Die HENSOLDT Aktie (ISIN: DE000HAG0005, FSE: HAG) startet freundlich in die Woche. Auf Xetra steigt das Papier des Taufkirchener Sensor- und Radarspezialisten am Vormittag auf 76,66 Euro, ein Plus von 1,54 Euro oder 2,05 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 75,12 Euro. Damit gehört die HENSOLDT Aktie zu den Gewinnern im MDAX, wo sich die Rüstungswerte zum Wochenstart erholen.
HENSOLDT Aktie: 10-Milliarden-Vision zieht wieder - JPMorgan sieht 105 Euro
Die HENSOLDT Aktie gehört zum Wochenstart zu den Gewinnern im MDAX. Der Sensorspezialist hat auf dem Kapitalmarkttag erstmals ein Umsatzziel von 10 Milliarden Euro für 2035 ausgerufen, JPMorgan hat hochgestuft - und neue Aufträge aus Indien und für Kampfjets liefern frischen Rückenwind.
Die Gründe für den Kursanstieg
Rüstungswerte erholen sich, HENSOLDT liefert Nachrichten
Der Anstieg der HENSOLDT Aktie fällt in eine Erholung des gesamten Rüstungssektors, der in den vergangenen Wochen unter Druck stand. Neben HENSOLDT legt auch TKMS im MDAX zu. HENSOLDT kann dabei mit eigenen Nachrichten punkten: Auf der Dubai Airshow unterzeichnete der indische Flugzeugbauer Hindustan Aeronautics einen Vertrag über Hindernisvermeidungssysteme von HENSOLDT. Zudem hat das Unternehmen sein Raketenwarn- und Aufklärungssystem CAIRAS erstmals an einen Kunden ausgeliefert. Finanzielle Details zum HAL-Vertrag wurden nicht genannt.
Der langfristige Treiber ist aber der Kapitalmarkttag vom 10. November in London. Dort bekräftigte HENSOLDT das Umsatzziel von 6 Milliarden Euro für 2030 und nannte erstmals eine Ambition von 10 Milliarden Euro für 2035. Ausgehend von rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz im laufenden Jahr entspricht das bis 2030 einem jährlichen Wachstum von rund 21 Prozent. Zum Jahresende erwartet HENSOLDT einen Auftragsbestand von rund 11,2 Milliarden Euro, nach neun Monaten lag der Umsatz bei 1,863 Milliarden Euro.
Analysten
Hochstufung trifft auf Skepsis
Die Analysten reagierten unterschiedlich auf den Kapitalmarkttag. JPMorgan stufte die HENSOLDT Aktie von Neutral auf Overweight hoch und hob das Kursziel von 100 auf 105 Euro an – rund 37 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Die Deutsche Bank senkte ihr Ziel dagegen von 105 auf 100 Euro, bleibt aber bei Kaufen. Ein anderes Research-Haus sieht die Aktie deutlich kritischer und hält an einer Verkaufsempfehlung mit Kursziel 70 Euro fest. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die HENSOLDT Aktie bietet eine der klarsten Wachstumsgeschichten im deutschen Rüstungssektor: volle Auftragsbücher und ein ehrgeiziger Plan bis 2035. Entscheidend wird die Umsetzung – der Umsatz muss sich in vier Jahren mehr als verdoppeln, was erhebliche zusätzliche Produktionskapazitäten erfordert. Das heutige Plus ist Teil einer Sektorerholung. Ein nachhaltiger Ausbruch setzt voraus, dass HENSOLDT im vierten Quartal die vielen vertraglichen Meilensteine erreicht.
FAQ
Häufige Fragen zur HENSOLDT Aktie
Warum steigt die HENSOLDT Aktie heute?
Die Rüstungswerte erholen sich zum Wochenstart. HENSOLDT profitiert zusätzlich von neuen Aufträgen und den Wachstumszielen vom Kapitalmarkttag.
Welche Ziele hat HENSOLDT bis 2035?
HENSOLDT bestätigt 6 Milliarden Euro Umsatz für 2030 und strebt 10 Milliarden Euro für 2035 an.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der HENSOLDT Aktie?
ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Handelssymbol: HAG (Xetra), US-Handelssymbol: HNSDF (OTC).
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