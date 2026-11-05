HENSOLDT Aktie: Ein Hedgefonds rudert zurück - droht den Bären jetzt eine Falle?

HENSOLDT steht erneut im Spannungsfeld zwischen skeptischen Hedgefonds und Anlegern, die auf das langfristige Potenzial des deutschen Rüstungselektronikspezialisten setzen. Während die HENSOLDT-Aktie aktuell bei 80,82 Euro notiert und leicht um 0,173 Prozent nachgibt, sorgt eine Veränderung bei den Leerverkaufspositionen für Aufmerksamkeit: Capital Fund Management SA hat seine Short-Position am 4. November 2026 von 0,50 auf 0,49 Prozent reduziert. Ein winziger Schritt mit möglicherweise interessanter Signalwirkung. Denn gleichzeitig wetten weitere internationale Hedgefonds auf fallende Kurse. Stehen die Leerverkäufer vor einer Trendwende oder bleibt die HENSOLDT-Aktie unter Druck?