Hensoldt Aktie: TecDAX Gewinner – Estland macht dicht, JPMorgan sieht 105 Euro: kehrt die Rüstungsaktie jetzt zurück?

Warum ist die Hensoldt Aktie heute TecDAX Gewinner?

Rüstungswerte sind nach der Grenzschließung Estlands zu Russland gefragt. Zudem wirkt die Hochstufung durch JPMorgan nach, und die Aktie hat die 200-Tage-Linie zurückerobert.

Welche Kursziele nennen Analysten für die Hensoldt Aktie?

JPMorgan sieht 105 Euro, die Deutsche Bank 100 Euro, die LBBW 85 Euro. Der Durchschnitt von 14 Analysten liegt bei 94,50 Euro.

Welche Ziele hat Hensoldt?

Für 2026 rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz, bis 2030 6 Milliarden Euro und bis 2035 eine Ambition von 10 Milliarden Euro.

Was macht Hensoldt?

Hensoldt entwickelt Radare, Sensoren, Optronik und Software für Kampfflugzeuge, Schiffe, Panzer und die Luftverteidigung.