Der Sensorikspezialist aus Taufkirchen lieferte binnen zwei Wochen gleich zwei Nachrichten, die Analysten zu neuen Rechnungen zwangen. Am 5. November legte Hensoldt die Neunmonatszahlen vor und hob die Prognose für 2026 an. Am 10. November folgte in London der Kapitalmarkttag mit langfristigen Zielen. Die Reaktion der Börse fiel zunächst gemischt aus: Am Tag der Zahlen gab die Aktie nachmittags rund 1,6 Prozent ab, am 9. November sprang sie um etwa 7 Prozent auf 82,80 Euro, gab die Gewinne aber anschließend wieder ab. Auf Wochensicht steht ein Minus von gut 4 Prozent, auf Jahressicht ein Plus von rund 2,5 Prozent.

Dazu kommt das Umfeld: Die Rüstungsbranche steht seit Tagen unter dem Einfluss der Ukraine-Diplomatie und neuer Haushaltsdebatten. Am 12. November kam es zu einem Rerating deutscher Rüstungswerte, bei dem Hensoldt rund 2,6 Prozent verlor. Der breite Markt ist zusätzlich nervös, der DAX gab am Freitagnachmittag um knapp zwei Prozent nach.