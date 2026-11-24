HENSOLDT Aktie: MDAX Gewinner am Mittag – Rüstungswerte vor dem Rheinmetall- Kapitalmarkttag

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 12:49 2 Min.

Die HENSOLDT Aktie steigt am Dienstagmittag um 2,26 Prozent auf 78,60 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. Anleger greifen vor dem Kapitalmarkttag von Rheinmetall wieder bei Rüstungswerten zu. Eine eigene Meldung gibt es nicht.

Bild: HENSOLDT AG

Die HENSOLDT Aktie hält auch am Mittag, was sie am Morgen versprochen hat. Um 12:40 Uhr notiert der Radarspezialist bei 78,60 Euro, ein Plus von 2,26 Prozent. Damit zählt die HENSOLDT Aktie zu den MDAX Gewinnern, nachdem Chipwerte fallen und Rüstungstitel gefragt sind. Kurs der HENSOLDT Aktie 78,60 EUR Tagesgewinn am Mittag +2,26 % Umsatzziel für Rheinmetall laut Barclays 35–40 Mrd. EUR erwartete Rheinmetall-Marge über 19 % Quelle : Kursliste 24.11.2026, 12:40 Uhr; Barclays; aktiencheck.de Der Auslöser Warum die HENSOLDT Aktie als MDAX Gewinner zulegt Eine eigene Unternehmensnachricht fehlt. Der Rückenwind kommt aus der Branche. Ende der Woche hält Rheinmetall (ISIN DE0007030009, WKN 703000, Kürzel RHM) seinen Kapitalmarkttag ab. Barclays-Analyst Afonso Osorio rechnet damit, dass der Konzern neue Ziele von 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von knapp über 19 Prozent nennt. Solche Signale strahlen auf Wettbewerber und Zulieferer aus, und die HENSOLDT Aktie profitiert. HENSOLDT selbst hatte zuletzt seine Ziele hochgesteckt: eine Umsatzambition von 10 Milliarden Euro für 2035 und den Ausbau der Spexer-Radarfertigung auf rund 1.000 Einheiten bis 2029. JPMorgan stuft die HENSOLDT Aktie mit Overweight ein und nennt ein Kursziel von 105 Euro, gut 33 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der Sektor Die Rotation aus Chip- in Rüstungswerte Am Dienstag zeigt sich ein klares Muster. Während Chipwerte wie AIXTRON deutlich verlieren, suchen Anleger Ausweichziele und finden sie bei Verteidigungsunternehmen. Neben HENSOLDT legt auch TKMS zu. Das ist eine Stimmungsbewegung, kein Beleg für neue Aufträge. Was für die HENSOLDT Aktie sprechen könnte Rüstungswerte vor Rheinmetall-Kapitalmarkttag gefragt

Umsatzambition von 10 Milliarden Euro für 2035

Ausbau der Spexer-Radarfertigung

JPMorgan mit Overweight und 105 Euro Was Anleger bedenken sollten Kein eigener Auslöser, nur Sektorstimmung

Enttäuschung bei Rheinmetall könnte ausstrahlen

Abhängigkeit von staatlichen Aufträgen

Hohe Erwartungen an Langfristziele Einordnung der Redaktion: Die HENSOLDT Aktie steigt als MDAX Gewinner mit der Stimmung im Rüstungssektor. Der Kapitalmarkttag von Rheinmetall am Wochenende zeigt, ob die Erwartungen ihre Berechtigung haben. FAQ Häufige Fragen zur HENSOLDT Aktie Warum steigt die HENSOLDT Aktie heute?

Es gibt keine eigene Meldung. Rüstungswerte sind vor dem Kapitalmarkttag von Rheinmetall gefragt. Ist die HENSOLDT Aktie MDAX Gewinner?

Ja. Mit plus 2,26 Prozent am Mittag gehört sie zu den fünf größten Gewinnern im MDAX. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der HENSOLDT Aktie?

ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000. Handelssymbol an deutschen Börsen: HAG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur HENSOLDT Aktie Die HENSOLDT Aktie gehört als MDAX Gewinner zu den Nutznießern einer Rotation in Rüstungswerte. Den Takt gibt der Kapitalmarkttag von Rheinmetall vor.

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