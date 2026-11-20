Der Analysten-Durchschnitt von 94,50 Euro liegt rund 24 Prozent über dem Kurs von 75,94 Euro – die Aktie notiert zugleich unter der 50- und der 200-Tage-Linie.
Hensoldt Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt 94,50 Euro – wer behält nach dem Kapitalmarkttag recht?
Die Hensoldt Aktie notiert bei rund 76 Euro, der Analysten-Konsens liegt bei 94,50 Euro. Die Hensoldt Aktienprognose im Check: angehobene Unternehmensprognose, 10-Milliarden-Ziel für 2035 und die Kursziele von JPMorgan bis Morgan Stanley.
Konsens deutlich über dem Kurs
Unternehmensprognose angehoben
Hensoldt hob am 5. November die Jahresprognose 2026 auf rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 19 Prozent an.
Neues 2035-Ziel
Auf dem Kapitalmarkttag am 10. November nannte der Konzern erstmals 10 Milliarden Euro Umsatz bis 2035; 2030 sollen es 6 Milliarden sein.
Streit um die Bewertung
JPMorgan stufte am 11. November auf Overweight hoch (Ziel 105 Euro), andere Häuser bleiben bei Neutral oder Equal Weight.
Die Hensoldt Aktie (ISIN DE000HAG0005, Ticker HAG) steht nach einem turbulenten November an einem Scheideweg: Am Freitagnachmittag (20.11.2026, 14:35 Uhr, Börse Stuttgart) kostet das Papier 75,94 Euro, ein Minus von 1,86 Prozent zum Vortag. Auf Monatssicht verlor die Aktie rund 11 Prozent – doch der Analysten-Konsens verspricht auf dem Papier viel: Im Schnitt trauen 14 Häuser der Hensoldt Aktie ein Kursziel von 94,50 Euro zu. Wie belastbar ist diese Hensoldt Aktienprognose, und was steckt hinter den jüngsten Kurszieländerungen?
Auslöser
Was ist bei der Hensoldt Aktie passiert?
Der Sensorikspezialist aus Taufkirchen lieferte binnen zwei Wochen gleich zwei Nachrichten, die Analysten zu neuen Rechnungen zwangen. Am 5. November legte Hensoldt die Neunmonatszahlen vor und hob die Prognose für 2026 an. Am 10. November folgte in London der Kapitalmarkttag mit langfristigen Zielen. Die Reaktion der Börse fiel zunächst gemischt aus: Am Tag der Zahlen gab die Aktie nachmittags rund 1,6 Prozent ab, am 9. November sprang sie um etwa 7 Prozent auf 82,80 Euro, gab die Gewinne aber anschließend wieder ab. Auf Wochensicht steht ein Minus von gut 4 Prozent, auf Jahressicht ein Plus von rund 2,5 Prozent.
Dazu kommt das Umfeld: Die Rüstungsbranche steht seit Tagen unter dem Einfluss der Ukraine-Diplomatie und neuer Haushaltsdebatten. Am 12. November kam es zu einem Rerating deutscher Rüstungswerte, bei dem Hensoldt rund 2,6 Prozent verlor. Der breite Markt ist zusätzlich nervös, der DAX gab am Freitagnachmittag um knapp zwei Prozent nach.
Wie verdient Hensoldt sein Geld?
Hensoldt ist ein Spezialist für Sensorlösungen in Verteidigung und Sicherheit: Radar, Optronik, Eloka (elektronische Kampfführung) und zunehmend Software. Das Unternehmen gehört dem Bund zu 25,1 Prozent, der italienische Rüstungskonzern Leonardo hält 22,8 Prozent. Der Börsenwert liegt bei rund 9 Milliarden Euro. Zu den Wachstumstreibern zählen Radarsysteme für die Luftverteidigung, die Eurofighter-Sensorik und neue Softwareprodukte, deren erste Kundenaufträge ab 2027 erwartet werden.
Zahlen und Ausblick
Was sagt die Unternehmensprognose für die Hensoldt Aktie 2026 und 2027?
In den ersten neun Monaten 2026 steigerte Hensoldt den Umsatz um 21,3 Prozent auf 1,863 Milliarden Euro und lag damit leicht über dem Konsens von rund 1,85 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA stieg um 33 Prozent auf 281 Millionen Euro (Konsens: 269,5 Millionen Euro), die Marge erreichte 15,1 Prozent nach 13,7 Prozent im Vorjahr; im dritten Quartal allein waren es 20,6 Prozent. Der Auftragseingang kletterte um 76,7 Prozent auf 3,564 Milliarden Euro, das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz (Book-to-Bill) lag bei 1,9. Der Auftragsbestand erreichte zum 30. September mit 10,367 Milliarden Euro einen Rekord. Schwachpunkt bleibt der Cashflow: Der bereinigte freie Cashflow lag nach neun Monaten bei minus 104 Millionen Euro, im dritten Quartal allerdings bei plus 32 Millionen Euro.
Auf dem Kapitalmarkttag bekräftigte das Management das Umsatzziel von 6 Milliarden Euro für 2030 und stellte erstmals eine Ambition für 2035 vor: 10 Milliarden Euro, mehr als das Vierfache des Umsatzes von 2025 (2,46 Milliarden Euro). Für 2027 und 2028 stellt der Konzern jeweils 15 bis 20 Prozent Wachstum in Aussicht, gegen Ende des Jahrzehnts mehr als 20 Prozent. Die EBITDA-Marge soll um rund 0,5 Prozentpunkte pro Jahr steigen und 2030 etwa 21 Prozent erreichen. Die Belegschaft soll von 10.600 auf 14.000 Mitarbeiter wachsen, für Zukäufe sieht Hensoldt Spielraum von rund einer Milliarde Euro.
|Kennzahl
|2025 (Ist)
|2026e
|2027e
|Umsatz
|2.455 Mio. €
|2.816 Mio. €
|3.292 Mio. €
|EBITDA
|rund 452 Mio. €
|525 Mio. €
|637 Mio. €
|Ergebnis je Aktie
|0,77 €
|1,52 €
|2,19 €
|KGV (Kurs 75,94 €)
|rund 99
|rund 50
|rund 35
|Nettoverschuldung
|rund 701 Mio. €
|701 Mio. €
|504 Mio. €
Schätzungen 2026e und 2027e laut Analysten-Konsens (Datenstand ohne genaues Datum). KGV und Ableitungen eigene Rechnung auf den Kurs von 75,94 € (20.11.2026, 14:35 Uhr).
Quelle: Unternehmensangaben 2025, Analysten-Konsens
Analystenstimmen
Wie lautet die Hensoldt Aktienprognose der Analysten?
Im Konsens ist die Hensoldt Aktienprognose positiv, aber nicht einhellig: Von 14 Analystenhäusern empfehlen neun den Kauf, vier raten zum Halten und eines zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 94,50 Euro, das höchste liegt bei 105 Euro, das niedrigste bei 70 Euro. Gegenüber dem Kurs von 75,94 Euro ergibt sich rechnerisch ein Potenzial von rund 24 Prozent zum Durchschnitt, von rund 38 Prozent zum höchsten und ein Abstand von knapp 8 Prozent nach unten zum niedrigsten Ziel. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie.
Welches Kursziel trauen Analysten der Hensoldt Aktie zu?
Nach Zahlen und Kapitalmarkttag haben mehrere Häuser ihre Ziele angepasst – teils in unterschiedliche Richtungen:
|Haus
|Rating
|Kursziel (alt → neu)
|Datum
|J.P. Morgan
|Overweight (zuvor Neutral)
|100 → 105 €
|11.11.2026
|Stifel
|Buy
|90 → 105 €
|11.11.2026
|Deutsche Bank
|Buy
|105 → 100 €
|11.11.2026
|Cantor Fitzgerald
|Overweight
|105 → 93 €
|12.11.2026
|Oddo BHF
|Neutral
|83,50 → 87 €
|11.11.2026
|Morgan Stanley
|Equal Weight
|82 → 81 €
|13.11.2026
Alle Kursziele in Euro. Rating und Kursziel sind Einschätzungen der genannten Häuser und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, Daten vom 11. bis 13.11.2026
Auffällig ist die Spreizung: JPMorgan und Stifel heben ihre Ziele jeweils auf 105 Euro an und markieren damit die Spitze der Spanne, während die Deutsche Bank und Cantor Fitzgerald nach dem Kapitalmarkttag ihre Ziele senken, bei Kaufempfehlung aber weiterhin deutlich über dem Kurs bleiben. Morgan Stanley und Oddo BHF sehen das Papier dagegen ausgewogen bewertet.
Bewertung
Ist die Hensoldt Aktie 2026 und 2027 zu teuer?
Die Bewertung ist der zentrale Streitpunkt. Auf Basis der Konsensschätzungen ergibt sich beim aktuellen Kurs ein erwartetes KGV von rund 50 für 2026 und rund 35 für 2027, das EV/EBITDA lag laut Konsens-Daten 2026 bei rund 19 und 2027 bei rund 15. Das ist für einen Industriewert hoch und spiegelt die Erwartung wider, dass Umsatz und Marge in den kommenden Jahren zweistellig wachsen. Die Dividende war zuletzt mit 0,55 Euro je Aktie vergleichsweise klein. Zu Vergleichswerten wie Rheinmetall oder Renk lagen uns keine belastbaren und gleichzeitig aktuellen Bewertungskennzahlen vor; ein reiner Zahlenvergleich wäre deshalb unseriös. Klar ist: Rüstungswerte werden derzeit sehr stark von der politischen Nachrichtenlage bewegt.
Chart
Was sagt die Charttechnik zur Hensoldt Aktie?
Rein beschreibend: Die Aktie notiert mit 75,94 Euro unter der 50-Tage-Linie (80,48 Euro) und unter der 200-Tage-Linie (79,71 Euro). Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 95,94 Euro (14.08.2026), das Tief bei 63,84 Euro (25.06.2026). Der Rückschlag vom Zwischenhoch bei 82,80 Euro am 9. November zeigt, dass der Bereich um 80 Euro als Widerstand wirkt. Charttechnische Beschreibungen sind keine Handlungsaufforderung.
Szenarien
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Hensoldt Aktie?
|Szenario
|Kursziel-Marke Dritter
|Annahme im Markt
|Bull-Case
|105 € (J.P. Morgan, Stifel)
|Wachstum von 15–20 % pro Jahr, Marge Richtung 21 %, Aufträge aus Radar und Luftverteidigung
|Base-Case
|94,50 € (Konsens)
|Prognose 2026 wird erreicht, Auftragsbestand wandelt sich planmäßig in Umsatz
|Bear-Case
|70 € (niedrigstes Ziel)
|Hohe Bewertung, schwacher Cashflow, politische Wende bei Rüstungsausgaben
Die Szenarien geben die im Markt diskutierten Einschätzungen Dritter wieder. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose und kein eigenes Kursziel ab.
Quelle: Analystenstudien (siehe Kursziel-Tabelle), Unternehmensmitteilungen
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Hensoldt Aktie jetzt?
Der nächste feste Termin sind die vorläufigen Jahreszahlen 2026 am 24. Februar 2027, begleitet von einem Analysten-Webcast. Bis dahin dürften drei Themen den Kurs prägen: neue Großaufträge (der PEGASUS-Auftrag ist laut Unternehmen in der Book-to-Bill-Prognose berücksichtigt), die weitere Diskussion über den deutschen Wehretat und die Entwicklung der Ukraine-Diplomatie. Auch die Frage, ob das Kapazitätsprogramm bis Mitte 2027 planmäßig läuft, wird von Analysten genau verfolgt.
FAQ zur Hensoldt Aktienprognose
Wie lautet die Hensoldt Aktienprognose der Analysten? Der Konsens von 14 Analysten liegt bei 94,50 Euro Kursziel; die Spanne reicht von 70 bis 105 Euro. Neun Häuser raten zum Kauf, vier zum Halten, eines zum Verkaufen.
Wie hat Hensoldt die Prognose für 2026 verändert? Das Unternehmen erwartet jetzt rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 19 Prozent (zuvor rund 2,75 Milliarden Euro Umsatz).
Was ist die Hensoldt Aktie 2026/2027 wert? Das hängt von den Schätzungen ab: Der Konsens rechnet mit einem Ergebnis je Aktie von 1,52 Euro für 2026 und 2,19 Euro für 2027. Daraus ergibt sich beim aktuellen Kurs ein KGV von rund 50 beziehungsweise rund 35.
Wann veröffentlicht Hensoldt die nächsten Zahlen? Die vorläufigen Zahlen für 2026 sind für den 24. Februar 2027 angekündigt.
Zahlt die Hensoldt Aktie Dividende? Zuletzt wurden 0,55 Euro je Aktie ausgeschüttet; das entspricht bei 75,94 Euro einer Rendite von rund 0,7 Prozent.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen und Kursziele externer Analystenhäuser wieder (J.P. Morgan, Stifel, Deutsche Bank, Cantor Fitzgerald, Oddo BHF, Morgan Stanley). Die Verantwortung für die Einschätzungen liegt bei den jeweiligen Häusern; aktiencheck.de gibt sie unverändert und ohne eigene Bewertung weiter. Offenlegungen: J.P. Morgan, Stifel, Deutsche Bank Research, Cantor Fitzgerald, Oddo BHF, Morgan Stanley. Kursangaben mit Stand 20.11.2026, 14:35 Uhr (Börse Stuttgart).
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