Zum einen profitiert die Hensoldt Aktie von der Nachfrage nach Rüstungswerten, die am Dienstag laut Marktberichten gefragt sind, während die KI-Werte nachgeben. Zum anderen gibt es handfeste Nachrichten aus dem Geschäft: Der Sensorikspezialist aus Taufkirchen bringt sein Spexer-Radar in die Serienfertigung. Bis 2029 sollen rund 1.000 Geräte entstehen. Zudem haben die Niederlande und Deutschland Knifefish-Systeme zur Minenabwehr bestellt.

Das Orderbuch bleibt prall gefüllt. Der Auftragsbestand liegt bei 10,4 Milliarden Euro, der Umsatz nach neun Monaten bei 1.863 Millionen Euro, der Auftragseingang stieg um 76,7 Prozent.