Die Hensoldt Aktie zählt zum Wochenstart zu den TecDAX Gewinnern. Um 9:15 Uhr notiert das Papier des Spezialisten für Verteidigungselektronik auf Xetra bei 81,34 Euro, ein Plus von 1,14 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 80,42 Euro. Die gesamte Rüstungsbranche ist gefragt: Im DAX führt Rheinmetall mit gut 2 Prozent Plus die Gewinnerliste an. Auslöser ist eine Nachricht aus dem Baltikum, die die Sicherheitslage in Europa schlagartig verschärft. Für die Hensoldt-Aktie kommt sie zu einem charttechnisch wichtigen Zeitpunkt.
Hensoldt Aktie: TecDAX Gewinner – Estland macht dicht, JPMorgan sieht 105 Euro: kehrt die Rüstungsaktie jetzt zurück?
Die Hensoldt Aktie gehört zum Wochenstart zu den TecDAX Gewinnern: Plus 1,14 Prozent auf 81,34 Euro. Rückenwind kommt von der Eskalation an der NATO-Ostflanke, einer Hochstufung durch JPMorgan und dem frisch zurückeroberten 200-Tage-Durchschnitt. Mit über 10 Milliarden Euro Auftragsbestand und dem Ziel von 10 Milliarden Euro Umsatz bis 2035 hat der Radar-Spezialist eine große Geschichte – doch die Bewertung ist anspruchsvoll. Was hinter dem Kursanstieg steckt.
Der Auslöser
Sabotage im Baltikum: warum Rüstungsaktien gefragt sind
Am Wochenende hat Estland die schärfste Konsequenz seit Beginn des Ukraine-Kriegs gezogen. Für Anleger ist das ein Signal, dass Sicherheit in Europa auf Jahre ein Wachstumsmarkt bleibt.
Nach einem versuchten Brandanschlag auf den Drohnenhersteller Threod Systems bei Tallinn schließt Estland ab dem 1. Dezember alle Grenzübergänge zu Russland. Die estnischen Sicherheitsbehörden machen den russischen Militärgeheimdienst GRU verantwortlich, acht Verdächtige wurden festgenommen. Es ist bereits der zweite Anschlag auf ein estnisches Rüstungsunternehmen seit August. Der Fall zeigt, wie stark sich die Lage an der NATO-Ostflanke verändert hat – und wie dringend Europa in Aufklärung, Luftverteidigung und Drohnenabwehr investiert. Genau das ist das Kerngeschäft von Hensoldt: Radare, Sensoren und Optronik, die Bedrohungen erkennen, bevor sie zuschlagen.
Die Analysten
JPMorgan stuft hoch: Kursziel 105 Euro
Rückenwind kommt auch von den Analysten. JPMorgan hat die Hensoldt Aktie nach dem Kapitalmarkttag von „Neutral“ auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 105 Euro angehoben. Die Deutsche Bank bleibt bei „Buy“, senkte das Ziel aber von 105 auf 100 Euro. Skeptischer ist die LBBW mit 85 Euro, die Hensoldt im Vergleich zum Getriebehersteller Renk für zu teuer hält. Von 14 Analysten empfehlen 9 den Kauf, 4 raten zum Halten, einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 94,50 Euro – rund 16 Prozent über dem aktuellen Kurs. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Auch große Investoren zeigen Interesse: Der Vermögensverwalter BlackRock meldete einen Anteil von 4,93 Prozent einschließlich Finanzinstrumenten, FIL (Fidelity) überschritt mit 3,02 Prozent eine Meldeschwelle.
Die Zahlen
Aufträge explodieren: der Wachstumsplan bis 2035
Fundamental steht Hensoldt so stark da wie nie. In den ersten neun Monaten stieg der Auftragseingang um 76,7 Prozent auf 3,56 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 10,4 Milliarden Euro einen Rekord. Der Umsatz lag bei 1,86 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA wuchs um 33 Prozent auf 281 Millionen Euro. Für 2026 hob Hensoldt die Umsatzprognose auf rund 2,8 Milliarden Euro an, die bereinigte EBITDA-Marge soll rund 19 Prozent erreichen. Auf dem Kapitalmarkttag bestätigte der Konzern das Umsatzziel von 6 Milliarden Euro für 2030 und nannte erstmals eine Ambition von 10 Milliarden Euro für 2035.
Die Marken
Zurück über die 200-Tage-Linie: was jetzt für die Hensoldt Aktie zählt
Charttechnisch hat die Hensoldt Aktie am Freitag ein wichtiges Signal gesendet: Mit dem Anstieg über rund 80 Euro hat sie die 200-Tage-Linie zurückerobert. Gelingt es, diese Zone zu verteidigen, rückt als nächstes der Bereich um 88 bis 90 Euro in den Blick, wo die Aktie Mitte Oktober nach oben abgeprallt war. Darüber wartet das 52-Wochen-Hoch bei rund 95 Euro. Fällt die Aktie dagegen wieder deutlich unter 80 Euro, wäre das Signal hinfällig, und die Zone um 75 Euro käme in den Fokus. Auf Monatssicht liegt die Aktie trotz der jüngsten Erholung noch rund 9 Prozent im Minus.
Häufige Fragen zur Hensoldt Aktie
Warum ist die Hensoldt Aktie heute TecDAX Gewinner?
Rüstungswerte sind nach der Grenzschließung Estlands zu Russland gefragt. Zudem wirkt die Hochstufung durch JPMorgan nach, und die Aktie hat die 200-Tage-Linie zurückerobert.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Hensoldt Aktie?
JPMorgan sieht 105 Euro, die Deutsche Bank 100 Euro, die LBBW 85 Euro. Der Durchschnitt von 14 Analysten liegt bei 94,50 Euro.
Welche Ziele hat Hensoldt?
Für 2026 rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz, bis 2030 6 Milliarden Euro und bis 2035 eine Ambition von 10 Milliarden Euro.
Was macht Hensoldt?
Hensoldt entwickelt Radare, Sensoren, Optronik und Software für Kampfflugzeuge, Schiffe, Panzer und die Luftverteidigung.
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