Die Analysten reagierten unterschiedlich auf den Kapitalmarkttag. JPMorgan stufte die HENSOLDT Aktie von Neutral auf Overweight hoch und hob das Kursziel von 100 auf 105 Euro an – rund 37 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Die Deutsche Bank senkte ihr Ziel dagegen von 105 auf 100 Euro, bleibt aber bei Kaufen. Ein anderes Research-Haus sieht die Aktie deutlich kritischer und hält an einer Verkaufsempfehlung mit Kursziel 70 Euro fest. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.