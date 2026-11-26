Der Schlusskurs vom Mittwoch lag bei 77,22 Euro. Am Donnerstagmorgen stand die Aktie laut comdirect um 9:10 Uhr bei 80,48 Euro (plus 4,22 Prozent). Einen Firmenauslöser gab es dafür nicht: Der Markt erholte sich insgesamt, der DAX lag am Mittag rund 2 Prozent im Plus (dpa-AFX/Ariva, 12:03 Uhr). Branchenweit stehen Termine im Fokus: ein EU-Sondergipfel in Brüssel zur Ukraine-Finanzierung, der European Defence Capital Summit in Frankfurt und der zweitägige Rheinmetall-Kapitalmarkttag in Hamburg am 26. und 27. November, bei dem Analysten eher gesenkte Langfristziele erwarten.

Zuvor war die Hensoldt Aktie in der Woche bis 20. November unter Druck geraten. Auslöser waren laut Marktberichten Spekulationen über Fortschritte in den Ukraine-Gesprächen und eine schwächere Börse; der Wochenschluss lag bei rund 74,76 Euro, ein Wochenminus von etwa 7 Prozent. Am 17. November fiel die Aktie unter die 200-Tage-Linie auf 79,20 Euro. Auf der positiven Seite steht eine erweiterte Partnerschaft mit Argus Interception im Bereich Drohnenabwehr (finanzen.net).