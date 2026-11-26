Die Hensoldt Aktie (Ticker HAG, ISIN DE000HAG0005) steht heute im Zeichen eines Rüstungsgipfeltags: Am Donnerstag notierte sie um 16:28 Uhr im Xetra-Handel bei 79,52 Euro, ein Plus von 3,0 Prozent, nachdem sie zwischenzeitlich bei 81,04 Euro ihr Tageshoch erreicht hatte (finanzen.ch). Die Hensoldt Aktienprognose der Analysten liegt laut unserer Konsensauswertung vom 20. November im Schnitt bei 94,50 Euro, rechnerisch rund 19 Prozent über dem aktuellen Kurs. Eine Garantie ist das nicht: Die Ziele gehen von 70 bis 105 Euro und wurden zuletzt von mehreren Häusern angepasst.
Hensoldt Aktie Prognose: Konsens-Kursziel 94,50 Euro bei knapp 80 Euro Kurs – wie viel Rüstungsfantasie steckt schon im Kurs?
Die Hensoldt Aktie kostet rund 79,50 Euro, Analysten sehen im Schnitt 94,50 Euro. Die Hensoldt Aktienprognose: Auftragsbestand auf Rekord, Prognose 2026 angehoben, aber Kursziele zuletzt gemischt – Zahlen, Konsens, Szenarien und Termine.
Was ist bei der Hensoldt Aktie zuletzt passiert?
Der Schlusskurs vom Mittwoch lag bei 77,22 Euro. Am Donnerstagmorgen stand die Aktie laut comdirect um 9:10 Uhr bei 80,48 Euro (plus 4,22 Prozent). Einen Firmenauslöser gab es dafür nicht: Der Markt erholte sich insgesamt, der DAX lag am Mittag rund 2 Prozent im Plus (dpa-AFX/Ariva, 12:03 Uhr). Branchenweit stehen Termine im Fokus: ein EU-Sondergipfel in Brüssel zur Ukraine-Finanzierung, der European Defence Capital Summit in Frankfurt und der zweitägige Rheinmetall-Kapitalmarkttag in Hamburg am 26. und 27. November, bei dem Analysten eher gesenkte Langfristziele erwarten.
Zuvor war die Hensoldt Aktie in der Woche bis 20. November unter Druck geraten. Auslöser waren laut Marktberichten Spekulationen über Fortschritte in den Ukraine-Gesprächen und eine schwächere Börse; der Wochenschluss lag bei rund 74,76 Euro, ein Wochenminus von etwa 7 Prozent. Am 17. November fiel die Aktie unter die 200-Tage-Linie auf 79,20 Euro. Auf der positiven Seite steht eine erweiterte Partnerschaft mit Argus Interception im Bereich Drohnenabwehr (finanzen.net).
Das Geschäftsmodell der Hensoldt Aktie in Kürze
Hensoldt entwickelt Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit: Radar, Optronik, Elektronische Kampfführung und Sensorik für Luftraumüberwachung und Drohnenabwehr. Kunden sind vor allem Streitkräfte und Rüstungskonzerne. Das Geschäft folgt den Verteidigungshaushalten, was die Hensoldt Aktie sensibel für politische Entscheidungen macht, von Haushalten bis zur Ukraine-Diplomatie.
Wie sehen Zahlen und Unternehmensprognose aus?
Am 5. November meldete Hensoldt laut EQS-Mitteilung für die ersten neun Monate einen Umsatz von 1.863 Millionen Euro (plus 21,3 Prozent). Der Auftragseingang stieg um 76,7 Prozent auf 3.564 Millionen Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 10.367 Millionen Euro einen Rekord (plus 46,1 Prozent). Das bereinigte EBITDA wuchs um 33,0 Prozent auf 281 Millionen Euro, die Marge lag bei 15,1 Prozent (Vorjahr 13,7 Prozent). Im dritten Quartal allein erreichte die bereinigte EBITDA-Marge 20,6 Prozent. Der bereinigte Free Cashflow der neun Monate war mit minus 104 Millionen Euro negativ, im dritten Quartal aber positiv (32 Millionen Euro).
Die angehobene Unternehmensprognose für 2026: Umsatz von rund 2.800 Millionen Euro (zuvor rund 2.750), bereinigte EBITDA-Marge von rund 19,0 Prozent, Cash Conversion von rund 50 Prozent, Book-to-Bill am oberen Ende von 1,5 bis 2,0 sowie eine Ausschüttung von 30 bis 40 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses. Mittelfristig peilt Hensoldt laut Kapitalmarkttag vom 10. November in London 6 Milliarden Euro Umsatz bis 2030 und ein Wachstum von 15 bis 20 Prozent pro Jahr ab 2027 an.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|2.816 Mio. EUR
|3.292 Mio. EUR
|Bereinigtes EBITDA
|525 Mio. EUR
|637 Mio. EUR
|Gewinn je Aktie
|1,52 EUR
|2,19 EUR
|KGV (Kurs 79,52 EUR)
|rund 52
|rund 36
KGV eigene Rechnung auf Basis des Kurses von 79,52 EUR. Ein Portal nennt für 2026 ein EPS von 1,92 EUR (andere Definition); Konsens für 2028 nicht gefunden.
Quelle: aktiencheck.de-Analystenauswertung (Stand 20.11.2026), Unternehmen
Wie lautet die Hensoldt Aktienprognose der Analysten?
Laut unserer Auswertung vom 20. November bewerten 14 Analysten die Hensoldt Aktie: 9 mit Kaufen, 4 mit Halten, 1 mit Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 94,50 Euro, das höchste liegt bei 105 Euro (J.P. Morgan, Stifel), das niedrigste bei 70 Euro. Verglichen mit dem Kurs von 79,52 Euro ergibt das ein rechnerisches Abstandspotenzial von knapp 19 Prozent. Die Hensoldt Aktie ist damit hoch bewertet, wird aber mit hohem Wachstum begründet: Das 52-Wochen-Hoch lag bei 96,70 Euro (14. August), das Tief bei 63,18 Euro (26. Juni).
Welches Kursziel trauen Analysten der Hensoldt Aktie zu?
Der November brachte viele Anpassungen: J.P. Morgan hob die Aktie am 11. November auf „Overweight“ an, andere Häuser senkten oder bestätigten.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|J.P. Morgan
|Overweight (zuvor Neutral)
|105 EUR (zuvor 100)
|11.11.2026
|boerse-express
|Stifel
|Buy
|105 EUR (zuvor 90)
|11.11.2026
|aktiencheck.de-Auswertung
|Deutsche Bank
|Buy
|100 EUR (zuvor 105)
|11.11.2026
|aktiencheck.de-Auswertung
|Cantor Fitzgerald
|Overweight
|93 EUR (zuvor 105)
|12.11.2026
|aktiencheck.de-Auswertung
|Barclays
|Equal Weight
|90 EUR (zuvor 101)
|24.11.2026
|goldesel
|Oddo BHF
|Neutral
|87 EUR (zuvor 83,50)
|11.11.2026
|aktiencheck.de-Auswertung
|Morgan Stanley
|Equal Weight
|81 EUR (zuvor 82)
|13.11.2026
|aktiencheck.de-Auswertung
|Jefferies
|Buy (bestätigt)
|–
|19.11.2026
|finanzen.ch
Ratings und Ziele Dritter, unverändert wiedergegeben; kein Kauf- oder Verkaufsurteil von aktiencheck.de.
Quelle: boerse-express, goldesel, finanzen.ch, aktiencheck.de-Auswertung
Wie teuer ist die Hensoldt Aktie im Vergleich?
Bei einem Kurs von 79,52 Euro ergibt sich ein erwartetes KGV von rund 52 für 2026 und rund 36 für 2027. Ein Branchenvergleich ist schwierig: Die Peers Rheinmetall und Renk haben zuletzt stark verloren (Rheinmetall rund 60 Prozent unter dem Rekordhoch von gut 2.000 Euro im Oktober 2025, laut finanzen.net), vergleichbare erwartete KGV ließen sich nicht belegen. Der Markt zahlt für Hensoldt einen Aufschlag, den Analysten mit dem Auftragsbestand von über 10 Milliarden Euro und dem Margenanstieg begründen.
Was sagt die Charttechnik zur Hensoldt Aktie?
Beschreibend: Die Aktie fiel am 17. November unter die 200-Tage-Linie, sie bewegt sich seitdem in einem Abwärtstrend. Ein Schlusskurs über 80 Euro gilt laut Marktberichten als erstes technisches Kaufsignal seit Mitte November. Heute testete sie diese Marke mit einem Tageshoch von 81,04 Euro. Unterstützung sehen Beobachter im Bereich der jüngsten Tiefs um 74 bis 75 Euro, Widerstand nahe 96,70 Euro (Jahreshoch). 50-Tage-Linie und RSI konnten wir nicht belegen.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie sehen Analysten die Hensoldt Aktie?
Die Szenarien sind keine Prognose von aktiencheck.de, sondern fassen die Kursziel-Spanne der Analysten zusammen.
|Szenario
|Kursziel laut Analysten
|Abstand zu 79,52 EUR
|Argumentation des Marktes
|Bull
|105 EUR (J.P. Morgan, Stifel)
|rund +32 %
|Rekordauftragsbestand, Wachstum von 15 bis 20 Prozent pro Jahr, höhere Wehretats.
|Base
|Ø 94,50 EUR
|rund +19 %
|Umsatz 2026 von rund 2,8 Mrd. EUR wird erreicht, Marge von 19 Prozent steigt weiter.
|Bear
|70 EUR (niedrigstes Ziel); Barclays 90 EUR, Morgan Stanley 81 EUR
|rund –12 % / +13 % / +2 %
|Hohe Bewertung, Ukraine-Diplomatie, negativer Free Cashflow bis September.
Bandbreite der Kursziele Dritter; Abstand rechnerisch zum Kurs von 79,52 EUR, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: aktiencheck.de-Auswertung (Stand 20.11.2026), goldesel
Was beobachten Anleger bei der Hensoldt Aktie jetzt?
FAQ: Häufige Fragen zur Hensoldt Aktienprognose
Wie lautet die Hensoldt Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegt das Kursziel bei 94,50 Euro (Stand 20. November), die Spanne reicht von 70 bis 105 Euro. Neun von 14 Analysten sehen die Aktie als Kauf.
Welches Kursziel hat die Hensoldt Aktie 2026 und 2027? J.P. Morgan und Stifel nennen 105 Euro, Deutsche Bank 100 Euro, Barclays 90 Euro, Morgan Stanley 81 Euro. Die Hensoldt Aktie 2027 wird im Konsens mit einem Gewinn je Aktie von 2,19 Euro gerechnet.
Wie lautet die Unternehmensprognose 2026 von Hensoldt? Umsatz von rund 2,8 Milliarden Euro, bereinigte EBITDA-Marge von rund 19 Prozent und Cash Conversion von rund 50 Prozent.
Wo liegt das Hoch und Tief der Hensoldt Aktie? Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 96,70 Euro (14. August 2026), das Tief bei 63,18 Euro (26. Juni 2026).
Wann gibt es die nächsten Zahlen? Vorläufige Zahlen für 2026 sind für den 24. Februar 2027 vorgesehen.
Hinweis zur Weitergabe: aktiencheck.de gibt die Einschätzungen der genannten Analystenhäuser (J.P. Morgan, Stifel, Deutsche Bank, Cantor Fitzgerald, Barclays, Oddo BHF, Morgan Stanley, Jefferies) als externe Quelle wieder und macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen: J.P. Morgan, Stifel, Deutsche Bank, Cantor Fitzgerald, Barclays, Oddo BHF, Morgan Stanley, Jefferies.
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- Empfehlung
Hensoldt AG (HAG): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan, Stifel, Deutsche Bank, Cantor Fitzgerald, Barclays, Oddo BHF, Morgan Stanley, Jefferies (Kursziele laut Presseberichten) vom 11.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan, Stifel, Deutsche Bank, Cantor Fitzgerald, Barclays, Oddo BHF, Morgan Stanley, Jefferies (Kursziele laut Presseberichten).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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