HENSOLDT Aktie: Gipfeltag für Europas Verteidigung – der Sensorspezialist führt die MDAX Gewinner an und springt über 80 Euro

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:34 2 Min.

Die HENSOLDT Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 4,09 Prozent auf 80,38 Euro und ist der größte MDAX Gewinner. Ein EU-Sondergipfel zur Ukraine-Finanzierung, eine Verteidigungskonferenz in Frankfurt und der Kapitalmarkttag von Rheinmetall rücken Rüstungswerte in den Fokus.

Bild: HENSOLDT AG

Die HENSOLDT Aktie startet mit Schwung in den Donnerstag. Um 9:13 Uhr notiert das Papier des Sensor- und Radarspezialisten aus Taufkirchen bei 80,38 Euro, ein Plus von 3,16 Euro oder 4,09 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss von 77,22 Euro. Damit ist HENSOLDT der größte MDAX Gewinner am Morgen. Kurs der HENSOLDT Aktie am Morgen 80,38 EUR Tagesgewinn als größter MDAX Gewinner +4,09 % Umsatzprognose 2026 rund 2,8 Mrd. EUR Kursziel von JPMorgan 105 EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 09:13 Uhr; HENSOLDT; JPMorgan Der Auslöser Warum die HENSOLDT Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Donnerstag ist aber ein Gipfeltag für die Branche. In Brüssel beraten die EU-Staats- und Regierungschefs auf einem Sondergipfel über die Finanzierung der Ukraine, in Frankfurt tagt der European Defence Capital Summit. Zudem beginnt der Kapitalmarkttag von Rheinmetall. Rüstungswerte stehen damit im Mittelpunkt, auch TKMS und RENK gehören zu den MDAX Gewinnern. Hinzu kommt der Rückenwind aus dem Gesamtmarkt. Laut dpa-AFX stieg der MDAX zum Handelsstart um 1,9 Prozent auf 29.129 Punkte, nachdem sich die US-Techwerte am Vorabend vom Tagestief erholt hatten. Der Nasdaq 100 hatte zeitweise fast 5 Prozent verloren und schloss nur 0,6 Prozent im Minus. Die Fundamentaldaten Prognose erhöht, Aufträge rollen Operativ hat HENSOLDT zuletzt geliefert. Am 5. November hob der Konzern die Umsatzprognose für 2026 von rund 2,75 auf rund 2,8 Milliarden Euro an, die bereinigte EBITDA-Marge soll bei rund 19 Prozent liegen. Am 19. November folgte ein deutsch-niederländischer Serienauftrag für das Funkstörsystem Knifefish. JPMorgan stufte die Aktie auf „Overweight“ hoch und nennt ein Kursziel von 105 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die HENSOLDT Aktie sprechen könnte Umsatzprognose 2026 angehoben

Serienauftrag für Knifefish

Branchentermine rücken Verteidigung in den Fokus Was Anleger bedenken sollten Hohe Bewertung im Branchenvergleich

Rüstungswerte reagieren stark auf Politik

Kein eigener Auslöser am Donnerstag Einordnung der Redaktion: Die HENSOLDT Aktie ist größter MDAX Gewinner, weil Politik, Branchentermine und ein freundlicher Gesamtmarkt zusammenkommen. Ob der Schwung hält, hängt auch an den Signalen vom Rheinmetall-Kapitalmarkttag. FAQ Häufige Fragen zur HENSOLDT Aktie Warum steigt die HENSOLDT Aktie heute?

Ein EU-Sondergipfel zur Ukraine, eine Verteidigungskonferenz in Frankfurt und der Rheinmetall-Kapitalmarkttag stützen Rüstungswerte. Der Gesamtmarkt erholt sich zudem. Was ist Knifefish?

Ein Funkstörsystem, für das HENSOLDT im November einen deutsch-niederländischen Serienauftrag erhalten hat. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der HENSOLDT Aktie?

ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000. Handelssymbol an deutschen Börsen: HAG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur HENSOLDT Aktie Die HENSOLDT Aktie ist am Morgen größter MDAX Gewinner und steigt über 80 Euro. Der Gipfeltag für Europas Verteidigung gibt dem Sensorspezialisten Rückenwind.

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