Rüstungswerte sind zurück im Fokus: Die HENSOLDT Aktie gewinnt am Donnerstagmittag 4,56% auf 80,74 Euro und ist viertgrößter TecDAX Gewinner. Gegenüber dem Xetra-Schluss vom Mittwoch bei 77,22 Euro legt der Sensorspezialist aus Taufkirchen bei München 3,52 Euro zu und überspringt damit die Marke von 80 Euro.
HENSOLDT Aktie: TecDAX Gewinner am Mittag mit +4,56% - Gipfeltag für Europas Verteidigung hebt den Sensorspezialisten über 80 Euro
Die HENSOLDT Aktie steigt am Donnerstagmittag um 4,56% auf 80,74 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Ein EU-Sondergipfel zur Ukraine-Finanzierung, eine Verteidigungskonferenz in Frankfurt und der Kapitalmarkttag von Rheinmetall rücken Rüstungswerte in den Fokus. Fundamental stützt ein Rekord-Auftragsbestand.
Der Auslöser
Warum die HENSOLDT Aktie heute TecDAX Gewinner ist
Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht. Doch selten ballten sich an einem Tag so viele Termine, die das Thema europäische Verteidigung ins Rampenlicht rücken.
In Brüssel berät ein EU-Sondergipfel über die Finanzierung der Ukraine. Zeitgleich tagt in Frankfurt der European Defence Capital Summit, auf dem Investoren und Branchenvertreter über die Finanzierung der europäischen Aufrüstung sprechen. Und mit Rheinmetall eröffnet der Branchenprimus ebenfalls am Donnerstag seinen Kapitalmarkttag. Die Folge: Rüstungswerte sind auf breiter Front gefragt, neben der HENSOLDT Aktie zählen auch TKMS und RENK zu den Gewinnern.
Hinzu kommt ein freundlicher Gesamtmarkt. Nach der Wende an der Wall Street am Mittwochabend - der Nasdaq 100 hatte im Handelsverlauf fast 5% verloren und schloss nur 0,6% im Minus - starteten die deutschen Indizes mit deutlichen Gewinnen in den Handel.
Fundamental
Rekord bei Aufträgen, Prognose angehoben
Operativ hat HENSOLDT zuletzt geliefert. Mit den Neunmonatszahlen am 5. November hob der Konzern die Umsatzprognose für 2026 von rund 2,75 auf rund 2,8 Mrd. Euro an. Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei rund 19% liegen. Besonders stark entwickelte sich das Neugeschäft: Der Auftragsbestand erreichte mit 10,37 Mrd. Euro einen neuen Höchstwert.
Am 19. November folgte ein deutsch-niederländischer Serienauftrag für das Funkstörsystem Knifefish. Auf dem Kapitalmarkttag in London legte das Management zudem langfristige Ziele vor: Ab 2027 erwartet HENSOLDT ein jährliches Umsatzwachstum von 15 bis 20%, die bereinigte EBITDA-Marge soll bis 2030 auf rund 21% steigen.
|Kennzahl
|Ziel
|Umsatz 2026
|rund 2,8 Mrd. €
|Bereinigte EBITDA-Marge 2026
|rund 19%
|Umsatzwachstum ab 2027
|15-20% pro Jahr
|Bereinigte EBITDA-Marge 2030
|rund 21%
Quelle: HENSOLDT, Neunmonatszahlen 05.11.2026 und Kapitalmarkttag November 2026
Auch die Analysten wurden zuletzt positiver: JPMorgan stufte die HENSOLDT Aktie am 11. November von "Neutral" auf "Overweight" hoch und hob das Kursziel von 100 auf 105 Euro. Das ist eine Einschätzung der Bank, keine Prognose der Redaktion.
Charttechnik
Zurück über die 80-Euro-Marke
Der November war für die HENSOLDT Aktie turbulent. Am 17. November rutschte das Papier bei 79,20 Euro unter die 200-Tage-Linie. Mit dem heutigen Sprung über 80 Euro arbeitet sich die Aktie wieder über dieses Niveau. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 96,70 Euro vom 14. August ist allerdings noch viel Luft - der Abstand beträgt rund 20%.
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