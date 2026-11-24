Während Chipwerte abrutschen, laufen Rüstungsaktien gegen den Trend: Die Hensoldt Aktie klettert am Dienstagmittag um 2,39 Prozent auf 78,70 Euro (Stand 12:42 Uhr, comdirect) und führt damit die Liste der TecDAX Gewinner an. Der DAX gibt zeitgleich 0,8 Prozent nach.
Hensoldt Aktie: TecDAX Gewinner – Rüstungswerte erholen sich, Spexer-Serie treibt
Die Hensoldt Aktie steigt am Dienstagmittag um 2,39 Prozent und ist TecDAX Gewinner. Rüstungswerte sind gefragt, dazu kommt die Serienfertigung des Spexer-Radars.
Warum steigt die Hensoldt Aktie heute?
Zum einen profitiert die Hensoldt Aktie von der Nachfrage nach Rüstungswerten, die am Dienstag laut Marktberichten gefragt sind, während die KI-Werte nachgeben. Zum anderen gibt es handfeste Nachrichten aus dem Geschäft: Der Sensorikspezialist aus Taufkirchen bringt sein Spexer-Radar in die Serienfertigung. Bis 2029 sollen rund 1.000 Geräte entstehen. Zudem haben die Niederlande und Deutschland Knifefish-Systeme zur Minenabwehr bestellt.
Das Orderbuch bleibt prall gefüllt. Der Auftragsbestand liegt bei 10,4 Milliarden Euro, der Umsatz nach neun Monaten bei 1.863 Millionen Euro, der Auftragseingang stieg um 76,7 Prozent.
Analysten: JPMorgan optimistisch, Barclays vorsichtiger
Die Einschätzungen der Banken fallen unterschiedlich aus. JPMorgan hat die Hensoldt Aktie zuletzt auf „Overweight“ hochgestuft und ein Kursziel von 105 Euro genannt. Barclays-Analyst Afonso Osorio senkte dagegen sein Kursziel von 101 auf 90 Euro und beließ das Urteil bei „Equal Weight“. Er verweist darauf, dass sich die Munitionspreise schneller normalisieren als erwartet.
Auch mit dem gekappten Kursziel liegt Barclays klar über dem aktuellen Kurs von 78,70 Euro.
Was jetzt für die Hensoldt Aktie zählt
Am Wochenende steht der Kapitalmarkttag von Rheinmetall an, der die Stimmung im ganzen Sektor prägen dürfte. Für die Hensoldt Aktie als TecDAX Gewinner bleiben Aufträge, die Umsetzung der Serienfertigung und die Haushaltsdebatten in Europa die Treiber.
Stammdaten
Hensoldt AG: ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000, Handelssymbol HAG, US-Handelssymbol HNSDF (OTC)
Kurs: 78,70 Euro, plus 2,39 Prozent (Stand 12:42 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
Rheinmetall: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBF (OTC)
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