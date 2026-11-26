In Brüssel berät ein EU-Sondergipfel über die Finanzierung der Ukraine. Zeitgleich tagt in Frankfurt der European Defence Capital Summit, auf dem Investoren und Branchenvertreter über die Finanzierung der europäischen Aufrüstung sprechen. Und mit Rheinmetall eröffnet der Branchenprimus ebenfalls am Donnerstag seinen Kapitalmarkttag. Die Folge: Rüstungswerte sind auf breiter Front gefragt, neben der HENSOLDT Aktie zählen auch TKMS und RENK zu den Gewinnern.

Hinzu kommt ein freundlicher Gesamtmarkt. Nach der Wende an der Wall Street am Mittwochabend - der Nasdaq 100 hatte im Handelsverlauf fast 5% verloren und schloss nur 0,6% im Minus - starteten die deutschen Indizes mit deutlichen Gewinnen in den Handel.