von 101 auf 90 Euro und beließ das Votum bei "Equal Weight". Die Bewertungsbasis wurde auf 2030 verlegt, der Bewertungsmaßstab für die Rüstungsbranche reduziert. Der Markt reagierte kaum. JPMorgan bleibt mit "Overweight" und einem Ziel von 105 Euro positiver, Morgan Stanley hat das Ziel am 13.11.2026 von 82 auf 81 Euro gesenkt.
Zahlen und Prognose
HENSOLDT hob am 05.11.2026 die Prognose an: Der Umsatz soll 2026 bei rund 2,8 Mrd. Euro liegen, zuvor waren es rund 2,75 Mrd. Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge soll rund 19,0% erreichen. Auf dem Kapitalmarkttag am 10.11.2026 bestätigte der Konzern die Umsatzambition von 6 Mrd. Euro für 2030. Großaktionäre sind der Bund mit 25,1% und Leonardo.
Auf Sicht von 30 Tagen steht die Aktie noch rund 6,9% im Minus, über ein Jahr rund 10,6% im Plus.
Charttechnik der HENSOLDT Aktie
Die Stochastik signalisierte am 23.11.2026 einen überverkauften Bereich. Als Unterstützung gilt die Marke von rund 75 Euro, als Widerstand rund 80 Euro, danach das Kursziel-Cluster zwischen 81 und 90 Euro.
Chance: Verteidigungsbudgets
Steigende Etats in Deutschland und Europa stützen die Auftragslage.
Chance: Serienfertigung
Radare, Spexer und Knifefish gehen in Serie, hinzu kommt die geplante Software-Bündelung.
Risiko: Bewertung im Sektor
Die Barclays-Logik zeigt, dass Analysten den Bewertungsmaßstab für Rüstungswerte absenken.
Risiko: Lieferketten und Geopolitik
Engpässe in der Lieferkette sowie eine mögliche Entspannung in der Ukraine-Frage könnten den Sektor belasten.
Ausblick: Termine für die HENSOLDT Aktie
Am 25.11.2026 tritt das Management beim Jefferies Paris Industrials Summit auf, am 01.12.2026 folgt die Goldman Sachs Industrials & Autos Week. Vorläufige Jahreszahlen 2026 sind für den 24.02.2027 angekündigt. Für die HENSOLDT Aktie als TecDAX-Gewinner bleibt der Sektor-Rückenwind entscheidend.
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