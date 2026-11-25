HENSOLDT hob am 05.11.2026 die Prognose an: Der Umsatz soll 2026 bei rund 2,8 Mrd. Euro liegen, zuvor waren es rund 2,75 Mrd. Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge soll rund 19,0% erreichen. Auf dem Kapitalmarkttag am 10.11.2026 bestätigte der Konzern die Umsatzambition von 6 Mrd. Euro für 2030. Großaktionäre sind der Bund mit 25,1% und Leonardo.

Auf Sicht von 30 Tagen steht die Aktie noch rund 6,9% im Minus, über ein Jahr rund 10,6% im Plus.